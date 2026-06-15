O Real Madrid oficializou a terceira contratação de sua campanha de transferências de verão (depois de Konaté e Dumfries), à qual se somam a contratação de José Mourinho como técnico e o acordo fechado com o ex-jogador do Manchester City Bernardo Silva, conquistado na disputa contra o Atlético de Madrid e o Barcelona. Pela manhã, tanto o clube espanhol quanto o Chelsea anunciaram oficialmente que chegaram a um acordo.
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Real Madrid: a contratação de Cucurella, vindo do Chelsea, é oficial. O jogador custou 60 milhões de euros e assinou contrato até 2032
OS DETALHES
“O Real Madrid CF e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que ficará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, diz o comunicado publicado no site oficial dos blancos. Pelo Cucurella, o Real Madrid investiu 55 milhões de euros em pagamento fixo, mais 5 milhões em bônus, enquanto o jogador – que já passou por parte dos exames médicos no estágio da Espanha nos Estados Unidos – assinou um contrato até 30 de junho de 2032.
A CARREIRA DE CUCURELLA
Cucurella retorna, assim, ao seu país natal após ter começado na base do Barcelona, time pelo qual disputou apenas uma partida oficial na equipe principal. Eibar e Getafe são os outros clubes da La Liga pelos quais ele atuou – com 33 e 86 partidas, respectivamente – antes de se transferir para a Inglaterra. Ele disputou 38 partidas com a camisa do Brighton, antes de se transferir para o Chelsea, clube pelo qual somou 163 partidas e 9 gols.