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'Recebemos o que merecemos' - Xabi Alonso admite que o Chelsea precisa melhorar após revés para o Hull City
Alonso exige mais de Chelsea decepcionante
Xabi Alonso não se conteve em sua análise pós-jogo depois de ver seu Chelsea desperdiçar a vantagem em Stamford Bridge. Foi o segundo jogo consecutivo da liga em que os Blues não conseguiram sustentar uma liderança, depois de sofrerem um destino semelhante no fim de semana passado, quando o gol de abertura de Morgan Rogers foi revertido na derrota por 2 a 1 para o Arsenal. O espanhol demonstrou frustração significativa com a falta de consistência apresentada por seus jogadores, sugerindo que um breve período de domínio esteve longe de ser suficiente para garantir os três pontos na Premier League.
Falando à BBC Sport após o apito final, o ex-técnico do Bayer Leverkusen afirmou: "Estamos decepcionados com o resultado. Queríamos vencer. Temos que ficar decepcionados com algumas partes da atuação, especialmente quando estávamos em vantagem. Fomos muito frágeis no gol de empate. Podemos fazer muito melhor. Jogar bem por 15 a 20 minutos não é suficiente. Você precisa estar no seu melhor por 90 minutos. Há momentos em que não conseguimos manter esse ritmo e essa intensidade. Poderíamos ter feito mais, com certeza, porque tivemos chances."
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Vacilos defensivos custam caro em Stamford Bridge
O jogo começou de forma animadora para os mandantes quando Rogers bateu na saída de Konstantinos Tzolakis para abrir o placar com apenas sete minutos. No entanto, a vantagem do Chelsea rapidamente desmoronou por causa de falhas defensivas custosas. Jorrel Hato julgou mal uma bola quicando dentro da própria área e deu de presente o empate a Mohamed Belloumi, antes de o ponta argelino voltar a aparecer instantes depois com uma finalização que desviou em Levi Colwill para colocar o Hull City na frente, antes de Joao Pedro mais tarde salvar um ponto para o Chelsea ao mandar para o fundo da rede, no alto, a assistência de Cole Palmer.
Ao refletir sobre a natureza da partida e as oportunidades perdidas de conquistar os três pontos, Alonso admitiu que sua equipe teve sorte de não perder, ao mesmo tempo em que lamentou a incapacidade de transformar a pressão no fim em vitória. 'Tivemos uma ou duas boas chances de marcar o gol da vitória, mas você ainda fica exposto', explicou o técnico. 'Não estou feliz. Podemos fazer melhor. Tivemos o que merecemos.'
Nova era exige tempo e controle
Apesar do revés, Alonso manteve o foco no projeto de longo prazo atualmente em andamento no oeste de Londres. O Chelsea havia desfrutado de um início de campanha avassalador, com vitórias por muitos gols sobre o Fulham por 3 a 2 e o Brighton por 4 a 3, antes de o embalo ser interrompido pela derrota por 2 a 1 para o Arsenal e pelo empate de sábado. Com um elenco reformulado e uma nova comissão técnica, o treinador enfatizou que a construção de uma equipe coesa é um processo gradual, observando que a falta de controle vista contra o Hull é um sintoma de um time que ainda busca sua identidade sob seu comando.
"Precisamos ser mais sólidos e ter mais controle. Novos jogadores e nova comissão técnica. Este é o processo. Em alguns meses, tenho certeza de que conseguiremos controlar melhor", acrescentou Alonso, pedindo paciência enquanto integra suas contratações de verão.
- AFP
Pausa internacional oferece ao Chelsea a chance de se reorganizar
O Chelsea agora voltará suas atenções para a visita de sexta-feira ao Brentford, fora de casa, seu último compromisso antes da pausa para a data Fifa. A próxima interrupção no calendário doméstico dará a Alonso um tempo valioso para se reorganizar e ajustar seu esquema tático antes de o Chelsea retomar sua campanha na Premier League contra o Bournemouth em Stamford Bridge, em 10 de outubro.
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