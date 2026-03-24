"Real Madrid? Daqui a pouco eu teria que treinar o Atlético ao mesmo tempo, chega de bobagens": toda a raiva de Klopp por um futuro ainda por definir

Jurgen Klopp não se conforma e decide se pronunciar para finalmente falar sobre seu futuro, esclarecendo de vez sua posição em relação à sua próxima aventura no mundo do futebol.

O técnico alemão, agora responsável e supervisor técnico do universo futebolístico da RedBull, nas últimas semanas foi associado a vários grandes clubes por toda a Europa: do Real Madrid para a vaga deixada por Álvaro Arbeloa, passando pela seleção alemã caso Julian Nagelsmann decida encerrar sua passagem após a Copa do Mundo de 2026.

Os rumores deram a volta ao mundo e o próprio técnico, ex-Borussia Dortmund e Liverpool, quis desmentir de forma direta e decidida qualquer possível ligação, demonstrando também certa irritação e raiva em relação a todas as notícias divulgadas nos últimos dias: “Alemanha? No momento, não penso nisso de forma alguma e não há motivo algum para isso. Ainda não cheguei ao fim da carreira, não atingi a idade de aposentadoria e quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Por enquanto, não há nada previsto.”