O Real Madrid terá um papel de destaque no mercado de transferências. Depois de fechar as contratações de Bernardo Silva (à vontade, após sua passagem pelo Manchester United), Konaté (à vontade, após seus anos no Liverpool), Dumfries (com o pagamento da cláusula de 20 milhões de euros ao Inter) e Cuccurella (60 milhões do Chelsea), outras contratações estão por vir, incluindo a de 150 milhões de euros prometida pelo presidente Florentino Pérez após a vitória nas eleições. O verão ainda é longo e o poder de fogo é elevado; o número um dos blancos quer presentear José Mourinho com um time capaz de mudar a hierarquia na Espanha, onde o Barcelona venceu as duas últimas edições da La Liga e três das últimas quatro, e voltar a ser protagonista na Liga dos Campeões, seu território.
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Real Madrid e uma contratação de 150 milhões de euros: Olise ou Enzo Fernández
ATLÉTICO DE MADRID RECUSA JULIAN
Foi feita uma primeira tentativa de contratar um grande nome, mas não saiu como planejado. O escolhido era Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, mas os colchoneros recusaram categoricamente: “O Real Madrid CF anuncia que, após a reunião de hoje do Conselho de Administração, apresentou uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julian Alvarez — diz o comunicado do clube, que também já divulgou a resposta do Atlético —. Após analisá-la e avaliá-la, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela oferta, feita no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes, e a rejeitou, fazendo referência à cláusula de rescisão do jogador”.
OLISE? NÃO, OBRIGADO
A contratação nem mesmo será Olise, apesar de na Espanha estarem convencidos de que haverá uma nova tentativa após a Copa do Mundo. O presidente do Bayern de Munique, Herber Hainer, fechou a porta para o Real Madrid em entrevista ao Bild: “Se Florentino Pérez quiser apresentar uma oferta, pode poupar-se do trabalho”. O francês, ex-Crystal Palace, que custou 50 milhões, não está à venda. Não é uma questão de dinheiro ou preço; o Bayern não precisa vender e ceder seu melhor jogador — um dos candidatos a ganhar a próxima Bola de Ouro — a um rival, pois isso representaria um dano incalculável à imagem do clube.
ENZO FERNANDEZ DISSE SIM
É por isso que a hipótese de Enzo Fernández está ganhando força, já que ele iria direto para Madri. O argentino, que está disputando a Copa do Mundo com a Albiceleste, havia sido multado e punido pelo Chelsea nos últimos meses por uma declaração imprópria a favor do Real Madrid, considerando seu papel de capitão e líder no vestiário: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri, me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro bem em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol”. Por enquanto, os Blues não querem nem ouvir falar em transferência; resta saber se a posição mudará nas próximas semanas. Enzo Fernández deixou o Benfica rumo a Londres na janela de transferências de inverno de 2023, por 121 milhões de euros.