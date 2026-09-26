A primeira partida de Zidane no comando da França terminou com uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia. No entanto, o triunfo foi fortemente ofuscado por uma lesão no capitão da equipe, Mbappe. Logo após marcar o gol decisivo da partida, o atacante foi visto segurando o joelho esquerdo. Ele não conseguiu continuar e teve de deixar o campo pouco depois.

Um comunicado divulgado pela FFF confirmou que Mbappe sofreu uma lesão no tendão e uma hiperextensão no joelho esquerdo. Como consequência, o atacante está fora do restante da Data Fifa.