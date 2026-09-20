O Real Madrid emitiu oficialmente um boletim médico sobre Valverde após o clássico quente de domingo contra o Atlético de Madrid. O clube confirmou que o meio-campista uruguaio sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo após receber as travas da chuteira em uma entrada de Kang-in Lee durante a derrota por 2 a 1. O árbitro Miguel Angel Ortiz Arias não puniu o jogador do Atlético nem com cartão amarelo, apesar de ter acompanhado o lance de perto.

Em comunicado divulgado pelos canais oficiais do clube, o Real Madrid esclareceu a extensão do problema detectado na primeira bateria de exames. A nota dizia: 'Após os exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado um trauma grave no tornozelo esquerdo, sofrido na partida desta tarde. Valverde será submetido a novos exames nas próximas horas.'