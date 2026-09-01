Falando como convidado no podcast de Iker Casillas, Bajo los palos, Tote não poupou críticas em sua dura avaliação da atual direção tática do clube. Ele argumentou que as saídas da lendária dupla de meio-campo Modric e Kroos foram tratadas de forma desastrosa pela diretoria.

"O Madrid não pode, depois de Modric e Kroos, trocar talento por força", afirmou Tote. "É um erro do Madrid e a pior transição que pode ser feita na história, é o Madrid mais irreconhecível que vi nos últimos 40 anos.

"Não existe jogador que tenha passado pelo Real Madrid que seja ruim, é impossível. Mas eles não têm a hierarquia para jogar ou dominar a Europa. Simplesmente falta futebol ao Madrid."