“Realmente espetacular” - Lionel Messi reflete sobre o recorde de artilheiro da Copa do Mundo e explica por que a falha na cobrança de pênalti pode ter ajudado a Argentina a vencer a Áustria

O capitão argentino teve mais uma atuação memorável na Copa do Mundo de 2026, marcando dois gols que o levaram a superar o recorde de longa data de Miroslav Klose. Após um início tenso, Messi finalmente abriu o placar e, mais tarde, marcou o segundo nos últimos instantes da partida, colocando-se em uma categoria à parte como o maior artilheiro da história do torneio.

Refletindo sobre a conquista e a classificação da equipe para as oitavas de final, Messi marcou dois gols merecidos nos segundos finais, coroando uma atuação individual histórica.

“A verdade é que, acima de tudo, estou muito feliz pela vitória”, disse o jogador de 38 anos aos repórteres. “Foi uma vitória muito importante, muito difícil e muito disputada. Isso nos dá tranquilidade para o que está por vir. Esta é a Copa do Mundo; todos os jogos são muito equilibrados e muito intensos.”