Isso porque 114 acusações de violação do Fair Play Financeiro seguem pairando sobre o Etihad Stadium, com veredictos iniciais de culpabilidade proferidos por uma comissão independente em todas elas. Diversas sanções têm sido cogitadas para uma equipe que continua na disputa por títulos na temporada 2026/27.

Sullivan conta os dias para integrar esse grupo. Sua transferência de grande repercussão para Manchester foi confirmada em maio de 2024, quando ele assinou um contrato como jogador formado na base com o Philadelphia Union.

Ele estreou pelo clube na MLS aos 14 anos e 293 dias, superando um recorde que antes pertencia a Freddy Adu. Desde então, virou notícia no mundo inteiro, e a expectativa em torno da promessa mais badalada cresceu inevitavelmente.

Sullivan já é um nome consolidado na Major League Soccer e atua pela seleção principal dos Estados Unidos. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção na vitória por 3 a 0 sobre o arquirrival México em 3 de outubro de 2026, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo país, aos 17 anos e cinco dias.

Seu desenvolvimento vem sendo conduzido com cuidado, e a expectativa é que esse processo continue quando ele se tornar oficialmente jogador do City. Transferências por empréstimo foram cogitadas, mas, se o Manchester City estiver na Championship na próxima temporada, Sullivan poderia ser integrado diretamente ao elenco principal?