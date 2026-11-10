Com o início de 2027, pode sair: "Não sei o que vai acontecer em janeiro, está tudo nas mãos de Deus. Só peço para poder fazer o que é melhor para a minha carreira. O que acontecer, acontecerá. Só quero dar o meu melhor". Depois, sobre Mourinho: "Madri é uma cidade maravilhosa, mas é claro que preciso fazer todo o possível para desenvolver minha carreira. Mourinho é uma grande pessoa, todos os dias vem até mim, pergunta como estou, mas nunca fala de futebol. Quer saber da minha vida pessoal, gosto da atitude dele, ele se interessa. Sou grato pelo que faz. Sempre darei o máximo pelo Real Madrid, que vem antes de tudo. O carinho de Mourinho me faz dar sempre o máximo".