VÍDEO: Veja o momento constrangedor em que Jamie Carragher é obrigado a pedir desculpas publicamente ao técnico do PSG, Luis Enrique, durante uma entrevista ao vivo na TV

"Luis, gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento em Dortmund, na semifinal", começou o ex-jogador do Liverpool ao se dirigir ao técnico do PSG. "Eu estava usando um cachecol do Dortmund, mas, às vezes, como todos sabemos, quando tomamos uns drinques, acabamos nos deixando levar um pouco. Então, peço desculpas. Adoramos a sua equipe, o que eles fizeram no ano passado, e tem sido uma alegria assisti-los nos últimos dois anos na Liga dos Campeões. Parabéns por chegar à final novamente, muito bem, senhor.”

Enrique, mostrando que não guardava rancor apesar da afronta anterior, aceitou o gesto com elegância. “Obrigado, obrigado”, respondeu o ex-técnico do Barcelona. “Você não precisa se desculpar. Estamos muito felizes, é normal.”

A origem do atrito remonta às semifinais de 2024 entre o Borussia Dortmund e o PSG, quando Carragher, em um momento famoso, tirou o terno e a gravata para se juntar aos ultras do gigante da Bundesliga. Durante a transmissão, ele admitiu ter bebido oito canecas de cerveja enquanto estava na “Parede Amarela” antes de conduzir uma entrevista notoriamente confusa com Jadon Sancho.

O lendário goleiro dinamarquês Peter Schmeichel revelou na época que Enrique havia entrado na área de imprensa, visto Carragher usando o cachecol do time rival e saído imediatamente. O assessor de imprensa do Dortmund também teria ficado furioso porque o comentarista ignorou os protocolos oficiais para abordar Sancho para uma conversa. Carragher foi colocado de brincadeira no “banquinho dos castigos” por seus colegas por ter irritado quase todo mundo no Westfalenstadion.