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Infantino NeuendorfGetty Images

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Rebelião contra Gianni Infantino? A DFB toma uma posição contra o presidente da FIFA após o escândalo da Copa do Mundo

Copa do Mundo
F. Balogun

A DFB e seu presidente, Bernd Neuendorf, parecem estar se distanciando cada vez mais do polêmico presidente da FIFA, Gianni Infantino.

De acordo com ojornal *Bild*, Neuendorf se recusou a assinar uma carta de apoio à reeleição de Infantino no congresso da Federação Mundial, a ser realizado em 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.

  • “A DFB não assinou nenhuma carta de apoio à reeleição de Gianni Infantino”, informou a DFB em resposta a uma consulta daSID: “Outras medidas serão discutidas na Presidência da DFB.” Segundo o jornal *Bild*, o diretor da FIFA responsável pela Europa teria solicitado a assinatura das 16 seleções europeias participantes durante a fase final da Copa do Mundo na América do Norte. Até o momento, a DFB não se pronunciou sobre a reeleição de Infantino.

    As divergências que há muito tempo vinham se acumulando entre a DFB e a UEFA, de um lado, e a FIFA, do outro, vieram à tona abertamente, pelo menos desde o “caso Folarin Balogun”. A UEFA criticou a conduta da FIFA com uma veemência raramente vista antes e falou na ultrapassagem de uma “linha vermelha”. Neuendorf disse ao SID que “esse caso não pode ser arquivado”.

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  • Infantino TrumpGetty Images

    O caso Balogun está se tornando um grande escândalo da Copa do Mundo

    Infantino havia afirmado que nem ele nem o presidente dos EUA, Donald Trump, haviam exercido influência sobre a decisão da Comissão Disciplinar. O próprio órgão confirmou isso e reafirmou sua independência. O atacante norte-americano Balogun pôde jogar nas oitavas de final contra a Bélgica (1 a 4), apesar do cartão vermelho recebido nas dezesseis de final contra a Bósnia-Herzegovina (2 a 0). Antes da suspensão da punição pela Comissão Disciplinar, Trump havia ligado para Infantino e solicitado uma revisão do caso.

    A última reeleição possível de Infantino até o ano de 2031 é considerada, atualmente, garantida devido ao apoio declarado de várias confederações. No entanto, a organização de direitos humanos FairSquare apresentou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) uma denúncia de dez páginas contra Infantino. O motivo seria várias violações das regras de neutralidade política. Trata-se, principalmente, da proximidade do membro do COI Infantino com Trump.

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