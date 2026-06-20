Recorde absoluto na Copa do Mundo: Manuel Neuer comemora um marco histórico na partida da seleção alemã contra a Costa do Marfim

Em seguida, o jogador de 40 anos também foi titular nos torneios de 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Após a Euro 2024, disputada em casa, Neuer havia, na verdade, anunciado o fim de sua carreira na seleção alemã, mas foi convocado novamente pelo técnico Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México.

Segundo suas próprias declarações, Neuer não pretende mais disputar outro torneio, seja Copa do Mundo ou Euro. “Para mim, está praticamente decidido que este é meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Euro daqui a dois anos”, explicou ele recentemente.

No total, o goleiro do Bayern vestiu a camisa da DFB 125 vezes. Nesse período, sofreu 119 gols e não sofreu gols em 50 partidas. Seu maior triunfo foi o título da Copa do Mundo de 2014.