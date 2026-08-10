A pressão já está sendo colocada sobre seus ombros, já que ele é apontado como mais um superastro revelado em casa em formação, mas não há garantias quando se trata de dar o próximo passo importante em uma carreira promissora.

Sharpe admite isso e o ex-ponta do United campeão da Premier League, falando em associação com NetBet, disse à GOAL, ao ser questionado sobre Gabriel e se o rótulo de ‘Kid Messi’ está lhe fazendo poucos favores: “Acho que isso é normal quando ele tem sido tão bom quanto tem sido em uma idade tão jovem em tantos níveis diferentes. Acho que ele jogou pelo sub-18, sub-19, acho que pode até ter jogado pelo sub-21 do United aos 14, 15 anos, então isso mostra como ele é bom.

“Mas, de modo geral, como jogador, se você consegue ignorar um pouco da imprensa, o que hoje em dia é ainda mais difícil do que quando nós jogávamos, acho que a principal pressão sobre você é a que você coloca em si mesmo. Acho que a maioria dos jogadores vai te dizer que ninguém jamais colocou mais pressão sobre eles do que eles mesmos, querendo ir lá e ser o melhor que você pode ser e ser o melhor que puder toda semana, em cada treino, em cada jogo.

“Então, acho que ele tem uma boa equipe de profissionais por trás dele, Michael Carrick e os rapazes que ele tem ao seu lado. Acho que ele tem alguns veteranos realmente bons que vão ajudá-lo nas situações que virão.

“É apenas uma questão de administrá-lo da maneira certa e acertar o timing. Você não quer acabar com a confiança do garoto, não quer que batam nele o tempo todo e que ele se machuque cedo. Trata-se de administrar o tempo dele da maneira certa.

“Acho que podemos vê-lo entrando talvez por 10 minutos em uma partida em alguns momentos desta temporada, mas, se não, quero dizer, ele tem só 15 anos, talvez não, talvez na próxima temporada.”