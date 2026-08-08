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Joaquim Lira Viana

Real Madrid acertou em cheio com a renovação de Vinícius Júnior! Entenda o caminho turbulento até a confirmação do brasileiro de permanecer em Madri, em meio ao forte interesse do Arsenal

Especiais e Opinião
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Após meses de indefinição e uma investida do clube inglês, atacante brasileiro decidiu permanecer no Santiago Bernabéu

Depois de longas negociações, o Real Madrid acertou a renovação de contrato de Vini Jr. na última quinta-feira (6). O ponta brasileiro, que tinha vínculo com o clube até junho de 2027, assinou um novo acordo que o mantém no Santiago Bernabéu até junho de 2032, encerrando uma novela que se arrastava há cerca de dois anos.

A definição aconteceu em meio ao interesse do Arsenal, que avaliava uma contratação que prometia abalar o mundo do futebol. O clube inglês chegou a estudar a possibilidade de transformar Vini no jogador mais bem pago de sua história, enquanto o Real Madrid aumentou sua proposta para tentar convencer o brasileiro a permanecer. No fim, pesaram a vontade do atacante de continuar em Madri, a relação construída ao longo de oito temporadas e a perspectiva de seguir como uma das principais referências do projeto merengue.

A situação de Vini Jr. no Real Madrid, porém, já era assunto há algum tempo. Desde a última renovação, anunciada em outubro de 2023 e válida inicialmente até 2027, muita coisa mudou: o brasileiro viveu o auge da carreira, tornou-se campeão da Champions League, ganhou o The Best, viu Kylian Mbappé chegar ao clube, perdeu espaço e confiança durante a passagem de Xabi Alonso e chegou a ter seu futuro colocado em dúvida.

Abaixo, a GOAL explica o caminho cheio de percalços e indefinições que Vini Jr. e o Real Madrid tiveram que passar até a confirmação da renovação do vínculo.

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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Auge e primeira conversa sobre renovação

    Vini Jr. chegou a 2024 como a principal figura ofensiva do Real Madrid. Na temporada 2023/24, viveu o melhor momento da carreira até então, com 24 gols e nove assistências em 39 partidas. O brasileiro foi decisivo na conquista da Champions League, marcando na final contra o Borussia Dortmund, e terminou o ano como segundo colocado na Bola de Ouro, atrás de Rodri, mas levou o prêmio The Best da Fifa como melhor jogador do mundo.

    Normalmente, o Real Madrid começa a discutir a renovação de seus principais jogadores cerca de dois anos antes do fim do contrato. No caso de Vini, o clube se antecipou ainda mais, também como resposta ao interesse da Liga Profissional Saudita, que chegou a apresentar uma proposta com salário anual estimado em € 350 milhões — na época, Vini recebia cerca de €17,5 milhões por ano no Real Madrid. O interesse saudita nunca se transformou em proposta concreta e o ponta também não demonstrou vontade em se mudar para a Arábia Saudita, mas foi o suficiente para os Merengues ficarem em alerta de que poderiam perder sua grande estrela em um futuro não tão distante.

    A temporada seguinte, 2024/25, mudou parte desse cenário. O Real Madrid teve um desempenho abaixo das expectativas, enquanto a chegada de Mbappé alterou a divisão de protagonismo no ataque. Vini deixou de ser a referência absoluta do time e passou a dividir os holofotes com o francês. Ao final da temporada, outro dos principais pontos de apoio do brasileiro no clube, Carlo Ancelotti, deixou o cargo para assumir a seleção brasileira.

    Em maio de 2025, havia a sensação de que um acordo para uma nova renovação estava próximo, mas um desentendimento de última hora sobre os termos impediu o acerto. Em agosto, a ESPN informou que os representantes de Vini haviam decidido esperar para observar o desenvolvimento da temporada 2025/26, apostando que a posição do jogador se fortaleceria com o tempo.

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Mau desempenho e incertezas

    A temporada 2025/26 começou com a chegada do promissor Xabi Alonso ao banco do Real Madrid, mas o que parecia ser um novo começo para Vini acabou se transformando em um dos períodos mais turbulentos de sua passagem pelo clube. O brasileiro perdeu espaço, foi colocado no banco em algumas ocasiões e passou a conviver com a percepção interna de que Mbappé era a prioridade máxima do projeto madridista.

    A relação com Xabi também se deteriorou. O momento mais emblemático aconteceu em um clássico contra o Barcelona, quando Vini deixou o campo irritado, xingou o treinador e afirmou: “Estou indo embora!”. O episódio alimentou ainda mais as dúvidas sobre sua permanência. Ao mesmo tempo, o brasileiro passou a ser apontado por parte da torcida e da imprensa como um dos responsáveis pela temporada decepcionante do Real Madrid e chegou a ser vaiado no Santiago Bernabéu.

