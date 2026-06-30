O jogador, que disputou 59 partidas pela seleção nacional, criticou sobretudo o que, em sua opinião, foi a falta de coesão durante o torneio nos EUA, no Canadá e no México.
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"Receber o que ele e a equipe merecem": ex-jogador da seleção nacional faz uma crítica contundente a Julian Nagelsmann
"Acredito que a paixão surge do espírito de equipe. Da união e da confiança nos companheiros. Tenho a sensação de que isso nunca aconteceu sob o comando desse técnico", explicou Hamann em sua função de comentarista da RTE.
O desempenho da seleção alemã foi “decepcionante” durante toda a Copa do Mundo. “Já foi assim no Euro, foi assim nas eliminatórias para a Copa do Mundo e agora também neste torneio.” O bom clima invocado pelas autoridades oficiais nunca foi transmitido para o exterior. “Falar é fácil. Nunca tive a sensação de que essa fosse uma equipe unida”, afirmou Hamann. No fim das contas, foi nisso que Nagelsmann também falhou: “Essa é, na verdade, a função do técnico.”
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Hamann não tem pena de Nagelsmann e da seleção alemã
Além disso, o técnico de 52 anos acusou o técnico da seleção alemã de não ter se empenhado o suficiente na escolha dos jogadores certos. Assim, Nagelsmann quase nunca apareceu em Milão para ver Yann Bisseck ou em Brentford para observar Kevin Schade, a fim de se convencer de suas qualidades.
“Houve jogos da Liga dos Campeões em que o Real Madrid atuou; em janeiro, a Copa Africana das Nações, onde se poderia ter observado a Costa do Marfim e outros adversários em potencial. Também o Mundial de Clubes do ano passado, onde se poderia ter tido uma ideia das condições. Todos os outros treinadores — Tuchel, Deschamps — estavam lá. O nosso não estava”, reclamou Hamann.
É também por isso que sua compaixão por Nagelsmann e pelos jogadores é limitada. “Ele e a equipe receberam o que mereciam. Amanhã eles voltam para casa”, afirmou o ex-jogador da seleção nacional.
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A Alemanha é eliminada de forma surpreendente nas oitavas de final pelo Paraguai
A seleção alemã foi eliminada prematuramente da Copa do Mundo na noite de segunda-feira, após uma derrota por 3 a 4 nos pênaltis contra o Paraguai. Depois de 2018 e 2022, quando em ambas as ocasiões a equipe teve que fazer as malas logo após a fase de grupos, este é o terceiro resultado decepcionante consecutivo de uma seleção alemã em uma Copa do Mundo.
O técnico da seleção alemã, Nagelsmann, mostrou-se, no entanto, combativo logo após o apito final e, a princípio, descartou a possibilidade de se demitir. “Estou à disposição, se for esse o desejo; e se não for, é preciso me dizer isso”, afirmou ele à MagentaTV.
Ele recebeu apoio imediato do diretor esportivo Rudi Völler, que se manifestou a favor da permanência de Nagelsmann como técnico da seleção: “Considero-o um excelente técnico. Acho que ele provavelmente ainda é a pessoa certa. Mas, é claro, não sou o único na DFB. Continuo achando que ele é a pessoa certa no lugar certo. Faríamos bem em nos recompor e, então, nos reunirmos.”