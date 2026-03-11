O Manchester City de Pep Guardiola cai sob os golpes do Real Madrid. Os Blancos vencem por 3 a 0 a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e sem Kylian Mbappé e com Vinicius Júnior errando um pênalti, é Federico Valverde quem se transforma em artilheiro: hat-trick para o meio-campista uruguaio, primeiro jogador a marcar três gols em uma partida da Liga dos Campeões na história do Real Madrid. Do outro lado, faltou Erling Haaland , que não marca há um mês e esta noite não fez uma de suas melhores partidas: 10 toques em 82 minutos até o momento da substituição e apenas 3 passes completos.
Traduzido por
Real Madrid-Manchester City, os números assustadores de Haaland: “É impressionante ver alguém como ele assim, os companheiros fechavam os espaços para ele”
A ANÁLISE DE ZOLA E MARSCHISIO SOBRE A PARTIDA DE HAALAND
“Sabe quando você está no lugar errado na hora errada?!”. Foi assim que Claudio Marchisio comentou sobre a atuação de Erling Haaland no Bernabeu, na partida de ida das oitavas de final entre Real Madrid e Manchester City: “Também devemos dizer que não chegaram muitas bolas jogáveis”, continua Marchisio em sua análise aos microfones da Prime Video, “mas é impressionante ver um jogador como ele nunca realmente perigoso”.. Gianfranco Zola vai contra a corrente, segundo ele a responsabilidade é da equipe: “Não é fácil jogar nessas condições e estar sempre com três/quatro adversários ao seu redor; além disso, muitas vezes foram seus próprios companheiros que fecharam os espaços para ele. Foi todo o City que não criou superioridade, e nessas condições é difícil para todos jogarem”.