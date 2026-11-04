Real Madrid avança por JJ Gabriel, nascido em 2010, do Manchester United e futura estrela do futebol

A disputa por JJ Gabriel entra na fase decisiva, e o Real Madrid parece ter conquistado uma vantagem importante sobre os concorrentes. O jovem de 16 anos do Manchester United, que entrou na mira de alguns dos principais clubes europeus, pode seguir a carreira na Espanha, no clube de Florentino Pérez.

Segundo informações de Fabrizio Romano, o Real Madrid teria dado o passo decisivo e chegado a um acordo verbal sobre os termos contratuais com o talento nascido em 2010. Se confirmado, o acordo permitiria ao clube sair na frente dos concorrentes e garantir um dos jogadores mais promissores do futebol internacional. Ainda não há um acerto definitivo, mas a negociação parece ter tomado um rumo claro. A transferência estaria prevista para junho de 2027, ao fim da temporada.