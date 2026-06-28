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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

RD Congo lidera avanço africano, e continente faz história na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
África do Sul
Marrocos
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Com sete seleções classificadas para o mata-mata, continente registra sua melhor participação na história da fase de grupos dos Mundiais

A República Democrática do Congo simboliza o grande momento vivido pelo futebol africano na Copa do Mundo de 2026.

Após vencer o Uzbequistão por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos, a seleção congolesa garantiu classificação para os 16 avos de final e assumiu a liderança entre os melhores terceiros colocados, reforçando o protagonismo do continente no torneio deste ano.

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  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Número expressivo

    Ao todo, sete seleções africanas já asseguraram vaga na fase eliminatória: África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Egito, Cabo Verde, Gana e RD Congo. O número pode aumentar, já que Senegal e Argélia ainda seguem com chances de classificação, dependendo da definição do Grupo J. Até o momento, apenas a Tunísia está matematicamente eliminada.

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  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Desempenho coletivo

    O desempenho coletivo confirma a evolução das seleções africanas nos últimos anos. O Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, voltou a mostrar sua força ao avançar ao mata-mata na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Brasil.

    A Costa do Marfim também terminou em segundo lugar em sua chave, enquanto Egito e África do Sul garantiram classificação direta. Já Gana avançou como terceira colocada, reforçando a presença africana na fase eliminatória.

    Outra campanha de destaque foi a de Cabo Verde. Invicta na fase de grupos, a seleção empatou seus três compromissos e assegurou vaga no mata-mata sem sofrer derrotas, consolidando-se como uma das grandes surpresas da primeira fase.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 já é histórico

    A classificação da RD Congo ganhou ainda mais peso pelo contexto. A vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão colocou a seleção na liderança do ranking dos melhores terceiros colocados e simbolizou o protagonismo africano nesta edição do Mundial.

    O desempenho coletivo já entrou para a história. Com sete seleções garantidas na fase eliminatória, a Copa do Mundo de 2026 registra o maior número de representantes africanos no mata-mata, superando as edições de 2014, no Brasil, e de 2022, no Qatar, quando apenas duas equipes do continente avançaram além da fase de grupos.

    O crescimento reforça a evolução do futebol africano nos últimos anos. Até então, a melhor campanha de uma seleção do continente seguia sendo a de Marrocos, que terminou a Copa do Mundo de 2022 na quarta colocação após eliminar Espanha e Portugal antes de ser derrotado pela França na semifinal. Agora, com um número recorde de classificados, a expectativa é de que a África também consiga alcançar novos feitos nas fases eliminatórias.