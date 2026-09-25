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Rayan salva o novo Brasil de Ancelotti! Drama no fim em Queensland nega à Austrália uma vitória histórica após golaço de Nestory Irankunda
Seleção experimental de Ancelotti frustra
O início de uma nova era para o futebol brasileiro enfrentou um duro teste na quinta-feira, quando Carlo Ancelotti comandou sua equipe em um amistoso contra a Austrália. Após a decepcionante eliminação nas oitavas de final diante da Noruega na recente Copa do Mundo, o técnico italiano foi enfático sobre suas escolhas de convocação, afirmando que "a partida foi o início de uma nova geração para o Brasil", enquanto busca integrar novos talentos ao lado de estrelas já estabelecidas.
A Austrália se recusou a se intimidar diante do pentacampeão mundial, mostrando uma solidez defensiva que frustrou os visitantes durante todo o primeiro tempo. Nestory Irankunda mandou para fora a primeira finalização de perigo, enquanto a linha defensiva dos Socceroos se atirou em bloqueios para impedir tanto Vinicius Junior quanto Raphinha. Os donos da casa quase abriram o placar pouco antes do intervalo, quando uma cobrança de escanteio fechada levou perigo à defesa brasileira, mas Alessandro Circati não conseguiu completar na segunda trave. Apesar da escalação repleta de estrelas, o Brasil não teve a precisão necessária para desmontar a bem treinada estrutura australiana.
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Intervenção do VAR anula gol de abertura do Brasil
A partida ganhou vida pouco antes de o árbitro apitar o intervalo, quando o Brasil pareceu finalmente ter quebrado a resistência da Austrália. Uma troca de passes sofisticada entre as sensações adolescentes Endrick e Estevao cortou a defesa da Austrália, permitindo que o segundo tocasse com categoria na saída de Patrick Beach. No entanto, a comemoração durou pouco, já que a arbitragem foi chamada ao monitor. Após revisão do VAR, o gol foi anulado por uma falta cometida por Bruno Guimaraes em Harry Souttar durante a construção da jogada, garantindo que as equipes fossem para o intervalo em igualdade.
O Brasil voltou para o segundo tempo com intensidade renovada, claramente impulsionado pelo embalo construído no fim da primeira etapa. Raphinha, que vive grande fase no Barcelona, exigiu boa defesa de Beach antes de arrastar uma finalização rasteira para fora, passando perto do alvo. Estevao também desperdiçou uma chance de ouro para colocar a Seleção à frente, mandando por cima do travessão depois que um chute desviado de Vinicius Junior caiu perfeitamente em seu caminho. Apesar de todo o talento ofensivo e da posse de bola, o time de Ancelotti seguiu vulnerável aos contra-ataques e às bolas paradas da Austrália.
Irankunda produz um momento de magia
A torcida australiana foi ao delírio aos 68 minutos, quando Nestory Irankunda puniu as chances desperdiçadas pelo Brasil, cobrando uma falta sensacional de 25 jardas por cima de Hugo Souza e mandando direto no ângulo superior esquerdo para colocar a Austrália em vantagem de forma surpreendente.
Em resposta, Ancelotti lançou tudo ao ataque, instruindo sua equipe a empurrar a Austrália para dentro da própria área. Além de evitar uma derrota na rodada, o Brasil estava desesperado para proteger um retrospecto histórico dominante: a equipe perdeu apenas uma vez para a Austrália em sua história, uma derrota por 1 a 0 na Copa das Confederações de 2001.
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Gol de cabeça de Rayan no fim evita vexame do Brasil
O gol de empate finalmente saiu no quinto minuto dos acréscimos do segundo tempo, quando a pressão incessante do Brasil deu resultado e Rayan subiu mais alto para encontrar a cobrança de escanteio precisa de Raphinha, testando com força em uma cabeçada fulminante que entrou após bater na parte de baixo do travessão.
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