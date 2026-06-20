O veterano do FC Bayern de Munique é agora o goleiro com mais partidas disputadas em uma Copa do Mundo. Neuer disputará sua 21ª partida em uma fase final da Copa do Mundo no segundo jogo da fase de grupos da seleção alemã contra a Costa do Marfim.
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Recorde absoluto na Copa do Mundo: Manuel Neuer comemora um marco histórico na partida da seleção alemã contra a Costa do Marfim
O recorde anterior pertencia ao goleiro da seleção francesa Hugo Lloris, que defendeu a baliza da Equipe Tricolore 20 vezes em uma Copa do Mundo.
Pela Alemanha, Neuer estreou em junho de 2009, na vitória por 7 a 2 contra os Emirados Árabes Unidos; no ano seguinte, na Copa do Mundo da África do Sul, ele acabou atuando pela primeira vez como goleiro titular devido a uma lesão do então goleiro titular, René Adler.
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Neuer não pretende continuar na seleção alemã após a Copa do Mundo
Em seguida, o jogador de 40 anos também foi titular nos torneios de 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Após a Euro 2024, disputada em casa, Neuer havia, na verdade, anunciado o fim de sua carreira na seleção alemã, mas foi convocado novamente pelo técnico Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México.
Segundo suas próprias declarações, Neuer não pretende mais disputar outro torneio, seja Copa do Mundo ou Euro. “Para mim, está praticamente decidido que este é meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Euro daqui a dois anos”, explicou ele recentemente.
No total, o goleiro do Bayern vestiu a camisa da DFB 125 vezes. Nesse período, sofreu 119 gols e não sofreu gols em 50 partidas. Seu maior triunfo foi o título da Copa do Mundo de 2014.