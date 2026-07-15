Rebelião contra Gianni Infantino? A DFB toma uma posição contra o presidente da FIFA após o escândalo da Copa do Mundo

“A DFB não assinou nenhuma carta de apoio à reeleição de Gianni Infantino”, informou a DFB em resposta a uma consulta daSID: “Outras medidas serão discutidas na Presidência da DFB.” Segundo o jornal *Bild*, o diretor da FIFA responsável pela Europa teria solicitado a assinatura das 16 seleções europeias participantes durante a fase final da Copa do Mundo na América do Norte. Até o momento, a DFB não se pronunciou sobre a reeleição de Infantino.

As divergências que há muito tempo vinham se acumulando entre a DFB e a UEFA, de um lado, e a FIFA, do outro, vieram à tona abertamente, pelo menos desde o “caso Folarin Balogun”. A UEFA criticou a conduta da FIFA com uma veemência raramente vista antes e falou na ultrapassagem de uma “linha vermelha”. Neuendorf disse ao SID que “esse caso não pode ser arquivado”.