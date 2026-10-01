A UEFA reabriu oficialmente sua investigação sobre o caso Negreira após receber uma denúncia substancial do Real Madrid. O clube da capital publicou um comunicado oficial nesta terça-feira confirmando que a entidade máxima do futebol europeu recebeu uma extensa documentação sobre os € 8,4 milhões pagos pelo Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 e 2018.

O Madrid afirmou: "A UEFA confirmou o recebimento da denúncia apresentada pelo Real Madrid C.F. e a continuidade da investigação relativa aos pagamentos feitos nas últimas duas décadas pelo F.C. Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem. A denúncia apresentada pelo nosso clube inclui ampla documentação e provas sobre fatos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem."