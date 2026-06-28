RD Congo lidera avanço africano, e continente faz história na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

A classificação da RD Congo ganhou ainda mais peso pelo contexto. A vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão colocou a seleção na liderança do ranking dos melhores terceiros colocados e simbolizou o protagonismo africano nesta edição do Mundial.

O desempenho coletivo já entrou para a história. Com sete seleções garantidas na fase eliminatória, a Copa do Mundo de 2026 registra o maior número de representantes africanos no mata-mata, superando as edições de 2014, no Brasil, e de 2022, no Qatar, quando apenas duas equipes do continente avançaram além da fase de grupos.

O crescimento reforça a evolução do futebol africano nos últimos anos. Até então, a melhor campanha de uma seleção do continente seguia sendo a de Marrocos, que terminou a Copa do Mundo de 2022 na quarta colocação após eliminar Espanha e Portugal antes de ser derrotado pela França na semifinal. Agora, com um número recorde de classificados, a expectativa é de que a África também consiga alcançar novos feitos nas fases eliminatórias.