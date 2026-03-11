“Sabe quando você está no lugar errado na hora errada?!”. Foi assim que Claudio Marchisio comentou sobre a atuação de Erling Haaland no Bernabeu, na partida de ida das oitavas de final entre Real Madrid e Manchester City: “Também devemos dizer que não chegaram muitas bolas jogáveis”, continua Marchisio em sua análise aos microfones da Prime Video, “mas é impressionante ver um jogador como ele nunca realmente perigoso”.. Gianfranco Zola vai contra a corrente, segundo ele a responsabilidade é da equipe: “Não é fácil jogar nessas condições e estar sempre com três/quatro adversários ao seu redor; além disso, muitas vezes foram seus próprios companheiros que fecharam os espaços para ele. Foi todo o City que não criou superioridade, e nessas condições é difícil para todos jogarem”.