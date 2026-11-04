Rebaixamento do Manchester City pode ser “muito bom” para a promessa da seleção dos EUA Cavan Sullivan, enquanto o fenômeno adolescente aguarda decisão e punições da Premier League no caso de fair play financeiro
Sullivan fez história na MLS e na seleção masculina dos Estados Unidos
Isso porque 114 acusações de violação do Fair Play Financeiro seguem pairando sobre o Etihad Stadium, com veredictos iniciais de culpabilidade proferidos por uma comissão independente em todas elas. Diversas sanções têm sido cogitadas para uma equipe que continua na disputa por títulos na temporada 2026/27.
Sullivan conta os dias para integrar esse grupo. Sua transferência de grande repercussão para Manchester foi confirmada em maio de 2024, quando ele assinou um contrato como jogador formado na base com o Philadelphia Union.
Ele estreou pelo clube na MLS aos 14 anos e 293 dias, superando um recorde que antes pertencia a Freddy Adu. Desde então, virou notícia no mundo inteiro, e a expectativa em torno da promessa mais badalada cresceu inevitavelmente.
Sullivan já é um nome consolidado na Major League Soccer e atua pela seleção principal dos Estados Unidos. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção na vitória por 3 a 0 sobre o arquirrival México em 3 de outubro de 2026, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo país, aos 17 anos e cinco dias.
Seu desenvolvimento vem sendo conduzido com cuidado, e a expectativa é que esse processo continue quando ele se tornar oficialmente jogador do City. Transferências por empréstimo foram cogitadas, mas, se o Manchester City estiver na Championship na próxima temporada, Sullivan poderia ser integrado diretamente ao elenco principal?
- Getty
Um período na Championship com o Manchester City poderia beneficiar Sullivan?
Questionado sobre o impacto que uma novela esportiva em Manchester poderia ter nos planos de curto e longo prazo de Sullivan, o ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos Friedel, que falou em parceria com a Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Neste momento, até que as sanções sejam anunciadas e o recurso seja analisado, não acho que muita coisa afete os jogadores. Com ele seria a mesma coisa.
“Não acho que o que está acontecendo afete os jogadores até que as sanções sejam anunciadas, caso sejam muito pesadas: se o clube não puder disputar competições europeias, sofrer uma proibição de contratar, perder tantos pontos que fique sem chances de se classificar para competições europeias pelos próximos cinco anos, ou seja rebaixado. É aí que isso começaria a afetar os jogadores.
“Sem dúvida, ele e seus representantes, principalmente os representantes, dada a idade dele, estarão acompanhando a situação. Mas não vejo isso afetando os jogadores que atualmente têm contrato com o clube. E não imagino que esteja afetando alguém como ele.
“Ele ainda é um jogador que não disputou um segundo sequer em uma liga de ponta no mundo. Vamos avançar um pouco e supor que o clube perca pontos suficientes para ser rebaixado. Jogar na Championship pode acabar sendo muito bom para eles, porque ele pode chegar a um clube onde tenha a oportunidade de jogar imediatamente.
“Se o clube for rebaixado, basta olhar para a história: provavelmente o melhor exemplo é a Juventus. Alguns ídolos permaneceram na Juventus, mas também houve muitas mudanças no clube.
“Então, isso pode ser muito bom para ele, porque poderia chegar e ter uma chance de jogar. Acho que todos os jogadores só precisam acompanhar a situação, mas ela só se torna concreta para eles se as sanções forem afetar suas carreiras.”
Transferências por empréstimo têm sido cogitadas para a promessa adolescente
Adu, que já viveu uma situação profissional semelhante à de Sullivan, disse anteriormente à GOAL que uma passagem pela Championship pode ser benéfica para um jovem que precisará de tempo para se adaptar ao futebol inglês.
Ele afirmou: “Como jogador, você não pode achar que é importante demais para ser emprestado a qualquer time da Championship, seja vindo do Manchester City ou de um time menor. É exatamente disso que você precisa como jogador naquele momento.”
Adu acrescentou: “Acho que é isso que vai acontecer. Acho que ele será emprestado. Mas, quando isso acontecer, espero de verdade que seja para um time no qual ele seja titular habitual.
“Não há nada pior do que um jovem ser emprestado a um time, a um time ‘menor’, entre aspas, do que aquele que o emprestou, e não jogar ou não ser titular habitual. Afinal, o objetivo do empréstimo é justamente que você passe a jogar com regularidade. Você tem os minutos necessários para adquirir a experiência de que precisa e se desenvolve como jogador enquanto faz tudo isso.
“Se você é emprestado e nada disso acontece, qual é o sentido do empréstimo? Porque eu poderia simplesmente ficar naquele time e não jogar. Poderia simplesmente ficar no clube ao qual pertenço e não jogar.”
Tab Ramos, outro ex-astro da seleção dos Estados Unidos, disse à GOAL em março que Sullivan poderia ser introduzido gradualmente ao futebol europeu com uma passagem pela Eredivisie. Ele afirmou: “Se eu pensasse no futuro, avaliasse o que acontece com os jovens jogadores e observasse o nível em que ele está, além da exigência física do futebol na Inglaterra, se tivesse de fazer uma previsão, diria que ele assina com o Manchester City e vai jogar na Holanda por alguns anos.”
- Getty
Foco nos playoffs da MLS e na Liga das Nações enquanto a novela com o City se arrasta
Essas declarações foram feitas antes que a ameaça de uma passagem pela Championship se tornasse alarmantemente real para o Manchester City, gigante da Premier League que defendeu sua inocência durante toda a prolongada saga de irregularidades financeiras.
Por enquanto, Sullivan está concentrado nos acontecimentos na Filadélfia e nos playoffs da MLS Cup de 2026. Ele também espera conquistar mais reconhecimento internacional quando a seleção masculina dos Estados Unidos de Mauricio Pochettino enfrentar o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, com o jogo de ida do confronto marcado para 14 de novembro.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.