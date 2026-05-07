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VÍDEO: Veja o momento constrangedor em que Jamie Carragher é obrigado a pedir desculpas publicamente ao técnico do PSG, Luis Enrique, durante uma entrevista ao vivo na TV
Enrique finalmente põe fim ao seu silêncio na mídia da CBS
Após a vitória do time parisiense no placar agregado sobre o Bayern de Munique, o ex-zagueiro do Manchester City e comentarista da CBS Sports, Micah Richards, sugeriu que o técnico espanhol vinha evitando intencionalmente os microfones devido ao comportamento anterior de Carragher. A virada aconteceu quando o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, atuou como mediador durante sua própria entrevista. Após um pouco de persuasão, Enrique finalmente participou da transmissão, provocando grandes aplausos no estúdio. A apresentadora Kate Scott observou que a equipe temia ter “perdido sua amizade”, o que levou a um momento de arrependimento por parte da lenda do Liverpool.
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O pedido de desculpas de Carragher pelas travessuras contra o Dortmund
"Luis, gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento em Dortmund, na semifinal", começou o ex-jogador do Liverpool ao se dirigir ao técnico do PSG. "Eu estava usando um cachecol do Dortmund, mas, às vezes, como todos sabemos, quando tomamos uns drinques, acabamos nos deixando levar um pouco. Então, peço desculpas. Adoramos a sua equipe, o que eles fizeram no ano passado, e tem sido uma alegria assisti-los nos últimos dois anos na Liga dos Campeões. Parabéns por chegar à final novamente, muito bem, senhor.”
Enrique, mostrando que não guardava rancor apesar da afronta anterior, aceitou o gesto com elegância. “Obrigado, obrigado”, respondeu o ex-técnico do Barcelona. “Você não precisa se desculpar. Estamos muito felizes, é normal.”
A origem do atrito remonta às semifinais de 2024 entre o Borussia Dortmund e o PSG, quando Carragher, em um momento famoso, tirou o terno e a gravata para se juntar aos ultras do gigante da Bundesliga. Durante a transmissão, ele admitiu ter bebido oito canecas de cerveja enquanto estava na “Parede Amarela” antes de conduzir uma entrevista notoriamente confusa com Jadon Sancho.
O lendário goleiro dinamarquês Peter Schmeichel revelou na época que Enrique havia entrado na área de imprensa, visto Carragher usando o cachecol do time rival e saído imediatamente. O assessor de imprensa do Dortmund também teria ficado furioso porque o comentarista ignorou os protocolos oficiais para abordar Sancho para uma conversa. Carragher foi colocado de brincadeira no “banquinho dos castigos” por seus colegas por ter irritado quase todo mundo no Westfalenstadion.
- AFP
O PSG busca fazer história contra o Arsenal
Com a polêmica oficialmente encerrada, Enrique pode voltar toda a sua atenção para a final da Liga dos Campeões, onde o PSG enfrentará o Arsenal. O gigante francês busca defender seu título e consolidar seu status como força dominante na Europa, após superar o Bayern de Munique em uma emocionante eliminatória com placar agregado de 6 a 5.
Os parisienses se tornaram um dos times mais espetaculares da competição sob a tutela de Enrique, fato que Carragher fez questão de destacar durante seu pedido de desculpas. Embora a equipe de comentaristas provavelmente fique longe das torneiras de cerveja desta vez, todos os olhos estarão voltados para saber se o PSG conseguirá conquistar títulos consecutivos no final do mês.