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Real Madrid identifica alternativa a Rodri por € 30 milhões enquanto astro do Manchester City se aproxima de surpreendente transferência para o Barcelona
Reformulação do meio-campo do Madrid
O Real Madrid ativou um plano de contingência de € 30 milhões depois de admitir que é cada vez mais provável que Rodri se junte ao arquirrival Barcelona. O internacional espanhol era o alvo prioritário de Perez para injetar liderança veterana e disciplina tática no meio-campo do Santiago Bernabéu.
No entanto, com Rodri supostamente optando pelo projeto esportivo no Camp Nou, o Madrid mudou rapidamente de rumo. O foco agora se voltou para Mokio, sensação de 18 anos do Ajax, segundo o Fichajes. Os olheiros do Real Madrid estão convencidos de que o versátil volante tem os atributos físicos e a enorme margem de evolução necessários para brilhar na La Liga.
- AFP
Uma mudança na estratégia de transferências
Voltar atenções para Mokio representa uma mudança significativa em relação à estratégia original de transferências do Madrid. Enquanto Rodri chegaria como um produto acabado, já consolidado e avaliado em mais de € 60 milhões, o adolescente do Ajax é visto como um investimento de longo prazo.
Apesar da pouca idade, Mokio tem um currículo impressionante na Johan Cruyff Arena. Quando assinou sua mais recente renovação de contrato, em abril de 2026, o jovem já havia somado 48 partidas oficiais pela equipe principal e seis gols pelo gigante de Amsterdã. Sua capacidade de atuar em várias funções táticas só aumentou seu apelo para a cúpula do Madrid.
Ajax está com a vantagem nas mãos
Tirar Mokio da Eredivisie não será uma tarefa simples. O Ajax não está sob nenhuma pressão financeira imediata para se desfazer de sua joia muito bem avaliada, formada nas categorias de base do clube, que está amarrada a um longo contrato até 30 de junho de 2031.
Embora €30 milhões seja a avaliação inicial ventilada por pessoas próximas à capital espanhola, o gigante holandês pode facilmente exigir um valor ainda maior por sua joia da coroa. O Madrid precisa montar uma proposta convincente para persuadir tanto o jogador quanto seu clube a avalizar uma transferência tão cedo após sua renovação recente.
- Getty Images
À espera do efeito dominó de Rodri
O Real Madrid vai suspender qualquer negociação formal por Mokio até que a proposta de transferência de Rodri para o Barcelona seja oficialmente confirmada. Assim que a mudança da estrela do City para a Catalunha for finalizada, o Real Madrid deve acelerar as conversas com o Ajax. Garantir Mokio se alinharia perfeitamente à política bem-sucedida e de longa data do Madrid de contratar talentos de elite ainda adolescentes antes que seu valor de mercado dispare.
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