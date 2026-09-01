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Real Madrid é detonado pela "pior transição da história", enquanto ídolo do clube critica elenco musculoso de José Mourinho
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O Madrid foi um dos clubes mais ativos na recente janela de transferências de verão, enquanto busca construir uma nova era. O gigante espanhol garantiu várias contratações de peso, levando nomes como Bernardo Silva, Marc Cucurella e Yan Diomande para o Santiago Bernabeu.
No entanto, o ex-jogador do Real Madrid Tote acredita que os novos reforços não conseguiram resolver uma falha fundamental evidente no elenco. Ele insiste que o time reformulado do técnico Mourinho tem uma fraqueza significativa que, sem dúvida, afetará sua próxima campanha em todas as competições.
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A pior transição da história
Falando como convidado no podcast de Iker Casillas, Bajo los palos, Tote não poupou críticas em sua dura avaliação da atual direção tática do clube. Ele argumentou que as saídas da lendária dupla de meio-campo Modric e Kroos foram tratadas de forma desastrosa pela diretoria.
"O Madrid não pode, depois de Modric e Kroos, trocar talento por força", afirmou Tote. "É um erro do Madrid e a pior transição que pode ser feita na história, é o Madrid mais irreconhecível que vi nos últimos 40 anos.
"Não existe jogador que tenha passado pelo Real Madrid que seja ruim, é impossível. Mas eles não têm a hierarquia para jogar ou dominar a Europa. Simplesmente falta futebol ao Madrid."
Perguntas cercam o retorno dramático de Mourinho
Além de suas opiniões sobre o elenco, Tote também expressou sérias dúvidas sobre o retorno sensacional de Mourinho ao banco de reservas do Bernabéu após uma década longe. O técnico português enfrenta intensa atenção da mídia enquanto tenta construir uma nova máquina vencedora na capital espanhola.
"Mourinho antes, com suas coisas boas e ruins, tinha energia, mas hoje eu não sei se ele ainda tem", disse Tote. "Ele vem de muitos times e a idade chega para todos, mas o que ele certamente não tem é o time que tinha há 20 anos."
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O que vem a seguir para o Real Madrid?
O time de Mourinho começou a temporada de La Liga com três vitórias consecutivas. O Real Madrid derrotou o Espanyol por 2 a 1, goleou a Real Sociedad por 4 a 1 e garantiu uma vitória contundente por quatro gols sobre o Málaga. O técnico português buscará a quarta vitória quando o Madrid viajar para enfrentar o Real Betis na sexta-feira.
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