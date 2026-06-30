"Receber o que ele e a equipe merecem": ex-jogador da seleção nacional faz uma crítica contundente a Julian Nagelsmann

A seleção alemã foi eliminada prematuramente da Copa do Mundo na noite de segunda-feira, após uma derrota por 3 a 4 nos pênaltis contra o Paraguai. Depois de 2018 e 2022, quando em ambas as ocasiões a equipe teve que fazer as malas logo após a fase de grupos, este é o terceiro resultado decepcionante consecutivo de uma seleção alemã em uma Copa do Mundo.

O técnico da seleção alemã, Nagelsmann, mostrou-se, no entanto, combativo logo após o apito final e, a princípio, descartou a possibilidade de se demitir. “Estou à disposição, se for esse o desejo; e se não for, é preciso me dizer isso”, afirmou ele à MagentaTV.

Ele recebeu apoio imediato do diretor esportivo Rudi Völler, que se manifestou a favor da permanência de Nagelsmann como técnico da seleção: “Considero-o um excelente técnico. Acho que ele provavelmente ainda é a pessoa certa. Mas, é claro, não sou o único na DFB. Continuo achando que ele é a pessoa certa no lugar certo. Faríamos bem em nos recompor e, então, nos reunirmos.”