    A saída de Xabi Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa, porém, mudaram o cenário novamente. O novo treinador devolveu espaço e confiança ao atacante, e os números mostraram a reação: Vini marcou sete gols em 33 jogos sob o comando de Xabi, média de 0,21 por partida, enquanto balançou as redes 16 vezes em 26 jogos com Arbeloa, média de 0,61.

    Mesmo com a recuperação, o estafe do jogador não tinha pressa para retomar as conversas. As negociações foram novamente adiadas, desta vez para depois da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, porém, acabou eliminado nas oitavas de final pela Noruega, encerrando precocemente a participação de Vini no torneio e abrindo espaço para que o futuro do atacante voltasse a dominar as discussões durante suas férias.


  • Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL

    Interesse do Arsenal e fechamento do negócio

    Enquanto Vini Jr. descansava após a Copa do Mundo, o interesse do Arsenal ganhou força. O clube inglês acompanhava a indefinição contratual e avaliava se seria financeiramente possível fazer uma contratação de tamanho impacto. O Real Madrid, por sua vez, entendia que, caso Vini decidisse sair, o Arsenal era o destino europeu mais plausível naquele momento.

    O jornal The Athletic relatou que os Gunners vinham se movimentando para estar em posição de contratar Vinícius "há meses" e que estava disposto a oferecer um contrato recorde para o clube, que mudaria completamente sua estrutura salarial, a fim de garantir a transferência do brasileiro. Segundo a publicação, os valores necessários tanto para a compra — cerca de € 150 milhões — quanto para os salários já haviam sido aprovados pela cúpula do clube. Nada chegou a ser oficializado, mas foi o bastante para botar pressão no clube espanhol.

    Depois da Copa, o Real Madrid apresentou uma nova oferta, de aproximadamente € 22 milhões por ano, valor superior aos € 20 milhões oferecidos em 2025 e que haviam sido rejeitados pelos representantes do atacante. Ainda assim, a proposta permanecia abaixo da expectativa do estafe de Vini, que buscava uma remuneração próxima dos € 30 milhões anuais.

    Na quarta-feira (5), porém, aconteceu a decisiva reunião entre José Ángel Sánchez, diretor do Real Madrid, Juni Calafat, chefe de olheiros do clube, Frederico Peña, agente de Vini, e Tata Soares, assessor do jogador. Sabendo da preferência do jogador de ficar em Madri e do interesse de um grande rival, o Real cedeu em algumas questões e apresentou uma oferta melhorada, com aumento do salário-base e bônus. As diferenças envolvendo os direitos de imagem continuaram sendo um ponto de discussão, mas não foram suficientes para impedir o acordo.

    No dia seguinte, na quinta-feira (6), antes mesmo do anúncio oficial, Vini Jr. já havia aceitado a proposta do Real Madrid. A escolha encerrou a possibilidade de uma transferência para o Arsenal e confirmou a preferência do brasileiro por continuar no clube onde chegou aos 18 anos e se transformou em uma das maiores estrelas do futebol mundial.

    Pouco após a conta oficial do Real Madrid confirmar nas redes sociais a renovação, Vini fez questão de ressaltar sua paixão pelo clube e escreveu: "Oito anos no Bernabéu é muito pouco... 6 anos mais e para sempre!".

    Vinicius Juniorkooora

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  • Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    O novo Real Madrid: qual será o papel de Vini Jr.?

    A renovação de Vini acontece justamente na abertura de um novo ciclo no Real Madrid. O clube reformulou o elenco com Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva e Yan Diomande, e para o comando técnico, José Mourinho retornou ao Santiago Bernabéu com contrato até 2029, iniciando uma nova era no clube.

    Além disso, Vini Jr., Mbappé e Bellingham chegam para a nova temporada depois de excelentes campanhas individuais na Copa do Mundo, fortalecendo ainda mais a moral do time. Entretanto, permanece uma grande questão como Mourinho conseguirá equilibrar três jogadores de enorme protagonismo dentro do mesmo time. A presença de diferentes egos, estilos e expectativas torna a gestão do vestiário um dos principais desafios do treinador português em sua segunda passagem pelos Merengues.

    A longo prazo, porém, a renovação de Vinícius Júnior representa um acerto importante para o Real Madrid. Vini soma 375 partidas, 128 gols e 14 títulos pelo clube, incluindo duas Champions League e três títulos de La Liga, e se tornou uma das principais figuras da geração atual. Deixá-lo ir facilmente por simplesmente achar que não vale o investimento seria um erro terrível do Real Madrid, ainda mais porque a equipe que ganharia o reforço do brasileiro é um concorrente direto em competições continentais.

    No fim, depois de quase perder uma de suas maiores estrelas em meio a uma negociação que parecia interminável, o Real Madrid decidiu garantir que Vini Jr. continue vestindo a camisa merengue justamente quando começa uma nova fase de sua história. Aos 26 anos, o brasileiro terá mais seis temporadas para ampliar seu legado — já muito consolidado — em Madri.

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