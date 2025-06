Real Brasília x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes se enfrentam no Bezerrão, em Brasília, pela 12ª rodada do nacional; veja detalhes

Real Brasília e Palmeiras se enfrentam na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Walmir Campelo Bezerra, em Brasília, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras não vive lá um grande nacional, ocupando apenas a 6ª posição da tabela. Mas, com 21 pontos, o Alviverde está mais do que na luta pela vice-liderança, atualmente sob domínio do Corinthians, com 25 pontos, já que a melhor campanha da primeira fase deve terminar com o Cruzeiro, líder com 32 tentos. As palmeirenses tem cinco pontos, ademais, a mais que o RB Bragantino, primeira equipe dentro do G-8.

O Real Brasília, enquanto isso, ainda não está matematicamente eliminado, mas soma apenas nove pontos. Para chegar à próxima fase, precisaria vencer todos os jogos e torcer por repetidos tropeços dos adversários à frente. A equipe é a 13ª posicionada na classificação.