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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Real Madrid: a contratação de Cucurella, vindo do Chelsea, é oficial. O jogador custou 60 milhões de euros e assinou contrato até 2032

Real Madrid
M. Cucurella
Mercado da bola
Chelsea

A equipe comandada por José Mourinho fecha a terceira contratação desta janela de transferências, depois de Dumfries e Konaté, e aguarda o anúncio de Bernardo Silva

O Real Madrid oficializou a terceira contratação de sua campanha de transferências de verão (depois de Konaté e Dumfries), à qual se somam a contratação de José Mourinho como técnico e o acordo fechado com o ex-jogador do Manchester City Bernardo Silva, conquistado na disputa contra o Atlético de Madrid e o Barcelona. Pela manhã, tanto o clube espanhol quanto o Chelsea anunciaram oficialmente que chegaram a um acordo.

  • OS DETALHES

    O Real Madrid CF e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que ficará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, diz o comunicado publicado no site oficial dos blancos. Pelo Cucurella, o Real Madrid investiu 55 milhões de euros em pagamento fixo, mais 5 milhões em bônus, enquanto o jogador – que já passou por parte dos exames médicos no estágio da Espanha nos Estados Unidos – assinou um contrato até 30 de junho de 2032.

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  • A CARREIRA DE CUCURELLA

    Cucurella retorna, assim, ao seu país natal após ter começado na base do Barcelona, time pelo qual disputou apenas uma partida oficial na equipe principal. Eibar e Getafe são os outros clubes da La Liga pelos quais ele atuou – com 33 e 86 partidas, respectivamente – antes de se transferir para a Inglaterra. Ele disputou 38 partidas com a camisa do Brighton, antes de se transferir para o Chelsea, clube pelo qual somou 163 partidas e 9 gols.