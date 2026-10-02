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Real Madrid mira a estrela do Bayer Leverkusen Jarell Quansah enquanto o Liverpool enfrenta uma decisão de recompra de £ 70 milhões
Real Madrid monitora Quansah
O Madrid identificou o defensor Quansah, do Leverkusen, como um alvo prioritário de transferência, segundo o BILD. O clube de La Liga está monitorando extensivamente o jogador de 23 anos neste momento, depois de ficar muito impressionado com suas atuações recentes na Bundesliga.
Espera-se que o Real Madrid contrate pelo menos dois novos defensores no próximo verão europeu. Quansah se encaixa perfeitamente no perfil desejado pelo clube, reunindo uma combinação de velocidade, desarmes agressivos e excepcional capacidade de sair jogando desde a defesa.
O jovem zagueiro se destacou recentemente pela Inglaterra de Thomas Tuchel durante a pausa para jogos de seleções. Ele foi titular, de forma notável, à frente da estrela do Madrid Trent Alexander-Arnold na lateral direita durante uma emocionante derrota por 3 a 2 para a Espanha.
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Prosperando na Bundesliga
A ascensão notável de Quansah na Alemanha não surpreende quem acompanhou seu desenvolvimento inicial. O defensor se juntou ao Leverkusen vindo do Liverpool por € 35 milhões, um valor recorde para o clube, após seu papel crucial no título da Eurocopa Sub-21 de 2025 com a Inglaterra.
Desde que chegou ao novo clube, ele se firmou com facilidade como uma força dominante na Bundesliga. Sua versatilidade tática permite que atue com conforto tanto como um zagueiro tradicional quanto como um lateral-direito moderno.
Ele já tem boas conexões na capital espanhola, compartilhando uma amizade próxima com o talismã do Madrid, Jude Bellingham, desde o período em que estiveram juntos na seleção da Inglaterra. Esse forte vínculo pode dar ao Madrid uma vantagem crucial em futuras negociações.
A opção de recompra do Liverpool
Apesar do forte interesse do Madrid, o Liverpool ainda tem uma carta importante na manga na disputa por seu jogador formado nas categorias de base. O clube de Anfield inseriu de forma inteligente uma cláusula de recompra de € 70 milhões no contrato de Quansah com o Leverkusen.
O Liverpool tem até 15 de junho de 2027 para acionar essa opção exclusiva. Diante de sua evolução fenomenal, seria uma grande surpresa se o clube decidisse não trazê-lo de volta à Premier League. Mesmo que o Liverpool abra mão disso, Quansah não ficará sem pretendentes de elite. A excelente fase do defensor o consolidou de vez como um dos talentos defensivos mais cobiçados da Europa.
- AFP
Gigantes da Premier League estão de olho
A disputa pela contratação de Quansah já está se intensificando na Inglaterra. O Chelsea fez consultas oficiais recentemente, com o ex-técnico do Leverkusen Xabi Alonso supostamente interessado em levá-lo para Stamford Bridge.
O Arsenal também deixou claro seu interesse nos últimos meses. O clube londrino apresentou uma proposta enorme de € 65 milhões pelo defensor em agosto passado, que o Leverkusen rejeitou rapidamente para manter seu ativo mais valioso.
Com contrato até 2030, o Leverkusen não está sob pressão financeira imediata para vender. No entanto, o crescente interesse de Madrid, Chelsea e Arsenal sugere que uma transferência bombástica está se desenhando discretamente no horizonte.
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