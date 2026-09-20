AFP
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Real Madrid divulga atualização sobre lesão de Fede Valverde após Jose Mourinho se irritar com falta não punida de Kang-in Lee
Meio-campista sofre grave trauma no tornozelo
O Real Madrid emitiu oficialmente um boletim médico sobre Valverde após o clássico quente de domingo contra o Atlético de Madrid. O clube confirmou que o meio-campista uruguaio sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo após receber as travas da chuteira em uma entrada de Kang-in Lee durante a derrota por 2 a 1. O árbitro Miguel Angel Ortiz Arias não puniu o jogador do Atlético nem com cartão amarelo, apesar de ter acompanhado o lance de perto.
Em comunicado divulgado pelos canais oficiais do clube, o Real Madrid esclareceu a extensão do problema detectado na primeira bateria de exames. A nota dizia: 'Após os exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado um trauma grave no tornozelo esquerdo, sofrido na partida desta tarde. Valverde será submetido a novos exames nas próximas horas.'
- Getty Images Sport
Mourinho reage à polêmica de arbitragem
A lesão só serviu para aumentar a frustração no Real Madrid após uma partida marcada por polêmicas de arbitragem. Jose Mourinho foi particularmente incisivo sobre o tratamento que seus jogadores receberam em campo. O treinador viu o Atletico de Cristian 'Cuti' Romero escapar de um cartão vermelho após atingir Jude Bellingham com as travas da chuteira no joelho esquerdo durante uma dividida. Arias mostrou inicialmente cartão amarelo para Bellingham, mas, após ser chamado ao monitor pelo árbitro de vídeo Daniel Jesus Trujillo Suarez, anulou a advertência e mostrou amarelo para Romero em vez de expulsá-lo.
Em sua entrevista coletiva após a partida, Mourinho não poupou críticas à equipe de arbitragem, apontando o dedo tanto para o árbitro de campo quanto para o responsável pelo VAR. "O árbitro não tinha experiência para apitar um dérbi. Ele tem 41 anos. É um árbitro ruim, que só apitou jogos menores. Parabéns ao comitê de arbitragem por essa nomeação", disparou Mourinho. "Mas o sr. Trujillo tem histórico com o Real Madrid. Na Copa, em Girona, Osasuna. É um árbitro de vídeo com muito histórico."
Preocupações com Valverde na pausa internacional
Valverde conseguiu permanecer em campo até o fim da partida, mas sua mobilidade ficou claramente comprometida nos minutos finais. A gravidade do diagnóstico coloca sua próxima participação com a seleção uruguaia em grande dúvida, enquanto a equipe de Diego Forlan se prepara para dois amistosos internacionais contra o Japão, em 24 de setembro, e a Coreia do Sul, em 28 de setembro.
Valverde tem sido uma peça indispensável para Mourinho nesta temporada, consolidando-se como titular importante no esquema do técnico português. O meio-campista participou de todas as oito partidas em todas as competições até aqui, contribuindo com um gol na Liga dos Campeões.
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O que vem a seguir para o Real Madrid?
A derrota de domingo faz o Real Madrid cair para a quarta posição na tabela de La Liga, com 15 pontos, seis atrás do líder Barcelona. Após a pausa para a Data Fifa, a equipe de Mourinho tentará recolocar sua campanha doméstica nos trilhos quando receber o Villarreal em 10 de outubro, antes de viajar à Itália para enfrentar a Roma na Liga dos Campeões.
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