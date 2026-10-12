O United enfrenta uma grande batalha para manter a promissora Gabriel. A talentosa adolescente surpreendeu os dirigentes do clube ao apresentar um pedido formal para encerrar sua inscrição atual.

O United tinha grandes planos para a atacante no início desta temporada. O clube se preparava para dar à jogadora, então com 15 anos, sua estreia profissional contra o Brighton na Copa da Liga Inglesa, o que a tornaria a atleta mais jovem da história do United.

No entanto, a situação se deteriorou rapidamente. Gabriel e seus representantes ficaram frustrados depois que ela não foi incluída nas listas de relacionados para uma partida da Premier League contra o Ipswich e um confronto da Champions League contra o Sabah.