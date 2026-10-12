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Real Madrid se aproxima de JJ Gabriel, promessa do Manchester United, e lidera disputa pela sensação de 16 anos
Pedido surpreendente para sair
O United enfrenta uma grande batalha para manter a promissora Gabriel. A talentosa adolescente surpreendeu os dirigentes do clube ao apresentar um pedido formal para encerrar sua inscrição atual.
O United tinha grandes planos para a atacante no início desta temporada. O clube se preparava para dar à jogadora, então com 15 anos, sua estreia profissional contra o Brighton na Copa da Liga Inglesa, o que a tornaria a atleta mais jovem da história do United.
No entanto, a situação se deteriorou rapidamente. Gabriel e seus representantes ficaram frustrados depois que ela não foi incluída nas listas de relacionados para uma partida da Premier League contra o Ipswich e um confronto da Champions League contra o Sabah.
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Madrid lidera a disputa
O Madrid agora intensifica seus esforços para aproveitar o desgaste da relação. O gigante espanhol está cada vez mais confiante de que pode atrair o talento prodigioso para o Santiago Bernabéu.
Jose Felix Diaz indica que uma decisão definitiva sobre o futuro do jogador está próxima. O Real Madrid acredita estar à frente na disputa, já que uma transferência para La Liga sempre foi vista como o principal objetivo do jogador.
O jovem de 16 anos também está perto de obter um passaporte cipriota. Esse passo crucial permitiria que ele contornasse certas regras estabelecidas após o Brexit e se transferisse com facilidade para um clube europeu, desde que seus pais cumpram as regras da FIFA para mudanças de residência por motivos não relacionados ao futebol.
Gigantes europeus rondam
Embora o Madrid seja o claro favorito, não é o único gigante de olho na situação. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona, outros grandes clubes europeus, também conversaram com o estafe de Gabriel.
Há dois verões, o Manchester United conseguiu convencer o jovem a rejeitar uma investida do rival Manchester City. Apesar de todos os esforços para convencê-lo de que seu futuro está em Old Trafford, o clube agora tem muito menos controle sobre a situação desde que ele completou 16 anos.
O Manchester United reconhece seu talento imensurável e está desesperado para mantê-lo. Ainda assim, cresce no clube a percepção de que sua saída está se tornando inevitável, já que ele busca garantias de espaço imediato no time principal.
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Qual é o próximo passo para Gabriel?
O Manchester United ficará profundamente frustrado por perder um talento geracional formado em suas categorias de base. Seu único consolo será garantir que ele não reforce um rival direto da Premier League no curto prazo.
Para o Real Madrid, contratar Gabriel significaria acrescentar mais um talento extraordinário ao seu impressionante elenco de jovens jogadores. A grande questão é se Gabriel terá na capital espanhola as oportunidades imediatas no time principal que tanto desejava em Manchester. Uma decisão definitiva sobre seu próximo destino é esperada a qualquer momento.
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