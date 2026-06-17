Real Madrid e uma contratação de 150 milhões de euros: Olise ou Enzo Fernández

É por isso que a hipótese de Enzo Fernández está ganhando força, já que ele iria direto para Madri. O argentino, que está disputando a Copa do Mundo com a Albiceleste, havia sido multado e punido pelo Chelsea nos últimos meses por uma declaração imprópria a favor do Real Madrid, considerando seu papel de capitão e líder no vestiário: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri, me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro bem em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol”. Por enquanto, os Blues não querem nem ouvir falar em transferência; resta saber se a posição mudará nas próximas semanas. Enzo Fernández deixou o Benfica rumo a Londres na janela de transferências de inverno de 2023, por 121 milhões de euros.