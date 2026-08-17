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Real Madrid de Jose Mourinho mira investida surpreendente por estrela do Arsenal Martin Zubimendi
Real Madrid retoma interesse em Zubimendi
O Arsenal enfrenta atualmente uma enorme decisão de transferência nas semanas finais da janela de verão. O Real Madrid retomou oficialmente sua busca ativa pelo meio-campista internacional espanhol Zubimendi.
Segundo o TEAMtalk, Mourinho aprovou com convicção uma possível investida pelo jogador de 27 anos. O técnico português vê a estrela do Arsenal como uma opção extremamente atraente para reforçar sua posição de volante. O contato inicial sobre a transferência de impacto já aconteceu. Além disso, os representantes de Zubimendi teriam indicado que o jogador estaria muito interessado na oportunidade de se juntar ao Madrid.
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Relatos conflitantes sobre possível saída
Embora o Arsenal não esteja ativamente tentando tirar o talentoso meio-campista do clube, relatos afirmam que consideraria seriamente a proposta certa. O Madrid acredita firmemente que surgiu uma oportunidade inesperada para tentar Zubimendi a voltar para sua terra natal.
No entanto, há informações conflitantes sobre a disposição final do Arsenal em sancionar uma venda. The Sun informou que o técnico Mikel Arteta quer desesperadamente manter Zubimendi, garantindo que apenas uma oferta realmente excepcional mudaria sua posição firme. Se o próprio Zubimendi pressionar fortemente por uma mudança lucrativa para o Madrid, Arteta sem dúvida terá uma decisão difícil a tomar nas próximas semanas.
Concorrência no meio-campo alimenta rumores de transferência
Zubimendi teve um papel extremamente importante no incrível triunfo do Arsenal pelo título da Premier League na última temporada. No entanto, sua posição entre os titulares se tornou bem menos certa após a recente chegada de Bruno Guimaraes, em uma transferência de £ 75 milhões junto ao Newcastle United.
Com Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino e Guimaraes disputando ferozmente vagas no meio-campo, o Arsenal atualmente conta com enorme profundidade no setor. Apesar dessa concorrência intensa, permitir a saída de um experiente campeão da Copa do Mundo após apenas uma temporada representa uma grande aposta.
O interesse renovado do Madrid surge, em especial, depois de o clube não conseguir contratar Rodri. Mourinho quer mais autoridade no meio-campo, e Zubimendi pode se tornar cada vez mais vital para os planos da equipe caso Eduardo Camavinga deixe o Santiago Bernabeu.
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Arsenal tem controle total das negociações
Do ponto de vista do Arsenal, não há absolutamente nenhuma pressão financeira para aceitar uma proposta modesta nesta janela de transferências. Zubimendi segue vinculado a um lucrativo contrato de longo prazo, o que dá ao clube do norte de Londres total controle sobre quaisquer negociações futuras.
O Arsenal defende ativamente o título da Premier League conquistado com muito esforço, ao mesmo tempo em que busca com intensidade a glória na Champions League. Vender um membro crucial do elenco simplesmente porque a profundidade geral melhorou iria fortemente contra essa ambição de elite.
O Real Madrid, portanto, precisa apresentar uma oferta enorme, muito acima do investimento original do Arsenal, para que um acordo valha a pena. A menos que o ambicioso time de Mourinho apresente uma proposta excepcional, manter Zubimendi segue sendo uma prioridade para o clube inglês.
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