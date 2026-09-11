Real Madrid está prestes a oferecer a Jude Bellingham uma enorme renovação de contrato até 2031

Os representantes de Bellingham já estão em conversas com o clube para finalizar os detalhes, impulsionados pelo crescente interesse da Premier League e pelo desejo de se proteger contra investidas em 2027.

Longe de indicar que o meio-campista deseja sair, o movimento reflete a determinação do Real Madrid em recompensar sua boa fase e garantir seu futuro.

O gigante espanhol está pronto para colocá-lo em sua faixa salarial mais alta, com € 48 milhões por temporada, ao lado de Kylian Mbappe. Moretto compartilhou uma atualização animadora sobre as conversas em andamento, afirmando: "Há otimismo de que um acordo será alcançado em breve."