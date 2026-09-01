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Donny Afroni

Traduzido por

RB Leipzig conclui a contratação do atacante do Chelsea Marc Guiu em contrato de cinco anos

Mercado da bola
M. Guiu
Leipzig
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O RB Leipzig confirmou a contratação em definitivo de Marc Guiu junto ao Chelsea, enquanto o clube da Bundesliga dá sequência à sua tradição de recrutar os melhores jovens talentos do futebol europeu. O atacante de 20 anos chega à Alemanha após um período turbulento em Stamford Bridge, onde teve dificuldades para manter um lugar regular em um elenco principal cheio de opções.

  • Red Bulls acerta contratação de atacante do Chelsea em contrato de longo prazo

    O Leipzig reforçou oficialmente seu setor ofensivo ao garantir a contratação de Guiu junto ao Chelsea. O centroavante espanhol comprometeu seu futuro com o clube da Bundesliga ao assinar um contrato válido até junho de 2031. O acordo acontece após um verão de intensas especulações sobre o próximo destino do atacante. Embora vários clubes da Europa estivessem monitorando sua situação, o projeto do Leipzig se mostrou o mais atraente.

    “Me juntar ao RB Leipzig é exatamente o passo certo para mim. O clube fez um esforço real para me trazer para cá e, em nossas conversas, me deu uma ideia clara do papel que posso desempenhar na equipe”, disse Guiu.



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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Deixando Stamford Bridge para trás em busca de crescimento na Bundesliga

    Para Guiu, a mudança para a Alemanha encerra um período de incerteza. Desde que se juntou ao gigante da Premier League em 2024, o atacante encontrou dificuldades para se firmar de forma consistente no time titular. Apesar das oportunidades limitadas na liga nacional, ele demonstrou seu potencial no cenário europeu, especialmente na Conference League, em que se destacou. No entanto, com o Chelsea sob pressão para enxugar o elenco e gerar recursos para cumprir as regulamentações financeiras, a venda se tornou um passo lógico para todas as partes envolvidas.

    A trajetória do jovem espanhol tem sido marcada por uma ascensão rápida e obstáculos repentinos. Depois de estrear pelo Barcelona com apenas 17 anos, sua ida para a Inglaterra foi vista como um grande golpe do Chelsea. Ainda assim, a realidade de um elenco inchado fez com que ele frequentemente fosse deixado de lado. Um breve período por empréstimo no Sunderland chegou até a ser interrompido após menos de um mês devido a crises de lesão em seu clube de origem, destacando a falta de estabilidade que enfrentou em Londres.

  • Marcel Schafer elogia o "DNA do RB" em nova contratação

    O diretor-geral de esportes Marcel Schafer tem sido enfático ao explicar por que Guiu era o alvo prioritário do clube para substituir os atacantes de saída. O dirigente do Leipzig acredita que os atributos físicos e a ética de trabalho do espanhol se alinham perfeitamente com a filosofia de futebol de alta intensidade do clube. “Marc se encaixa muito bem no nosso DNA RB com sua intensidade, velocidade e incrível capacidade de trabalho. Ele é incansável no trabalho sem a bola, enquanto também é uma presença real na área e está sempre buscando o gol", disse o diretor.

    Schafer também enfatizou que este foi um negócio construído há muito tempo, e não uma contratação de última hora em pânico no deadline day. A equipe de recrutamento do Leipzig vinha monitorando muito de perto o desenvolvimento de Guiu desde sua saída de La Masia. “Estamos em contato com ele há muito tempo e acompanhamos seu desenvolvimento muito de perto, então estamos encantados por ele ter escolhido o RB Leipzig. Estamos convencidos de que ele tem a qualidade e a mentalidade para causar impacto imediato, ao mesmo tempo em que ainda tem bastante margem para se desenvolver ainda mais”, acrescentou.

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    Ambição e desenvolvimento em Leipzig

    Para Guiu, a transferência para a Alemanha representa um passo calculado em uma carreira que já o levou a atuar por dois dos maiores clubes do futebol mundial. O atacante sabe do histórico do clube em lapidar talentos e citou o caminho estabelecido por estrelas anteriores que passaram pelo sistema da Red Bull.

    "O RB Leipzig mostrou repetidas vezes que jovens jogadores podem se desenvolver aqui no mais alto nível. O RBL também é um clube ambicioso, com grandes aspirações em todas as competições. Quero fazer a minha parte para alcançar esses objetivos, enquanto continuo melhorando a cada dia", concluiu Guiu.

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