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'Realmente incrível!' - Alvaro Morata apoia Lamine Yamal na corrida pela Bola de Ouro após ver a estrela do Barcelona 'dominando a Europa' com apenas 16 anos
Centroavante elogia sensação adolescente
Em entrevista à Cadena COPE, o atacante nascido em Madri compartilhou sua visão sobre os principais candidatos ao prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Morata, que iniciou um novo capítulo da carreira na Segunda Divisão com o Leganés, acredita que o talento espanhol merece plenamente o maior reconhecimento. O experiente atacante não hesitou em colocar Yamal ao lado de estrelas já consagradas como Rodri, Khvicha Kvaratskhelia e Kylian Mbappe.
- Buzzi
Morata elogia maturidade extrema
Morata destacou que a ética de trabalho incansável e a postura profissional do ponta adolescente muitas vezes passam despercebidas pelo público mais amplo do futebol. Elogiando a inteligência futebolística do jovem, Morata afirmou: "Ele é muito mais inteligente e muito mais trabalhador do que muita gente pensa, em termos de como estuda os jogos e de como se prepara para eles."
O ex-capitão da Espanha também relembrou a impressão duradoura que testemunhou em primeira mão durante a ascensão inicial do jovem, acrescentando: "Ele estava dominando a Europa aos 16 anos de idade, e o que vi com os meus próprios olhos é realmente incrível."
Jornada notável rende título
A dupla dividiu o gramado 15 vezes pela Espanha desde uma vitória contundente na Geórgia, em setembro de 2023, quando Yamal marcou em sua estreia pela seleção enquanto Morata fez um hat-trick.
A coleção de troféus do revelado em La Masia agora chegou a oito grandes títulos, incluindo uma tríplice coroa nacional com o Barcelona na temporada 2024-25. Depois de inspirar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026 após os triunfos na Eurocopa de 2024 e na Liga das Nações, Yamal se tornou o jogador mais jovem da história a conquistar as duas honrarias mais prestigiadas do futebol internacional.
- Avalon.red
Gala de Londres aguarda veredito
O vencedor da Bola de Ouro de 2026 será oficialmente revelado durante uma cerimônia de gala em Londres, em 26 de outubro. A inclusão de Yamal na lista de 30 finalistas reforça seu status como um dos favoritos para conquistar a cobiçada Bola de Ouro. Até a chegada dessa noite decisiva, o jovem atacante tentará manter sua forma nas frentes doméstica e europeia com o Barcelona.
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