Morata destacou que a ética de trabalho incansável e a postura profissional do ponta adolescente muitas vezes passam despercebidas pelo público mais amplo do futebol. Elogiando a inteligência futebolística do jovem, Morata afirmou: "Ele é muito mais inteligente e muito mais trabalhador do que muita gente pensa, em termos de como estuda os jogos e de como se prepara para eles."

O ex-capitão da Espanha também relembrou a impressão duradoura que testemunhou em primeira mão durante a ascensão inicial do jovem, acrescentando: "Ele estava dominando a Europa aos 16 anos de idade, e o que vi com os meus próprios olhos é realmente incrível."