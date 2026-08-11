O retorno do meia ao seu país natal marca o início de um novo capítulo após uma passagem de 18 meses pelo futebol europeu, que começou quando ele se juntou ao Lyon por empréstimo vindo do clube brasileiro Botafogo em janeiro de 2025, antes de garantir uma transferência em definitivo para o Atletico seis meses depois.

Falando à mídia oficial do clube após assinar seu contrato na segunda-feira, o meio-campista expressou seu orgulho por se juntar ao River Plate: "Estou muito feliz por estar aqui. Estou realizando um sonho de jogar por um clube como o River Plate. Queria agradecer pelo apoio."