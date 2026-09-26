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Yosua Arya
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Real Madrid se preocupa com a condição física de Kylian Mbappe após o capitão da França sofrer uma lesão no joelho antes do El Clasico

K. Mbappe
Real Madrid
França
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La Liga

Kylian Mbappe marcou o gol da vitória na primeira partida de Zinedine Zidane como técnico da França, mas o triunfo foi ofuscado por uma lesão no joelho do capitão. O Real Madrid agora vive uma espera tensa em relação à recuperação do atacante antes de uma sequência desgastante de jogos.

  • Mbappé se machuca após marcar o gol da vitória da França

    A primeira partida de Zidane no comando da França terminou com uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia. No entanto, o triunfo foi fortemente ofuscado por uma lesão no capitão da equipe, Mbappe. Logo após marcar o gol decisivo da partida, o atacante foi visto segurando o joelho esquerdo. Ele não conseguiu continuar e teve de deixar o campo pouco depois.

    Um comunicado divulgado pela FFF confirmou que Mbappe sofreu uma lesão no tendão e uma hiperextensão no joelho esquerdo. Como consequência, o atacante está fora do restante da Data Fifa.

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    Real Madrid aguarda apreensivo o prognóstico de seu atacante estrela

    Há uma ansiedade palpável em Madri com o retorno de Mbappe à Espanha para passar por exames médicos completos, segundo o Mundo Deportivo. O departamento médico do clube está desesperado para determinar a extensão exata do dano.

    Uma distensão leve poderia limitar sua ausência a duas ou três semanas, enquanto uma lesão moderada resultaria em quatro a seis semanas fora. Em caso de complicações, sua recuperação poderia levar de oito a doze semanas.

    Houve um pequeno sinal positivo após o apito final na Turquia. Mbappe foi visto saindo do vestiário sem o auxílio de muletas, apesar de caminhar com um leve mancar.

  • Madri sofre revés em meio a preocupações com o elenco

    O momento desta lesão dificilmente poderia ser pior para o Real Madrid. O time espanhol já se sente vulnerável em uma fase desafiadora de sua campanha.

    A equipe tem sido impactada por atuações inconsistentes de Vinicius Junior nas últimas semanas. Além disso, o elenco já lida com lesões, incluindo Federico Valverde, Rodrygo e Brahim Diaz, deixando suas opções ainda mais limitadas.

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    Agenda de outubro de peso se aproxima para o Real Madrid

    O Madrid está se preparando para uma série de jogos de alto nível nas próximas semanas. A equipe receberá o Villarreal na Liga em 10 de outubro antes de viajar para enfrentar a Roma na Champions League quatro dias depois.

    O teste decisivo dessa sequência que se aproxima será em 25 de outubro, com o El Clasico no Nou Camp. Enfrentar o rival sem Mbappe é um cenário que está causando grande preocupação. Todas as atenções agora se voltam para os próximos exames médicos em Madrid. Tanto torcedores quanto membros da comissão estarão torcendo por notícias positivas sobre o joelho esquerdo do capitão.

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