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RB Leipzig conclui contratação de Orjan Nyland, e goleiro norueguês retorna à Bundesliga após saída do Sevilla
Nyland acerta transferência sem custos para o Leipzig
A contratação sem custos de Nyland representa uma ação rápida do Leipzig para preencher a lacuna no gol após a saída de Gulacsi para o Villarreal. O experiente goleiro norueguês assinou um contrato de dois anos, válido até 2028, depois que seu vínculo com o Sevilla expirou no fim de junho. Esta é a segunda passagem de Nyland pelo RB Leipzig, depois de ter feito três partidas na temporada 2022-23 antes de seu período na Espanha.
Norueguês reflete sobre retorno à Bundesliga
Falando depois de seu retorno ser oficializado, Nyland expressou sua satisfação por voltar ao Leipzig com uma valiosa experiência internacional.
Ao falar sobre seu retorno ao clube e sua evolução recente, Nyland explicou: "Quando surgiu a oportunidade de retornar ao RB Leipzig, não precisei pensar duas vezes. Tenho muitas lembranças positivas do clube e das pessoas daqui, e estou realmente ansioso para vê-las novamente", disse ele, como citado pelo site oficial da Bundesliga.
"Desde então, ganhei muita experiência valiosa na Espanha. A Copa do Mundo com a Noruega foi um momento muito especial, que me mostrou mais uma vez o quanto eu gosto de grandes jogos e da competição diária. Quero levar essa energia comigo para Leipzig agora."
Schafer elogia experiente jogadora de equipe
O diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schafer, enfatizou que o caráter de Nyland e sua vasta experiência foram os principais motivos para trazê-lo de volta à Red Bull Arena.
Elogiando as qualidades e a liderança do goleiro veterano, Schafer acrescentou: "Com Orjan, estamos ganhando um goleiro muito experiente, que já conhecemos muito bem como jogador e como pessoa. Mesmo durante sua primeira passagem conosco, ele demonstrou que é um verdadeiro jogador de equipe, um profissional confiável e sempre pronto para assumir responsabilidade."
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Vandevoordt enfrenta concorrência de Nyland
Após suas atuações impressionantes ao conduzir a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Nyland é projetado para atuar como principal concorrente e reserva de Maarten Vandevoordt, que está cotado para ser o novo goleiro titular do Leipzig.
Essa disputa pela posição no gol será testada imediatamente quando o Leipzig abrir sua campanha na Bundesliga com um jogo em casa contra o Borussia Monchengladbach em 29 de agosto. A experiência de Nyland na elite do futebol alemão com o Ingolstadt, somada às suas 76 partidas pela seleção, será um trunfo valioso para a profundidade do elenco do Leipzig.
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