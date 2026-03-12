Grande vitória do Real Madrid, que na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões marcou três gols contra o Manchester City. Entre os melhores em campo, o habitual Thibaut Courtois, útil no gol e no ataque com uma grande assistência paraValverde. Após a partida, o belga comentou assim o momento dos Blancos.
Real Madrid, Courtois: “Nós contra Xabi Alonso por causa dos vídeos? Mas se eu tive Conte...”
XABI ALONSO COMO CONTE
Controvérsias das últimas semanas? Não lemos o que vocês dizem, não estamos prestando atenção. Estou em casa e analiso o que preciso analisar, sei o que preciso fazer melhor. Talvez vocês pensem que isto é um jardim de infância, mas não é assim. Pensam que fazemos tudo o que queremos. Respeitamos os treinadores, todos os que vêm aqui. Muitas críticas são injustas e outras erradas. Em parte, somos culpados pela demissão de Xabi Alonso e eu aceito isso, mas ninguém o menosprezou. Acho que trabalhamos bem juntos. Depois, dizer que não gostamos das táticas, dos vídeos... Olha, eu tinha Antonio Conte, fazia vídeos por várias horas por dia e não me importava, porque somos profissionais. Com Xabi, começamos bem, mas tivemos um momento difícil em que não conseguimos encontrar nosso ritmo. Isso é futebol. Como jogadores, não somos nós que mandamos, mas o treinador, e respeitamos sua autoridade.
A ESTIMA PELO TREINADOR DO NAPOLI
Anteriormente, Thibaut Courtois já havia falado sobre seu ex-treinador Conte, que teve na época do Chelsea. No podcast de Rio Ferdinand, ele disse: “Tive treinadores que gritavam como loucos, um deles era o Conte! É uma questão de personalidade. Zidane, por outro lado, era mais calmo, assim como Ancelotti, que só perdia a cabeça em poucas ocasiões, quando acontecia algo realmente grave. Com o Conte, aprendi italiano porque ele falava muito no vestiário”.
Ao Marca, ele disse que Conte era, taticamente, o melhor treinador que já teve. “A maneira como ele vê e vive o futebol é de outro nível. Todos sabíamos perfeitamente o que devíamos fazer em campo. A mudança que fizemos no Chelsea significava que ninguém podia nos derrotar. Éramos uma máquina que ninguém podia superar”.