Falando depois de seu retorno ser oficializado, Nyland expressou sua satisfação por voltar ao Leipzig com uma valiosa experiência internacional.

Ao falar sobre seu retorno ao clube e sua evolução recente, Nyland explicou: "Quando surgiu a oportunidade de retornar ao RB Leipzig, não precisei pensar duas vezes. Tenho muitas lembranças positivas do clube e das pessoas daqui, e estou realmente ansioso para vê-las novamente", disse ele, como citado pelo site oficial da Bundesliga.

"Desde então, ganhei muita experiência valiosa na Espanha. A Copa do Mundo com a Noruega foi um momento muito especial, que me mostrou mais uma vez o quanto eu gosto de grandes jogos e da competição diária. Quero levar essa energia comigo para Leipzig agora."