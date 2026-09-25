O mundo do futebol foi abalado por relatos de que o Manchester City foi considerado culpado da grande maioria das acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. De acordo com o SPORT, o Real Madrid está mais uma vez sendo ligado a uma investida por Erling Haaland, jogador que há muito tempo é admirado pela cúpula do Santiago Bernabéu.

Embora o atacante norueguês atualmente tenha um contrato de longo prazo com o clube do Etihad, a incerteza em torno do futuro status do City na elite do futebol inglês gerou intensa especulação. O Real Madrid já havia tentado contratar o atacante antes de sua ida para a Inglaterra em 2022, e o atual "terremoto" no City pode reacender esse interesse caso o clube seja forçado a equilibrar suas contas ou se desfazer de ativos com altos salários.