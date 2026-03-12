Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Real Madrid, Courtois: “Nós contra Xabi Alonso por causa dos vídeos? Mas se eu tive Conte...”

A comparação entre os dois treinadores feita pelo goleiro belga.

Grande vitória do Real Madrid, que na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões marcou três gols contra o Manchester City. Entre os melhores em campo, o habitual Thibaut Courtois, útil no gol e no ataque com uma grande assistência paraValverde. Após a partida, o belga comentou assim o momento dos Blancos.

  • XABI ALONSO COMO CONTE

    Controvérsias das últimas semanas? Não lemos o que vocês dizem, não estamos prestando atenção. Estou em casa e analiso o que preciso analisar, sei o que preciso fazer melhor. Talvez vocês pensem que isto é um jardim de infância, mas não é assim. Pensam que fazemos tudo o que queremos. Respeitamos os treinadores, todos os que vêm aqui. Muitas críticas são injustas e outras erradas. Em parte, somos culpados pela demissão de Xabi Alonso e eu aceito isso, mas ninguém o menosprezou. Acho que trabalhamos bem juntos. Depois, dizer que não gostamos das táticas, dos vídeos... Olha, eu tinha Antonio Conte, fazia vídeos por várias horas por dia e não me importava, porque somos profissionais. Com Xabi, começamos bem, mas tivemos um momento difícil em que não conseguimos encontrar nosso ritmo. Isso é futebol. Como jogadores, não somos nós que mandamos, mas o treinador, e respeitamos sua autoridade.

    • Publicidade

  • A ESTIMA PELO TREINADOR DO NAPOLI

    Anteriormente, Thibaut Courtois já havia falado sobre seu ex-treinador Conte, que teve na época do Chelsea. No podcast de Rio Ferdinand, ele disse: “Tive treinadores que gritavam como loucos, um deles era o Conte! É uma questão de personalidade. Zidane, por outro lado, era mais calmo, assim como Ancelotti, que só perdia a cabeça em poucas ocasiões, quando acontecia algo realmente grave. Com o Conte, aprendi italiano porque ele falava muito no vestiário”.

    Ao Marca, ele disse que Conte era, taticamente, o melhor treinador que já teve. “A maneira como ele vê e vive o futebol é de outro nível. Todos sabíamos perfeitamente o que devíamos fazer em campo. A mudança que fizemos no Chelsea significava que ninguém podia nos derrotar. Éramos uma máquina que ninguém podia superar”.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0