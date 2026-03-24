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Gabriele Stragapede

Traduzido por

"Real Madrid? Daqui a pouco eu teria que treinar o Atlético ao mesmo tempo, chega de bobagens": toda a raiva de Klopp por um futuro ainda por definir

J. Klopp
Mercado da bola
Atlético de Madrid
Real Madrid
Liverpool
Alemanha

O que se sabe sobre o retorno do técnico alemão ao banco de reservas.

Jurgen Klopp não se conforma e decide se pronunciar para finalmente falar sobre seu futuro, esclarecendo de vez sua posição em relação à sua próxima aventura no mundo do futebol.

O técnico alemão, agora responsável e supervisor técnico do universo futebolístico da RedBull, nas últimas semanas foi associado a vários grandes clubes por toda a Europa: do Real Madrid para a vaga deixada por Álvaro Arbeloa, passando pela seleção alemã caso Julian Nagelsmann decida encerrar sua passagem após a Copa do Mundo de 2026.

Os rumores deram a volta ao mundo e o próprio técnico, ex-Borussia Dortmund e Liverpool, quis desmentir de forma direta e decidida qualquer possível ligação, demonstrando também certa irritação e raiva em relação a todas as notícias divulgadas nos últimos dias: “Alemanha? No momento, não penso nisso de forma alguma e não há motivo algum para isso. Ainda não cheguei ao fim da carreira, não atingi a idade de aposentadoria e quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Por enquanto, não há nada previsto.”

  • NUNCA ENTRAR EM CONTATO

    Klopp comentou, em tom decididamente polêmico, todos os possíveis rumores sobre o Real Madrid: “Quem diz isso não entende nada de futebol. Nunca entraram em contato comigo nem com meu agente. É tudo só fumaça. Estou extremamente satisfeito com meu trabalho. Mas quando uma notícia é uma notícia? Se alguém pega um pedaço de papel e escreve algo nele, isso se torna automaticamente verdade? Como poderia haver uma situação em que o Real Madrid me ligasse e dissesse: ‘Jürgen, dá para acreditar nisso?’ com o Perez ao telefone?”.

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  • KLOPP SEM MEIAS MEDIDAS

    O técnico alemão não mediu palavras ao descrever seu estado de espírito em relação a todos os rumores sobre seu futuro: “Não sei se por trás disso está a inteligência artificial ou pessoas, mas já chega de escrever qualquer coisa e depois deixar que eu tenha que desmentir. Vocês precisam se controlar, estabelecer um código de conduta e parar de escrever bobagens. Se o Real Madrid tivesse ligado, nós saberíamos. Eles não nos ligaram nem uma vez, e meu agente também não recebeu nada. Essa história já dura há tempo demais. Vocês até me colocaram no banco do Atlético ao mesmo tempo. Me deem espaço, porque às vezes parece que certas coisas são escritas apenas para dar o que falar”.

  • OS RUMORES ESTÃO A ACABAR?

    As palavras de Klopp trazem um pouco de serenidade ao universo RedBull, após alguns meses em que se percebia um sentimento de insatisfação geral e mútua em relação ao papel de liderança e à responsabilidade do técnico alemão.

    A temporada dos diversos clubes do universo RedBull certamente não é satisfatória do ponto de vista dos resultados, mas — pelo que se percebe — parece haver ainda as bases e a vontade de continuar essa jornada juntos, buscando soluções que possam levar ao melhor desempenho na próxima temporada esportiva.


  • A VERDADE SOBRE O FUTURO

    Então, em resumo, qual será o seu futuro profissional?

    Suas palavras não deixam margem para grandes interpretações: Jurgen Klopp quer dar continuidade ao seu mandato — que se estende oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2025 — como Diretor de Futebol Global da RedBull. Seu trabalho como diretor esportivo global das sociedades do universo RedBull (Bragantino, Leipzig, New York, Omiya, Leeds e Paris FC) está apenas no início e deve durar — segundo alguns rumores — pelo menos até 2029.

    Assim, esfriam um pouco os rumores que apontavam o alemão como possível sucessor em vários bancos de reservas pela Europa: o trabalho de Arbeloa no Real Madrid será avaliado ao final da temporada, assim como o de Arne Slot no Liverpool, onde contarão a classificação final na Premier League e até onde a equipe chegará na Champions League.

    Para a Alemanha, por outro lado, tudo dependerá da vontade de Nagelsmann e da próxima Copa do Mundo, que será disputada entre Canadá, Estados Unidos e México: somente após esse momento, serão tomadas as decisões definitivas em vista do futuro.