A transição para a vida em um novo clube muitas vezes pode ser uma perspectiva assustadora, mas Konsa parece ter se adaptado ao ambiente do Arsenal com notável facilidade. Entrando em campo para sua estreia completa em casa, o ex-jogador do Aston Villa pareceu um veterano experiente no sistema defensivo de Mikel Arteta. Apesar da pressão de um clássico londrino, Konsa foi muito bem ao lado de Gabriel, oferecendo a presença física e a disciplina tática necessárias para neutralizar um perigoso ataque do Chelsea, que havia saído muito cedo na frente com Morgan Rogers.

Ao refletir sobre a atmosfera e a importância da vitória, Konsa fez questão de creditar à torcida do Arsenal seu papel na virada. "Eu realmente gostei da ocasião. Meu primeiro clássico de Londres e achei que os torcedores foram fantásticos, soberbos", disse o defensor. "Eles estiveram ao nosso lado durante todo o jogo; sem eles, esses jogos são impossíveis. Sofrer um gol tão cedo não é bom, e eu sei que temos muito orgulho aqui de não sofrer gols, mas achei que a reação foi incomparável, foi fantástica. Isso só mostra o caráter e a mentalidade deste time."