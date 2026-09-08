Real Madrid-Inter não é apenas um confronto entre duas potências da Europa, mas também um duelo entre duas realidades econômicas profundamente diferentes. Segundo estimativas da Football Benchmark, reproduzidas pela Gazzetta dello Sport, o enterprise value dos Blancos chega a 7,7 bilhões de euros, enquanto o da Inter para em 2,1 bilhões. O Real é o clube de maior valor do mundo, enquanto a Inter é o clube mais rico da Itália, à frente de Milan e Juventus.
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Real Madrid-Inter, dois mundos em confronto: 7,7 bilhões contra 2,1 bilhões de euros. Os mais ricos do mundo e os mais ricos da Itália
Diferença ampliada nos últimos 20 anos
A diferença aumentou enormemente nos últimos vinte anos. Em 2002-03, as receitas eram de 193 milhões para o Real e 162 para a Inter; em 2024-25, subiram respectivamente para 1,161 bilhão e 546 milhões. O estádio e a dimensão global das duas marcas também contribuem para fazer a diferença: o novo Bernabéu gerou 360 milhões de euros na última temporada, quatro vezes os 90 milhões do Meazza, enquanto nas redes sociais o Real chega perto de meio bilhão de seguidores, contra os 100 milhões da Inter. As receitas comerciais também refletem essa distância: a camisa do clube madrilenho vale cerca de 240 milhões por ano, a da Inter, 72.
Ambas com saldo positivo
No plano da gestão, porém, os dois clubes mostram uma surpreendente convergência. O Real Madrid fechou no azul todos os balanços desde a chegada de Florentino Pérez à presidência, alcançando 26 exercícios consecutivos no positivo. A Inter, depois dos 35 milhões de lucro de 2024-25, se prepara para atingir o segundo balanço consecutivo no azul, apesar da ausência das receitas extraordinárias ligadas à final da Champions e ao Mundial de Clubes.
Modelos nos antípodas
Dois modelos de gestão em polos opostos, portanto, mas unidos pela busca da sustentabilidade econômica. A análise se conclui destacando como o Real aumentou as receitas muito mais do que os custos esportivos, explicando como a Inter deu continuidade ao caminho de racionalização dos gastos, beneficiando-se também do refinanciamento da dívida em condições mais favoráveis.
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