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Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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“Recarregou as energias” – Neymar recebe elogios especiais do técnico do Santos após o retorno vitorioso do craque da Seleção Brasileira

Neymar
Santos
Brasileirão
Cuca
Santos x Atlético-MG
Atlético-MG

O técnico do Santos, Cuca, elogiou o retorno de Neymar após a vitória crucial por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar fora de duas partidas, o ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain demonstrou um excelente preparo físico, ajudando o Santos a conquistar três pontos essenciais.

  • Neymar brilha na vitória do Santos

    Neymar esteve muito envolvido durante toda a partida, apesar de ter ficado de fora dos dois jogos anteriores do Santos devido a suspensão e necessidade de descanso, respectivamente. Os anfitriões demonstraram excelente disciplina tática para fechar o jogo e defender sua vantagem mínima, conquistada no segundo tempo com um gol do substituto Moisés. No entanto, os holofotes estavam voltados para o retorno de Neymar, que ditou o ritmo, criou oportunidades e conduziu sua equipe a uma vitória crucial no campeonato nacional.

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  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cuca elogia a boa forma física de Neymar

    Após a vitória conquistada com muito esforço, Cuca não hesitou em destacar o imenso trabalho físico realizado por seus jogadores. Ao explicar sua avaliação tática, o técnico disse: “É um processo natural que vínhamos desenvolvendo e, naturalmente, eles têm jogado bem. O Neymar deu tudo de si, como costumamos dizer. O Gabigol [Barbosa] também. Hoje eles se saíram bem na partida. Não vi os números físicos, mas, com certeza, deve ter sido uma das melhores partidas do ano, no aspecto físico e competitivo, para eles. A tendência é que ele [Neymar] continue jogando. Ele não precisa jogar domingo e quarta, domingo e quarta, noventa minutos, o tempo todo. Naturalmente, dá para administrar isso de forma que ele esteja inteiro a cada três dias.”

  • Análise das estatísticas de jogo de Neymar

    As estatísticas revelam a enorme influência de Neymar ao longo dos 90 minutos. Ele registrou 77 toques na bola e completou 32 dos 44 passes que tentou. Além disso, o atacante deu dois passes decisivos e foi impecável nos lançamentos longos, encontrando com sucesso seus companheiros em todas as cinco tentativas. Embora não tenha marcado, registrando um total de 0,26 gols esperados em cinco chutes no total, seu ritmo de trabalho foi fenomenal. Ele venceu 14 disputas de bola no chão e recuperou a posse três vezes, comprovando que seu técnico estava certo quanto à sua excelente condição física e vantagem competitiva contra adversários difíceis.

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    Ambições para a Copa do Mundo de 2026

    Olhando para o futuro, o atacante de 34 anos está determinado a liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que o atacante precisa manter uma excelente condição física para ser convocado. Faltando dois meses para o torneio, Neymar espera que essa última atuação sirva de trampolim.

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