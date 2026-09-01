O diretor-geral de esportes Marcel Schafer tem sido enfático ao explicar por que Guiu era o alvo prioritário do clube para substituir os atacantes de saída. O dirigente do Leipzig acredita que os atributos físicos e a ética de trabalho do espanhol se alinham perfeitamente com a filosofia de futebol de alta intensidade do clube. “Marc se encaixa muito bem no nosso DNA RB com sua intensidade, velocidade e incrível capacidade de trabalho. Ele é incansável no trabalho sem a bola, enquanto também é uma presença real na área e está sempre buscando o gol", disse o diretor.

Schafer também enfatizou que este foi um negócio construído há muito tempo, e não uma contratação de última hora em pânico no deadline day. A equipe de recrutamento do Leipzig vinha monitorando muito de perto o desenvolvimento de Guiu desde sua saída de La Masia. “Estamos em contato com ele há muito tempo e acompanhamos seu desenvolvimento muito de perto, então estamos encantados por ele ter escolhido o RB Leipzig. Estamos convencidos de que ele tem a qualidade e a mentalidade para causar impacto imediato, ao mesmo tempo em que ainda tem bastante margem para se desenvolver ainda mais”, acrescentou.