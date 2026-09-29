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Moataz Elgammal
Traduzido por

Real Madrid respira aliviado após Kylian Mbappe escapar de cirurgia no joelho depois de compromisso com a seleção

K. Mbappe
França
Real Madrid
La Liga

Atacante do Real Madrid, Kylian Mbappe evitou com sucesso uma cirurgia no joelho após um susto com lesão enquanto estava a serviço da seleção da França. O atacante sofreu uma hiperextensão, mas conseguiu evitar um problema que encerraria a temporada ao parar a jogada imediatamente. O clube agora monitora de perto sua recuperação, com compromissos cruciais pela frente obrigando-o a avaliar suas opções no ataque.

  • Susto com lesão para astro do Madrid

    Segundo o AS, Mbappe iniciou sua recuperação em Valdebebas após sofrer uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo. O atacante francês parou de jogar ao sentir dores depois de marcar seu gol contra a Turquia na última sexta-feira, uma decisão que evitou uma lesão muito mais grave.

    O Real Madrid manteve contato constante com a Federação Francesa de Futebol e, num primeiro momento, temeu que fosse necessária uma cirurgia. No entanto, os exames confirmaram que o atacante ficará afastado por apenas 10 a 12 dias, permitindo ao clube respirar aliviado.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho considera data de retorno

    Mbappé iniciou sua reabilitação na segunda-feira e deu continuidade ao trabalho hoje. Em teoria, o atacante deve estar disponível para o retorno da La Liga contra o Villarreal, em 10 de outubro, no Santiago Bernabéu.

    No entanto, o Real Madrid precisa considerar os riscos de apressar seu retorno cedo demais. O técnico Jose Mourinho avalia atualmente se deve poupá-lo dessa partida. O clube terá dois grandes jogos fora de casa logo depois, contra a Roma em 14 de outubro, antes de viajar ao Camp Nou para o El Clasico em 25 de outubro.

  • Ajustes táticos sem Mbappe

    Com seu jogador estrela em recuperação, a comissão técnica tem até quatro soluções diferentes para reorganizar o ataque. Mourinho pode simplesmente manter o sistema atual e escalar Espi no lugar de Mbappe. No entanto, o técnico português vê o jogador da seleção sub-21 mais como um centroavante tradicional para furar defesas fechadas. Outra alternativa principal é usar Jude Bellingham como falso 9, função que ele exerceu sob o comando de Carlo Ancelotti. Essa formação permitiria a Arda Guler atuar atrás de Bellingham, coexistindo com Diomande na ponta direita.

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  • MourinhoGetty Images

    O que vem a seguir para o Madrid

    O Real Madrid deixou claro que não quer Mbappe jogando com qualquer desconforto. O clube vai esperar até que ele esteja 100% antes de voltar aos gramados. Mourinho testará seus esquemas táticos alternativos nos próximos dias para se preparar para o Villarreal.

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