Xabi Alonso não se conteve em sua análise pós-jogo depois de ver seu Chelsea desperdiçar a vantagem em Stamford Bridge. Foi o segundo jogo consecutivo da liga em que os Blues não conseguiram sustentar uma liderança, depois de sofrerem um destino semelhante no fim de semana passado, quando o gol de abertura de Morgan Rogers foi revertido na derrota por 2 a 1 para o Arsenal. O espanhol demonstrou frustração significativa com a falta de consistência apresentada por seus jogadores, sugerindo que um breve período de domínio esteve longe de ser suficiente para garantir os três pontos na Premier League.

Falando à BBC Sport após o apito final, o ex-técnico do Bayer Leverkusen afirmou: "Estamos decepcionados com o resultado. Queríamos vencer. Temos que ficar decepcionados com algumas partes da atuação, especialmente quando estávamos em vantagem. Fomos muito frágeis no gol de empate. Podemos fazer muito melhor. Jogar bem por 15 a 20 minutos não é suficiente. Você precisa estar no seu melhor por 90 minutos. Há momentos em que não conseguimos manter esse ritmo e essa intensidade. Poderíamos ter feito mais, com certeza, porque tivemos chances."