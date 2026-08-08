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Real Madrid é forçado a fazer uma drástica reviravolta no meio-campo enquanto Jose Mourinho encontra solução criativa para o fracasso na transferência de Rodri
Madrid encerra busca por meio-campista
O Real Madrid decidiu fechar a porta para a contratação de um novo meio-campista durante a atual janela de transferências de verão. Após a tentativa frustrada de contratar Rodri, o gigante espanhol não fará mais nenhuma adição para o meio de campo. De acordo com o Fichajes, qualquer movimento futuro no mercado agora depende inteiramente das possíveis vendas de Aurelien Tchouameni ou Eduardo Camavinga.
A cúpula do clube acredita firmemente que o elenco atual tem qualidade suficiente para competir no mais alto nível. Os dirigentes estão confiantes de que o meio-campo já está bem servido. A chegada de Silva em transferência sem custos do Manchester City e a evolução impressionante de Guler na pré-temporada convenceram a diretoria a interromper a busca.
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Mourinho é forçado a repensar a tática
Essa decisão institucional impede a chegada de um volante tradicional depois de o clube não conseguir a contratação de Rodri. A postura firme contra novos gastos no meio-campo obriga imediatamente a comissão técnica a reestruturar as funções dos jogadores. Segundo a mesma reportagem, Mourinho agora precisa adaptar seu sistema preferido, o 4-2-3-1, antes da estreia na La Liga.
Sem a opção de novos reforços, o técnico português planeja utilizar Silva em uma função mais recuada de armador dentro de um dupla de volantes. Mourinho pretende aproveitar ao máximo a vasta experiência do jogador de 31 anos para iniciar as jogadas ao lado de Tchouameni. Como consequência, Fede Valverde provavelmente será deslocado para a ponta direita ou ficará no banco após a chegada de Yan Diomande por € 125 milhões.
Guler assume o protagonismo
Na zona de meio-campo ofensivo, Mourinho vê Guler como o principal criador, com a tarefa de dar o passe final. O talento turco de 21 anos está prestes a assumir um papel de destaque semelhante ao que Mesut Ozil teve durante a passagem anterior do treinador pela capital.
Segundo informações, ele pretende combinar de forma perfeita a visão excepcional de Guler com a incansável taxa de trabalho de Silva para abastecer Vinicius Junior, Jude Bellingham e Kylian Mbappe de forma consistente. A diretoria do clube está totalmente convencida de que esses dois meias de grande qualidade técnica têm exatamente os recursos necessários para ditar o ritmo das partidas.
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Experimentos táticos começam no treino
O Real Madrid colocará imediatamente esse novo esquema tático à prova. Mourinho deve testar Silva e Guler no centro do campo durante as sessões de treino em Valdebebas. A comissão técnica acompanhará de perto como a dupla lida com a enorme responsabilidade de fazer o time avançar.
A menos que chegue uma grande proposta formal superior a € 80 milhões por Camavinga ou Tchouameni antes de 15 de agosto, os campeões espanhóis considerarão oficialmente fechado o elenco de meio-campistas para o ano.
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