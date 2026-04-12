Após a vitória conquistada com muito esforço, Cuca não hesitou em destacar o imenso trabalho físico realizado por seus jogadores. Ao explicar sua avaliação tática, o técnico disse: “É um processo natural que vínhamos desenvolvendo e, naturalmente, eles têm jogado bem. O Neymar deu tudo de si, como costumamos dizer. O Gabigol [Barbosa] também. Hoje eles se saíram bem na partida. Não vi os números físicos, mas, com certeza, deve ter sido uma das melhores partidas do ano, no aspecto físico e competitivo, para eles. A tendência é que ele [Neymar] continue jogando. Ele não precisa jogar domingo e quarta, domingo e quarta, noventa minutos, o tempo todo. Naturalmente, dá para administrar isso de forma que ele esteja inteiro a cada três dias.”