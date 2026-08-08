O Real Madrid ativou um plano de contingência de € 30 milhões depois de admitir que é cada vez mais provável que Rodri se junte ao arquirrival Barcelona. O internacional espanhol era o alvo prioritário de Perez para injetar liderança veterana e disciplina tática no meio-campo do Santiago Bernabéu.

No entanto, com Rodri supostamente optando pelo projeto esportivo no Camp Nou, o Madrid mudou rapidamente de rumo. O foco agora se voltou para Mokio, sensação de 18 anos do Ajax, segundo o Fichajes. Os olheiros do Real Madrid estão convencidos de que o versátil volante tem os atributos físicos e a enorme margem de evolução necessários para brilhar na La Liga.