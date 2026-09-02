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Mohamed Saeed

Traduzido por

Real Madrid age rápido! Raul Asencio enfrenta punição do clube após ser flagrado dirigindo acima do limite legal de álcool

Real Madrid
R. Asencio
La Liga

O Real Madrid tomou medidas imediatas contra o revelado na base Raul Asencio depois que o defensor foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool durante uma viagem a Gran Canaria. O jovem, que um dia teve um futuro promissor no Bernabéu, agora enfrenta um severo processo disciplinar interno, além de sua condenação judicial.

  • Processo disciplinar no Bernabéu

    O Real Madrid abriu oficialmente um processo disciplinar extraordinário contra Asencio após seus recentes problemas legais envolvendo um incidente por dirigir alcoolizado. O defensor foi parado em uma blitz do bafômetro às 6h30 de 16 de agosto, no sul de Gran Canaria, enquanto dirigia sob a influência de álcool, uma situação que forçou a diretoria do clube a responder com urgência.

    De acordo com o jornalista Melchor Ruiz, o Real Madrid já abriu um processo disciplinar contra o jogador, sinalizando que sua conduta não será ignorada pela cúpula em Valdebebas.

    O incidente veio à tona nesta quarta-feira, levando o clube a agir rapidamente para proteger sua imagem pública e manter os padrões internos. O jogador testou positivo tanto no primeiro quanto no segundo teste do bafômetro, com relatos sugerindo que seu resultado ficou significativamente acima do limite permitido.

    Posteriormente, ele foi convocado para um julgamento acelerado, no qual recebeu uma multa de € 14.400, à razão de € 120 por dia durante quatro meses, além de uma suspensão de oito meses da carteira de motorista.

    • Publicidade

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