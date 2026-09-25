Rayan salva o novo Brasil de Ancelotti! Drama no fim em Queensland nega à Austrália uma vitória histórica após golaço de Nestory Irankunda

O início de uma nova era para o futebol brasileiro enfrentou um duro teste na quinta-feira, quando Carlo Ancelotti comandou sua equipe em um amistoso contra a Austrália. Após a decepcionante eliminação nas oitavas de final diante da Noruega na recente Copa do Mundo, o técnico italiano foi enfático sobre suas escolhas de convocação, afirmando que "a partida foi o início de uma nova geração para o Brasil", enquanto busca integrar novos talentos ao lado de estrelas já estabelecidas.

A Austrália se recusou a se intimidar diante do pentacampeão mundial, mostrando uma solidez defensiva que frustrou os visitantes durante todo o primeiro tempo. Nestory Irankunda mandou para fora a primeira finalização de perigo, enquanto a linha defensiva dos Socceroos se atirou em bloqueios para impedir tanto Vinicius Junior quanto Raphinha. Os donos da casa quase abriram o placar pouco antes do intervalo, quando uma cobrança de escanteio fechada levou perigo à defesa brasileira, mas Alessandro Circati não conseguiu completar na segunda trave. Apesar da escalação repleta de estrelas, o Brasil não teve a precisão necessária para desmontar a bem treinada estrutura australiana.