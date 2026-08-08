O Real Madrid decidiu fechar a porta para a contratação de um novo meio-campista durante a atual janela de transferências de verão. Após a tentativa frustrada de contratar Rodri, o gigante espanhol não fará mais nenhuma adição para o meio de campo. De acordo com o Fichajes, qualquer movimento futuro no mercado agora depende inteiramente das possíveis vendas de Aurelien Tchouameni ou Eduardo Camavinga.

A cúpula do clube acredita firmemente que o elenco atual tem qualidade suficiente para competir no mais alto nível. Os dirigentes estão confiantes de que o meio-campo já está bem servido. A chegada de Silva em transferência sem custos do Manchester City e a evolução impressionante de Guler na pré-temporada convenceram a diretoria a interromper a busca.