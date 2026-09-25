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Real Madrid monitora turbulência no Manchester City, enquanto Florentino Perez pode retomar o interesse por Erling Haaland e outras estrelas do City
Gigantes da Liga dos Campeões em alerta por Haaland
O mundo do futebol foi abalado por relatos de que o Manchester City foi considerado culpado da grande maioria das acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. De acordo com o SPORT, o Real Madrid está mais uma vez sendo ligado a uma investida por Erling Haaland, jogador que há muito tempo é admirado pela cúpula do Santiago Bernabéu.
Embora o atacante norueguês atualmente tenha um contrato de longo prazo com o clube do Etihad, a incerteza em torno do futuro status do City na elite do futebol inglês gerou intensa especulação. O Real Madrid já havia tentado contratar o atacante antes de sua ida para a Inglaterra em 2022, e o atual "terremoto" no City pode reacender esse interesse caso o clube seja forçado a equilibrar suas contas ou se desfazer de ativos com altos salários.
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Real Madrid enfrenta dilema com Haaland
No entanto, garantir a assinatura de Haaland continua sendo um quebra-cabeça complexo para o Real Madrid, apesar da potencial oportunidade. O atual setor ofensivo em Madri já está lotado, após a chegada de Kylian Mbappe e a excelência consistente de Vinicius Junior.
Além disso, o clube investiu pesado recentemente no elenco, e a contratação de Diomande por € 125 milhões já apertou o espaço disponível no grupo. Com jovens talentos como Endrick e Espi também disputando minutos, Florentino Perez precisaria realizar um milagre administrativo significativo para encaixar o prolífico norueguês nos planos de Jose Mourinho, especialmente porque o jogador supostamente não tem cláusulas específicas de saída relacionadas a cenários de rebaixamento.
De olho nas joias criativas de Manchester
Além do óbvio fascínio por Haaland, o Real Madrid também está de olho em Rayan Cherki, um jogador que já apareceu no radar do clube em várias ocasiões no passado. Cherki é amplamente considerado um dos talentos criativos mais únicos do futebol europeu, com o brilho e a capacidade técnica que normalmente atraem a atenção dos olheiros do Bernabéu.
No entanto, o francês enfrenta um obstáculo semelhante ao de Haaland: o meio-campo e o setor de criação do Madrid já estão repletos de qualidade, com nomes como Jude Bellingham, Arda Guler e Brahim Diaz. Se uma crise no City levar a uma reformulação do elenco, o Madrid pode ficar tentado a agir, mas antes precisaria abrir espaço em um time que já conta com profundidade significativa no terço ofensivo.
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Real Madrid ainda mira Gvardiol
Reforços defensivos também são uma consideração para o gigante espanhol, com Josko Gvardiol identificado como um alvo de longo prazo. O internacional croata foi fortemente ligado a uma transferência para a capital espanhola na janela de transferências de verão mais recente, mas acabou optando por comprometer seu futuro com o Manchester City ao assinar uma enorme renovação de contrato com o clube até 2031.
O Real Madrid tem enfrentado dificuldades para encontrar consistência e confiabilidade na posição de zagueiro nesta temporada devido a várias lesões, o que torna um jogador do calibre de Gvardiol uma perspectiva atraente. Embora seu novo contrato torne uma transferência difícil, uma sanção severa que comprometa o projeto de longo prazo do City pode mudar completamente o cenário do mercado.
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