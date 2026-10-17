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Rayo Vallecano sofre duplo revés! Clube da La Liga terá de concluir partida contra o Athletic Club com portões fechados e arcar com as despesas de viagem do adversário após tumulto envolvendo torcedores
Decisão disciplinar determina o fechamento do estádio
O juiz disciplinar único da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) determinou oficialmente que a partida suspensa entre Rayo Vallecano e Athletic Club será concluída com portões fechados. A decisão é consequência direta do arremesso repetido de objetos no gramado durante o confronto original, em 10 de outubro.
Segundo o As, o árbitro precisou interromper o jogo duas vezes antes de suspendê-lo definitivamente, quando a Polícia Nacional confirmou que não poderia garantir a segurança das pessoas dentro do estádio. A decisão da entidade, emitida em 16 de outubro, busca evitar a repetição das cenas hostis que marcaram o confronto inicial.
Apesar do rigor das medidas, o juiz da RFEF esclareceu que a determinação de jogar em um estádio vazio não é, tecnicamente, uma nova sanção disciplinar. Trata-se, em vez disso, de uma medida preventiva de segurança para garantir que a partida chegue ao fim sem novas interferências.
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Rayo terá de arcar com despesas de viagem
O confronto acabou mergulhando em caos absoluto quando a torcida da casa manifestou sua profunda insatisfação com a atual direção do clube. Ao impedir a presença do público, os dirigentes de La Liga esperam evitar as pressões externas que levaram à interrupção da partida no primeiro tempo.
Além da proibição de público no estádio, o Rayo Vallecano foi obrigado a arcar com os custos causados pela interrupção. Como mandante e responsável pela segurança do estádio, o clube terá de cobrir todas as despesas de viagem e hospedagem do Athletic Club para a partida remarcada. A menos que os dois clubes cheguem a um acordo alternativo entre si, o clube basco apresentará suas faturas ao juiz, que verificará se os custos são razoáveis antes de determinar o pagamento.
Cenas de caos levam ao encerramento antecipado da partida
A partida original durou apenas 24 minutos antes que a situação se tornasse insustentável para a equipe de arbitragem e os jogadores. A tensão já era alta antes mesmo do apito inicial, mas o ambiente ficou hostil quando torcedores começaram a lançar aviões de papel, bolas de plástico e, por fim, garrafas de vidro no campo.
A maioria dos objetos veio do setor do estádio situado acima dos vestiários e foi lançada em direção à área onde jogadores e membros das comissões técnicas estavam mais vulneráveis. Embora ninguém tenha sido atingido pelos objetos, as interrupções constantes tornaram impossível manter o andamento e a integridade da partida profissional, segundo o Diario As.
A súmula registrou que o árbitro tentou retomar o jogo após duas paralisações de dez minutos, durante as quais as equipes se refugiaram nos vestiários. No entanto, a torcida não cedeu: apenas 16 segundos depois de uma das retomadas, novos objetos choveram sobre o gramado. Os torcedores da casa, liderados pelos ultras Bukaneros, estavam claramente determinados a aproveitar a ocasião para protestar contra o presidente do clube, Raul Martin Presa.
- Getty Images Sport
Logística para a partida remarcada
Quando a partida for retomada, ela recomeçará exatamente do ponto em que foi interrompida: aos 24 minutos do primeiro tempo. Restam 20 minutos e 44 segundos do primeiro tempo, além de pelo menos dez minutos de acréscimos para compensar as interrupções anteriores. Depois, será disputado todo o segundo tempo. O placar segue em 0 a 0, e o jogo será reiniciado com um arremesso lateral para o Rayo Vallecano.
Quanto à participação dos jogadores, as regras para a retomada são específicas para garantir a igualdade de condições. Qualquer jogador que estivesse registrado em um dos dois clubes em 10 de outubro poderá participar, mesmo que não integrasse a relação de jogadores para a partida original. No entanto, quem já havia sido substituído antes dos 24 minutos não poderá voltar a campo. Além disso, quem tiver sido suspenso em decorrência direta dos incidentes ocorridos durante a partida interrompida estará impedido de participar.
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