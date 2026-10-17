O juiz disciplinar único da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) determinou oficialmente que a partida suspensa entre Rayo Vallecano e Athletic Club será concluída com portões fechados. A decisão é consequência direta do arremesso repetido de objetos no gramado durante o confronto original, em 10 de outubro.

Segundo o As, o árbitro precisou interromper o jogo duas vezes antes de suspendê-lo definitivamente, quando a Polícia Nacional confirmou que não poderia garantir a segurança das pessoas dentro do estádio. A decisão da entidade, emitida em 16 de outubro, busca evitar a repetição das cenas hostis que marcaram o confronto inicial.

Apesar do rigor das medidas, o juiz da RFEF esclareceu que a determinação de jogar em um estádio vazio não é, tecnicamente, uma nova sanção disciplinar. Trata-se, em vez disso, de uma medida preventiva de segurança para garantir que a partida chegue ao fim sem novas interferências.