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Real Madrid está prestes a oferecer a Jude Bellingham uma enorme renovação de contrato até 2031
Real Madrid abre conversas por renovação de contrato com Bellingham
O Real Madrid iniciou negociações por um novo contrato para Bellingham. O clube não tem intenção de esperar o vínculo atual, que vai até 2029, expirar para tomar uma atitude. De acordo com uma reportagem de Matteo Moretto, o gigante espanhol pretende colocar o meio-campista exatamente na mesma faixa salarial de Vinicius Jr e Kylian Mbappe. A renovação planejada igualaria a recente extensão do brasileiro, colocando-o em € 48 milhões por temporada. O clube não quer que seus jovens jogadores mais importantes recebam salários defasados enquanto outros desfrutam de remuneração de primeira linha.
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Bellingham recupera sua melhor forma
Bellingham teve um início explosivo na atual temporada sob o comando de Jose Mourinho, com dois gols e três assistências em quatro partidas de La Liga. Essa ótima fase representa uma recuperação bem-vinda após uma campanha anterior difícil, na qual sua produção caiu para oito gols e cinco assistências em 40 jogos por todas as competições. O internacional inglês agora está repetindo os números brilhantes de seu ano de estreia sob o comando de Carlo Ancelotti, quando marcou 15 gols e deu 15 assistências em 58 partidas, tranquilizando a diretoria do Madrid de que ele continua sendo central para o projeto de longo prazo do clube.
Resistindo ao interesse da Premier League
Os representantes de Bellingham já estão em conversas com o clube para finalizar os detalhes, impulsionados pelo crescente interesse da Premier League e pelo desejo de se proteger contra investidas em 2027.
Longe de indicar que o meio-campista deseja sair, o movimento reflete a determinação do Real Madrid em recompensar sua boa fase e garantir seu futuro.
O gigante espanhol está pronto para colocá-lo em sua faixa salarial mais alta, com € 48 milhões por temporada, ao lado de Kylian Mbappe. Moretto compartilhou uma atualização animadora sobre as conversas em andamento, afirmando: "Há otimismo de que um acordo será alcançado em breve."
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O que acontece agora com o meio-campista?
À medida que as negociações avançam sem problemas, o Real Madrid está confiante em concluir rapidamente a renovação. Bellingham agora voltará totalmente seu foco para as questões dentro de campo sob o comando de Mourinho, determinado a levar sua equipe a títulos nacionais e continentais. Garantir seu compromisso até 2031 acabará efetivamente com qualquer conversa prematura sobre um retorno ao futebol inglês.
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