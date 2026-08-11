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'Realizando um sonho' - River Plate contrata Thiago Almada do Atletico Madrid em acordo de € 20 milhões
Acordo histórico sela retorno
O River concluiu oficialmente a contratação de impacto de Almada junto ao Atletico em um acordo estimado em cerca de €20 milhões (£17 milhões/$23 milhões). O meia-atacante de 25 anos assinou um contrato de quatro anos e meio no Estadio Mas Monumental, válido até 31 de dezembro de 2030. A transferência representa um dos maiores investimentos esportivos já feitos pelos gigantes argentinos para reforçar suas opções ofensivas.
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Meio-campista expressa imensa gratidão
O retorno do meia ao seu país natal marca o início de um novo capítulo após uma passagem de 18 meses pelo futebol europeu, que começou quando ele se juntou ao Lyon por empréstimo vindo do clube brasileiro Botafogo em janeiro de 2025, antes de garantir uma transferência em definitivo para o Atletico seis meses depois.
Falando à mídia oficial do clube após assinar seu contrato na segunda-feira, o meio-campista expressou seu orgulho por se juntar ao River Plate: "Estou muito feliz por estar aqui. Estou realizando um sonho de jogar por um clube como o River Plate. Queria agradecer pelo apoio."
Estrela internacional se junta ao projeto
A chegada de Almada, um campeão da Copa do Mundo de 2022 que recentemente ajudou a Argentina a terminar como vice-campeã em 2026, traz um toque de qualidade de nível mundial raramente visto no futebol sul-americano. O setor ofensivo do El Millonario agora ganha uma arma versátil, capaz de destravar defesas fechadas, seja atuando como armador central ou aberto pelos lados. Essa contratação de peso é uma declaração enfática da grande ambição do River de restabelecer o domínio continental total, depois de ter conquistado a Copa Libertadores pela última vez em 2018.
- AFP
Coudet integra novo meia-armador
Almada deve se apresentar diretamente aos treinamentos da equipe principal sob o comando do técnico Eduardo Coudet para começar a se adaptar ao sistema tático do time. A chegada de uma estrela internacional já consolidada deve aumentar a capacidade criativa do River enquanto a equipe se prepara para uma agenda exigente entre a competição doméstica e a Copa Sul-Americana. Coudet agora precisa encontrar a função ideal para garantir que Almada cause impacto imediato em campo.
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