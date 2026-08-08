Real Madrid acertou em cheio com a renovação de Vinícius Júnior! Entenda o caminho turbulento até a confirmação do brasileiro de permanecer em Madri, em meio ao forte interesse do Arsenal

Depois de longas negociações, o Real Madrid acertou a renovação de contrato de Vini Jr. na última quinta-feira (6). O ponta brasileiro, que tinha vínculo com o clube até junho de 2027, assinou um novo acordo que o mantém no Santiago Bernabéu até junho de 2032, encerrando uma novela que se arrastava há cerca de dois anos.

A definição aconteceu em meio ao interesse do Arsenal, que avaliava uma contratação que prometia abalar o mundo do futebol. O clube inglês chegou a estudar a possibilidade de transformar Vini no jogador mais bem pago de sua história, enquanto o Real Madrid aumentou sua proposta para tentar convencer o brasileiro a permanecer. No fim, pesaram a vontade do atacante de continuar em Madri, a relação construída ao longo de oito temporadas e a perspectiva de seguir como uma das principais referências do projeto merengue.

A situação de Vini Jr. no Real Madrid, porém, já era assunto há algum tempo. Desde a última renovação, anunciada em outubro de 2023 e válida inicialmente até 2027, muita coisa mudou: o brasileiro viveu o auge da carreira, tornou-se campeão da Champions League, ganhou o The Best, viu Kylian Mbappé chegar ao clube, perdeu espaço e confiança durante a passagem de Xabi Alonso e chegou a ter seu futuro colocado em dúvida.

Abaixo, a GOAL explica o caminho cheio de percalços e indefinições que Vini Jr. e o Real Madrid tiveram que passar até a confirmação da renovação do vínculo.