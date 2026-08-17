Zubimendi teve um papel extremamente importante no incrível triunfo do Arsenal pelo título da Premier League na última temporada. No entanto, sua posição entre os titulares se tornou bem menos certa após a recente chegada de Bruno Guimaraes, em uma transferência de £ 75 milhões junto ao Newcastle United.

Com Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino e Guimaraes disputando ferozmente vagas no meio-campo, o Arsenal atualmente conta com enorme profundidade no setor. Apesar dessa concorrência intensa, permitir a saída de um experiente campeão da Copa do Mundo após apenas uma temporada representa uma grande aposta.

O interesse renovado do Madrid surge, em especial, depois de o clube não conseguir contratar Rodri. Mourinho quer mais autoridade no meio-campo, e Zubimendi pode se tornar cada vez mais vital para os planos da equipe caso Eduardo Camavinga deixe o Santiago Bernabeu.