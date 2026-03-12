Real Madrid, Courtois: “Nós contra Xabi Alonso por causa dos vídeos? Mas se eu tive Conte...”

Anteriormente, Thibaut Courtois já havia falado sobre seu ex-treinador Conte, que teve na época do Chelsea. No podcast de Rio Ferdinand, ele disse: “Tive treinadores que gritavam como loucos, um deles era o Conte! É uma questão de personalidade. Zidane, por outro lado, era mais calmo, assim como Ancelotti, que só perdia a cabeça em poucas ocasiões, quando acontecia algo realmente grave. Com o Conte, aprendi italiano porque ele falava muito no vestiário”.

Ao Marca, ele disse que Conte era, taticamente, o melhor treinador que já teve. “A maneira como ele vê e vive o futebol é de outro nível. Todos sabíamos perfeitamente o que devíamos fazer em campo. A mudança que fizemos no Chelsea significava que ninguém podia nos derrotar. Éramos uma máquina que ninguém podia superar”.