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Real Madrid divulga comunicado oficial após a Uefa reabrir a investigação do caso Negreira após denúncia sobre pagamentos do Barcelona
Real Madrid confirma investigação da Uefa
A UEFA reabriu oficialmente sua investigação sobre o caso Negreira após receber uma denúncia substancial do Real Madrid. O clube da capital publicou um comunicado oficial nesta terça-feira confirmando que a entidade máxima do futebol europeu recebeu uma extensa documentação sobre os € 8,4 milhões pagos pelo Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 e 2018.
O Madrid afirmou: "A UEFA confirmou o recebimento da denúncia apresentada pelo Real Madrid C.F. e a continuidade da investigação relativa aos pagamentos feitos nas últimas duas décadas pelo F.C. Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem. A denúncia apresentada pelo nosso clube inclui ampla documentação e provas sobre fatos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem."
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Ação urgente exigida
O Madrid exigiu publicamente uma resolução rápida da entidade para proteger a integridade do esporte. O comunicado oficial continuou: "O Real Madrid C.F. considera essencial que, agora que a UEFA tem esta documentação, a investigação avance com a máxima urgência até a sua conclusão total, e que os órgãos competentes tomem as decisões apropriadas de acordo com a gravidade dos fatos verificados."
Além disso, o clube prometeu seguir envolvido, acrescentando: "Nosso clube continuará a colaborar ativamente com a UEFA e a tomar todas as medidas ao seu alcance para esclarecer acontecimentos que considera incompatíveis com os princípios de integridade, transparência e fair play que devem reger o futebol europeu."
Ceferin destaca situação grave
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, já havia destacado a gravidade das ações do Barcelona em relação ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.
Ao falar sobre as revelações iniciais em torno dos pagamentos históricos, Ceferin afirmou: "Não posso comentar diretamente sobre isso por dois motivos. Primeiro, porque temos um comitê disciplinar independente encarregado do caso. Segundo, porque não tratei desse assunto em detalhes. No entanto, posso dizer uma coisa. Fui informado e a situação é extremamente grave. Tão grave, na minha visão, que é uma das mais graves que vi no futebol. No âmbito de LaLiga, é claro, o caso está prescrito e não pode ter consequências esportivas, mas os procedimentos seguem em andamento no Ministério Público da Espanha. No que diz respeito à Uefa, nada está prescrito." Além disso, um porta-voz oficial confirmou que a entidade recebeu os documentos referentes ao "chamado caso Negreira".
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O que vem a seguir para o Barcelona?
A Uefa agora vai analisar minuciosamente as provas apresentadas e recolher depoimentos diretos de todas as partes envolvidas, incluindo manifestações oficiais do Barcelona. O comitê disciplinar tem poder regulamentar para banir uma equipe das competições europeias se encontrar provas concretas de tentativas de distorcer a integridade competitiva, deixando o time catalão sujeito a sanções esportivas potencialmente sem precedentes.
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