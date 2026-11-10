Endrick sabe o que quer. Convocado por Ancelotti para os amistosos contra o Japão (14 de novembro) e Singapura (17 de novembro), o atacante brasileiro falou sobre seu ano no Real Madrid e seu futuro: "Ainda sou jovem. Tenho apenas 20 anos, não preciso sair voando e me jogar de um penhasco. Vamos ver o que vai acontecer, só posso dizer que quero jogar, me sentir feliz e ajudar meus companheiros — disse ao Globo — Marcar gols e dar assistências, como fazia no Lyon, foi uma das melhores coisas que já me aconteceram e um dos períodos mais felizes da minha vida".
Real Madrid, Endrick: "Quero jogar, não sei o que vai acontecer em janeiro. Tenho que pensar no que é melhor para a minha carreira". A situação de Milan e Roma
O MELHOR PARA SUA CARREIRA
Com o início de 2027, pode sair: "Não sei o que vai acontecer em janeiro, está tudo nas mãos de Deus. Só peço para poder fazer o que é melhor para a minha carreira. O que acontecer, acontecerá. Só quero dar o meu melhor". Depois, sobre Mourinho: "Madri é uma cidade maravilhosa, mas é claro que preciso fazer todo o possível para desenvolver minha carreira. Mourinho é uma grande pessoa, todos os dias vem até mim, pergunta como estou, mas nunca fala de futebol. Quer saber da minha vida pessoal, gosto da atitude dele, ele se interessa. Sou grato pelo que faz. Sempre darei o máximo pelo Real Madrid, que vem antes de tudo. O carinho de Mourinho me faz dar sempre o máximo".
ALTERNATIVA A MBAPPÉ
"Todos sabem quem está no Real Madrid, quem temos no elenco, quem está à minha frente. Mbappé é um grande jogador, ficou em segundo lugar na Bola de Ouro. Tento aproveitar as oportunidades que recebo e dar o meu melhor. Entrei em campo por cinco, dez minutos... Joguei na Liga dos Campeões contra a Roma e o AEK Atenas. Foram momentos que soube aproveitar."
QUANTO CUSTA ENDRICK
Com contrato com o Real Madrid até 2030, Endrick deve sair em janeiro, salvo surpresas. A ideia do Real Madrid é emprestá-lo, como aconteceu há um ano com o Lyon de Fonseca. Milan e Roma têm interesse no jogador, mas querem conseguir condições melhores. Os clubes trabalham para incluir uma opção de compra com uma cláusula de recompra muito alta para o Real Madrid ou fechar uma transferência em definitivo. O ex-jogador do Palmeiras está avaliado em cerca de 60 milhões de euros. Em dezembro de 2022, custou 35 milhões de euros, mais 25 milhões em bônus.
QUANTO GANHA ENDRICK
Segundo o jornal As, o salário de Endrick é de 6 milhões de euros brutos por ano até 2030.
MOURINHO O HAVIA IMPEDIDO
Na véspera do confronto com a Roma, Mourinho havia tentado fechar completamente as portas para uma saída na próxima janela de transferências de inverno, em declaração à TNT Sports: "Deixem para lá, deixem para lá. Esqueçam qualquer clube interessado. É melhor que se sentem e esperem, caso contrário vão se cansar. É um jogador que adoro, com um potencial incrível. É muito importante para nós. Quem estiver interessado nele terá de se ver comigo, porque acredito que ele não precisa sair por empréstimo e que terá um sucesso extraordinário aqui"
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