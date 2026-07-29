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Real Madrid é criticado por “gestão imperdoável” de Vinicius Junior enquanto o Arsenal tenta fechar transferência bombástica
Canizares detona a diretoria do Real Madrid
O clima no Real Madrid está cada vez mais tenso, à medida que o clube tem dificuldades para conduzir as delicadas negociações contratuais envolvendo Vinicius. Apesar de seu status como ícone global e peça fundamental do clube, o jogador de 26 anos agora entra em um período de incerteza significativa em relação ao seu futuro de longo prazo na capital espanhola. A falta de progresso em uma renovação contratual abriu espaço para que críticos manifestem preocupação com a forma como a situação vem sendo conduzida pela cúpula no Bernabéu. Em uma análise contundente feita no 'Tiempo de Juego', da Cadena COPE, o ex-goleiro de Real Madrid e Valencia Canizares sugeriu que o Real Madrid perdeu o controle da narrativa em torno de Vinicius.
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"Real deixa tudo para o fim!"
Canizares argumentou que o clube deveria ter adotado uma postura muito mais firme bem antes para proteger seus interesses financeiros e esportivos, com Vinicius prestes a sair de graça no próximo verão europeu nos termos de seu contrato atual.
Ele disse: "O Real Madrid se atrasa em tudo. Se for verdade que ele não tem um acordo assinado, o Real Madrid tem a obrigação de vendê-lo. Você não pode perder 100 ou cento e poucos milhões de euros por deixar um jogador terminar o contrato. Eu acredito que isso vai acontecer. É uma gestão imperdoável."
Arsenal pronto para aproveitar o caos contratual
Enquanto o Madrid hesita, o gigante da Premier League Arsenal estaria aguardando nos bastidores para capitalizar sobre a turbulência. O Arsenal surgiu como um pretendente sério pelo brasileiro, com relatos da Inglaterra sugerindo que o time de Mikel Arteta está disposto a pagar uma quantia enorme para levar o ponta para Londres.
O atrativo da Premier League, combinado com um aumento salarial significativo, pode ser suficiente para convencer Vinicius a deixar a Espanha se ele se sentir desvalorizado por seus atuais empregadores. No entanto, foi noticiado que o Madrid está confiante em amarrar Vinicius a um novo contrato.
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O fator Yan Diomande
Acrescentando outra camada de complexidade à situação está a busca do clube por novos talentos, especificamente a possível chegada de Yan Diomande. Alguns analistas acreditam que a investida no jovem astro é uma medida proativa do Madrid para se preparar para a vida sem Vinicius, embora o novo técnico Jose Mourinho esteja supostamente determinado a manter o internacional brasileiro como peça-chave do projeto.
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