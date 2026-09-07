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Recém-chegado do Arsenal, Ezri Konsa reage à "superba" estreia em dérbi de Londres após brilhar na vitória de virada sobre o Chelsea
Vencendo a batalha do Emirates
A transição para a vida em um novo clube muitas vezes pode ser uma perspectiva assustadora, mas Konsa parece ter se adaptado ao ambiente do Arsenal com notável facilidade. Entrando em campo para sua estreia completa em casa, o ex-jogador do Aston Villa pareceu um veterano experiente no sistema defensivo de Mikel Arteta. Apesar da pressão de um clássico londrino, Konsa foi muito bem ao lado de Gabriel, oferecendo a presença física e a disciplina tática necessárias para neutralizar um perigoso ataque do Chelsea, que havia saído muito cedo na frente com Morgan Rogers.
Ao refletir sobre a atmosfera e a importância da vitória, Konsa fez questão de creditar à torcida do Arsenal seu papel na virada. "Eu realmente gostei da ocasião. Meu primeiro clássico de Londres e achei que os torcedores foram fantásticos, soberbos", disse o defensor. "Eles estiveram ao nosso lado durante todo o jogo; sem eles, esses jogos são impossíveis. Sofrer um gol tão cedo não é bom, e eu sei que temos muito orgulho aqui de não sofrer gols, mas achei que a reação foi incomparável, foi fantástica. Isso só mostra o caráter e a mentalidade deste time."
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Dominando os duelos individuais
Estatisticamente, a atuação de Konsa foi simplesmente de elite. Ele disputou 12 duelos ao longo da partida, mais do que qualquer outro jogador do Arsenal em campo, e venceu oito deles. Um momento em particular que levantou a torcida no Emirates foi um carrinho fortíssimo em Morgan Rogers, interrompendo um contra-ataque do Chelsea na hora.
Para Konsa, essas batalhas individuais são a essência do seu papel em campo. "Eu adoro duelos. Como defensor, acho que essas são coisas que você precisa valorizar. Pessoalmente, eu adoro um desafio. Adoro estar em duelos. Tive alguns hoje e estou feliz por ter levado a melhor", explicou Konsa.
"[Rogers] é um grande amigo meu, mas em campo é uma história diferente. Vi a oportunidade de entrar e fazer o desarme, e deu certo."
Assumindo a responsabilidade na ausência de Mosquera
A inclusão de Konsa na equipe titular se tornou uma necessidade depois que Cristhian Mosquera, que vinha sendo presença constante no início da campanha, sofreu uma lesão muscular durante a vitória anterior sobre o Aston Villa. Embora perder um titular habitual nunca seja o ideal, a forma natural como Konsa se integrou ao time diz muito sobre a profundidade do elenco no Emirates. O jogador de 28 anos está no clube há apenas algumas semanas, mas já assimilou as nuances táticas necessárias para atuar no sistema de pressão alta de Arteta.
Arteta ficou extremamente impressionado com a maneira como o novo reforço lidou com o aumento de responsabilidade. O técnico destacou que, apesar de ter tido pouco tempo de treino com o grupo completo, o defensor conseguiu atuar em um nível muito acima das expectativas para um recém-chegado. "O que Ezri fez... ele jogou 11 minutos, teve cinco ou seis sessões de treino, e a forma como jogou no mano a mano contra um adversário como Joao Pedro... achei que ele foi fenomenal", afirmou Arteta.
- AFP
Adaptando-se ao jeito de Arteta
Para muitos jogadores, adaptar-se a uma nova filosofia tática exige meses de trabalho no campo de treino. No entanto, Konsa sente que o estilo de jogo do Arsenal é uma combinação natural com as suas características. A ênfase na retenção da bola, nas linhas defensivas altas e na marcação agressiva no mano a mano se alinha perfeitamente com o que ele gosta de fazer em campo.
"Eu me senti em casa desde o primeiro dia", disse Konsa. “Os rapazes têm sido ótimos, a comissão técnica tem sido ótima. Como eu disse antes em entrevistas anteriores, esse estilo realmente combina comigo, eu adoro a forma como o treinador quer jogar. A quantidade de qualidade que nós temos e a quantidade de qualidade que eu tenho ao meu redor tornam as coisas mais fáceis", concluiu Konsa.
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