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Ao VivoIngressos
JJ Gabriel(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Real Madrid avança por JJ Gabriel, nascido em 2010, do Manchester United e futura estrela do futebol

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Mas Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain não desistem.

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A disputa por JJ Gabriel entra na fase decisiva, e o Real Madrid parece ter conquistado uma vantagem importante sobre os concorrentes. O jovem de 16 anos do Manchester United, que entrou na mira de alguns dos principais clubes europeus, pode seguir a carreira na Espanha, no clube de Florentino Pérez.

Segundo informações de Fabrizio Romano, o Real Madrid teria dado o passo decisivo e chegado a um acordo verbal sobre os termos contratuais com o talento nascido em 2010. Se confirmado, o acordo permitiria ao clube sair na frente dos concorrentes e garantir um dos jogadores mais promissores do futebol internacional. Ainda não há um acerto definitivo, mas a negociação parece ter tomado um rumo claro. A transferência estaria prevista para junho de 2027, ao fim da temporada.

  • A disputa por JJ Gabriel, no entanto, ainda não está totalmente encerrada. O jovem talento e seus representantes foram procurados por alguns dos clubes mais prestigiados do futebol mundial. Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain seguem atentos, à espera de saber se o entendimento com o Real Madrid de fato se transformará em um acordo definitivo. Os próximos meses serão decisivos para conhecer o futuro de um dos nomes mais comentados entre os jovens talentos europeus.

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