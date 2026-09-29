Segundo o AS, Mbappe iniciou sua recuperação em Valdebebas após sofrer uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo. O atacante francês parou de jogar ao sentir dores depois de marcar seu gol contra a Turquia na última sexta-feira, uma decisão que evitou uma lesão muito mais grave.

O Real Madrid manteve contato constante com a Federação Francesa de Futebol e, num primeiro momento, temeu que fosse necessária uma cirurgia. No entanto, os exames confirmaram que o atacante ficará afastado por apenas 10 a 12 dias, permitindo ao clube respirar aliviado.