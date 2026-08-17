Em uma mudança significativa em relação às tradições da era dos "Galácticos", o Real Madrid decidiu que não haverá nem apresentação pública no Bernabéu nem entrevistas coletivas oficiais para seus reforços mais recentes, de acordo com o Marca.

O clube optou por um formato muito mais discreto, com eventos institucionais e privados nos quais Florentino Pérez receberá pessoalmente as seis contratações de verão ao lado do novo técnico José Mourinho.

O clube descreveu esses novos arranjos como "eventos simples e voltados para a família", que permitem ao presidente conhecer diretamente os entes queridos dos jogadores. É importante destacar que não haverá presença da imprensa nem atendimento à mídia durante esses encontros, o que significa que nenhum dos novos reforços dará uma entrevista coletiva tradicional de apresentação.