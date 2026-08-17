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Real Madrid rompe com a tradição, e clube abandona apresentações no Bernabéu e entrevistas coletivas para novos reforços
Recepções íntimas em vez de espetáculos públicos
Em uma mudança significativa em relação às tradições da era dos "Galácticos", o Real Madrid decidiu que não haverá nem apresentação pública no Bernabéu nem entrevistas coletivas oficiais para seus reforços mais recentes, de acordo com o Marca.
O clube optou por um formato muito mais discreto, com eventos institucionais e privados nos quais Florentino Pérez receberá pessoalmente as seis contratações de verão ao lado do novo técnico José Mourinho.
O clube descreveu esses novos arranjos como "eventos simples e voltados para a família", que permitem ao presidente conhecer diretamente os entes queridos dos jogadores. É importante destacar que não haverá presença da imprensa nem atendimento à mídia durante esses encontros, o que significa que nenhum dos novos reforços dará uma entrevista coletiva tradicional de apresentação.
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Em transição para uma nova era
A decisão de acabar com grandes apresentações reflete uma mudança mais ampla na forma como o clube opera sob a atual administração. Ao tirar o foco da mídia sobre chegadas individuais, o clube espera promover um ambiente de equipe mais unido desde o primeiro dia.
Isso também tem um objetivo prático, já que as reformas em andamento e a agenda cheia no Bernabéu tornam eventos públicos de grande escala mais difíceis de organizar do que em décadas anteriores. Embora os torcedores possam sentir falta do espetáculo de uma apresentação tradicional, a diretoria acredita que essas recepções "voltadas para a família" oferecem uma base melhor para o sucesso a longo prazo.
Mourinho foca na estreia de La Liga
Essa mudança de calendário permite que o elenco mantenha o foco nas questões do futebol enquanto se prepara para a temporada nacional. Após uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, na Alemanha, o elenco aproveitou um dia de folga antes de retornar aos treinamentos para se preparar para a estreia na liga contra o Espanyol.
Apesar da falta de alarde público, o clube segue ativo no mercado sob o comando de Mourinho. Segundo informações, o técnico português deu sinal verde para contratar uma das estrelas do Arsenal, Martin Zubimendi, para reforçar suas opções no meio-campo.
No entanto, a diretoria tem sido firme em sua posição de que nenhum outro jogador chegará a menos que integrantes do atual elenco sejam negociados primeiro, destacando uma abordagem mais calculada na montagem do time neste verão.
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A busca pelo equilíbrio no meio-campo
A chegada de Mourinho trouxe uma intensa atenção sobre sua configuração tática, especialmente depois de perder alvos importantes. O ex-treinador de Chelsea e Inter foi obrigado a buscar soluções internas depois que Rodri recusou uma mudança para a capital espanhola e preferiu uma transferência para o rival Barcelona.
Durante os amistosos de pré-temporada, o treinador utilizou uma formação 4-2-3-1, testando várias combinações para substituir o perfil que perdeu quando Rodri optou pelo Camp Nou. Bernardo Silva, contratado junto ao Manchester City, surgiu como o principal candidato para ocupar essa função por causa de sua flexibilidade tática e capacidade de ditar o ritmo.
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