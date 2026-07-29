Canizares argumentou que o clube deveria ter adotado uma postura muito mais firme bem antes para proteger seus interesses financeiros e esportivos, com Vinicius prestes a sair de graça no próximo verão europeu nos termos de seu contrato atual.

Ele disse: "O Real Madrid se atrasa em tudo. Se for verdade que ele não tem um acordo assinado, o Real Madrid tem a obrigação de vendê-lo. Você não pode perder 100 ou cento e poucos milhões de euros por deixar um jogador terminar o contrato. Eu acredito que isso vai acontecer. É uma gestão imperdoável."