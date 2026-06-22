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“Realmente espetacular” - Lionel Messi reflete sobre o recorde de artilheiro da Copa do Mundo e explica por que a falha na cobrança de pênalti pode ter ajudado a Argentina a vencer a Áustria
Uma noite que bateu recordes em Dallas
O capitão argentino teve mais uma atuação memorável na Copa do Mundo de 2026, marcando dois gols que o levaram a superar o recorde de longa data de Miroslav Klose. Após um início tenso, Messi finalmente abriu o placar e, mais tarde, marcou o segundo nos últimos instantes da partida, colocando-se em uma categoria à parte como o maior artilheiro da história do torneio.
Refletindo sobre a conquista e a classificação da equipe para as oitavas de final, Messi marcou dois gols merecidos nos segundos finais, coroando uma atuação individual histórica.
“A verdade é que, acima de tudo, estou muito feliz pela vitória”, disse o jogador de 38 anos aos repórteres. “Foi uma vitória muito importante, muito difícil e muito disputada. Isso nos dá tranquilidade para o que está por vir. Esta é a Copa do Mundo; todos os jogos são muito equilibrados e muito intensos.”
- GOAL
O lado positivo de um pênalti perdido
Apesar do caráter histórico de seus dois gols, a noite poderia ter sido ainda mais produtiva para o camisa 10. Messi perdeu um pênalti no primeiro tempo, que saiu para fora após uma cobrança vacilante, mas o experiente atacante sugeriu que a falha pode, na verdade, ter favorecido a Argentina, mantendo a intensidade da partida alta até o apito final.
“A verdade é que é espetacular como isso aconteceu”, admitiu Messi ao comentar sobre o recorde. “Hoje tive aquele pênalti com o qual poderia ter ampliado o placar, mas se tivesse convertido, talvez também não tivesse marcado os outros dois. Nunca se sabe, mas estou feliz com o resultado, com a participação e com o trabalho da equipe.”
Preparação para as fases eliminatórias
Com seis pontos nas duas primeiras partidas do Grupo J, os atuais campeões já garantiram sua classificação para as oitavas de final. Messi destacou que, embora a equipe sempre busque a perfeição, ter o luxo de uma última partida da fase de grupos sem importância permitirá ao time de Lionel Scaloni um período de recuperação muito necessário em um calendário de torneio exaustivo.
“Estava nos nossos planos conquistar as duas vitórias”, explicou Messi. “Não seria fácil, porque são partidas muito equilibradas e ninguém cede nada. É verdade que eles não nos causaram problemas, foi uma partida muito difícil, tivemos que jogar muito rápido e, em alguns momentos, conseguimos. O importante era a classificação. Somos a Argentina e vamos buscar a vitória contra qualquer adversário.”
- AFP
Messi busca mais alegrias na Copa do Mundo
Enquanto Messi busca seu segundo título mundial consecutivo nesta que é sua sexta participação na Copa do Mundo, ele destacou a atmosfera especial que envolve o grupo. O vínculo entre os jogadores e a torcida da Albiceleste que os acompanha continua sendo uma força motriz na jornada rumo à final.
“Quando esse grupo se reúne, eles gostam de estar juntos, do dia a dia, de ver as pessoas assim, de proporcionar a elas esse tipo de alegria”, disse o capitão. “Graças a Deus já conseguimos proporcionar várias a elas e vamos tentar continuar nessa dinâmica, nessa harmonia com o povo. Como acabei de dizer, é passo a passo. É longo, é difícil, e nos preparamos como nos preparamos para todos os jogos. Eu vivo isso da mesma forma que sempre vivi: curto jogar e me divertir em campo.”