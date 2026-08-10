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“Recebeu entradas por todos os lados”: Man Utd recebe conselho sobre a gestão de JJ Gabriel, enquanto ex-estrela do Manchester United admite que “Kid Messi” pode não estrear pelo time principal em 2026-27
Gabriel fez sua estreia profissional em amistoso contra o Atlético de Madrid
Esse era o entendimento na temporada passada, com as façanhas de Gabriel nas categorias de base despertando muito interesse. As regras da Premier League o impediram de atuar na elite do futebol inglês, mas ele poderia ter participado de jogos das copas nacionais.
Infelizmente para ele, o Manchester United caiu no primeiro obstáculo em suas campanhas na Copa da Liga Inglesa e na Copa da Inglaterra, limitando as oportunidades para mais um produto do lendário sistema de base em Old Trafford ter uma estreia memorável.
Ainda há muito tempo para que ele siga os passos de Ryan Giggs, David Beckham e Marcus Rashford e assine um contrato profissional no chamado "Teatro dos Sonhos". Michael Carrick não vai apressar esse processo de desenvolvimento.
Ele está ciente da repercussão em torno de Gabriel, o que o levou a participar de um amistoso contra o Atlético de Madrid, mas sabe que acelerar sua estreia no time principal pode acabar fazendo mais mal do que bem. Embora seja um talento precoce, o jovem de Enfield ainda está crescendo e aprendendo.
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Rótulo de 'Kid Messi' está fazendo poucos favores a Gabriel?
A pressão já está sendo colocada sobre seus ombros, já que ele é apontado como mais um superastro revelado em casa em formação, mas não há garantias quando se trata de dar o próximo passo importante em uma carreira promissora.
Sharpe admite isso e o ex-ponta do United campeão da Premier League, falando em associação com NetBet, disse à GOAL, ao ser questionado sobre Gabriel e se o rótulo de ‘Kid Messi’ está lhe fazendo poucos favores: “Acho que isso é normal quando ele tem sido tão bom quanto tem sido em uma idade tão jovem em tantos níveis diferentes. Acho que ele jogou pelo sub-18, sub-19, acho que pode até ter jogado pelo sub-21 do United aos 14, 15 anos, então isso mostra como ele é bom.
“Mas, de modo geral, como jogador, se você consegue ignorar um pouco da imprensa, o que hoje em dia é ainda mais difícil do que quando nós jogávamos, acho que a principal pressão sobre você é a que você coloca em si mesmo. Acho que a maioria dos jogadores vai te dizer que ninguém jamais colocou mais pressão sobre eles do que eles mesmos, querendo ir lá e ser o melhor que você pode ser e ser o melhor que puder toda semana, em cada treino, em cada jogo.
“Então, acho que ele tem uma boa equipe de profissionais por trás dele, Michael Carrick e os rapazes que ele tem ao seu lado. Acho que ele tem alguns veteranos realmente bons que vão ajudá-lo nas situações que virão.
“É apenas uma questão de administrá-lo da maneira certa e acertar o timing. Você não quer acabar com a confiança do garoto, não quer que batam nele o tempo todo e que ele se machuque cedo. Trata-se de administrar o tempo dele da maneira certa.
“Acho que podemos vê-lo entrando talvez por 10 minutos em uma partida em alguns momentos desta temporada, mas, se não, quero dizer, ele tem só 15 anos, talvez não, talvez na próxima temporada.”
O que Carrick disse sobre o jovem prodígio Gabriel
O técnico do United, Carrick, já havia dito anteriormente sobre Gabriel e os esforços coletivos para destravar todo o potencial: "Ele está indo muito bem, JJ. Estamos sempre tentando dar essa exposição aos jogadores, para que eles venham treinar e sintam isso.
"JJ é um grande talento. É bem óbvio perceber isso, e ele teve uma temporada muito boa pelo sub-18. Obviamente, pensamos muito bem dele. Mas a paciência é importante para administrar tudo o que vem com isso.
"Trata-se de escolher o momento certo para dar esse passo, escolher o momento de deixá-los em determinado lugar. O que ele fez quando treinou, fez bem, como era de se esperar."
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Gabriel fará sua estreia competitiva pelo Man Utd em 2026-27?
O United ainda tem mais dois amistosos neste verão, contra Leeds e Milan, antes de abrir sua campanha da Premier League de 2026-27 fora de casa contra o recém-promovido Hull City em 22 de agosto.
O Manchester United só entrará na Copa da Liga na terceira fase, por ter garantido o retorno à Champions League, o que significa que Gabriel talvez precise ter paciência em sua busca por minutos em campo, algo que pode fazer os livros de história serem reescritos.
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