O Madrid identificou o defensor Quansah, do Leverkusen, como um alvo prioritário de transferência, segundo o BILD. O clube de La Liga está monitorando extensivamente o jogador de 23 anos neste momento, depois de ficar muito impressionado com suas atuações recentes na Bundesliga.

Espera-se que o Real Madrid contrate pelo menos dois novos defensores no próximo verão europeu. Quansah se encaixa perfeitamente no perfil desejado pelo clube, reunindo uma combinação de velocidade, desarmes agressivos e excepcional capacidade de sair jogando desde a defesa.

O jovem zagueiro se destacou recentemente pela Inglaterra de Thomas Tuchel durante a pausa para jogos de seleções. Ele foi titular, de forma notável, à frente da estrela do Madrid Trent Alexander-Arnold na lateral direita durante uma emocionante derrota por 3 a 2 para a Espanha.