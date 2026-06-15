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Rayan Cherki x Lamine Yamal? Especula-se sobre um ataque “insano” do Barcelona, enquanto a estrela do Manchester City ouve que pode seguir os passos de Ronaldinho e Lionel Messi no Camp Nou
É difícil recusar o interesse do Barcelona em uma transferência
Apesar de ter que lidar com dificuldades financeiras amplamente divulgadas, o Barça, atual campeão espanhol, continua a conseguir os recursos necessários para concretizar transferências de grande destaque. O jogador da seleção inglesa Anthony Gordon foi contratado pelo clube no verão de 2026.
O clube está sempre em busca dos melhores jogadores do mundo, e aqueles que possuem qualidades capazes de mudar o rumo de uma partida exercem um apelo óbvio para uma das maiores instituições esportivas do planeta.
As propostas da Catalunha são difíceis de ignorar para qualquer jogador, já que as oportunidades de vestir a icônica camisa blaugrana costumam ser raras. Apenas alguns poucos são considerados dignos de tal honra.
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Messi, Ronaldinho e Maradona brilharam no Camp Nou
Ao longo dos anos, uma legião de grandes nomes do futebol de todos os tempos já brilhou nas mais grandiosas catedrais do futebol — incluindo os campeões da Copa do Mundo Maradona, Ronaldinho e Messi. Será que Cherki poderá ser chamado a seguir os passos deles algum dia?
Ele certamente possui o instinto criativo para deixar uma torcida exigente de pé, com o imprevisível jogador de 22 anos ganhando as manchetes na Inglaterra com assistências de rabona e malabarismos na final da copa.
O jogador da seleção francesa joga com um sorriso no rosto e adora dar um show. Não seria surpresa se ele já estivesse no radar de contratações do Barcelona — com planos sendo traçados sobre a melhor forma de gerar o dinheiro que permitirá a concretização de mais uma negociação de destaque.
Será que Cherki poderá se juntar a Yamal na Catalunha em algum momento?
Questionado sobre se acredita que um compatriota seu possa se tornar o mais novo mágico a espalhar pó mágico pelo Camp Nou, o ex-jogador da seleção francesa Leboeuf — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia — disse: “Sim. Mas o Barcelona tem alguns problemas financeiros. É uma loucura. Eles prometem coisas e você vê nomes. Você pensa: ‘como é que eles conseguiram contratar [Robert] Lewandowski e tantos outros?’ E você diz: ‘eu achava que eles não tinham dinheiro’. Se você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, não podemos comprar nada. Mas eles conseguem. Então, bom para eles.
“No sistema que o Barcelona joga, se eles tiverem Rayan Cherki na frente de Lamine Yamal, Raphinha, talvez um atacante, e atrás de [Frenkie] de Jong e Pedri, isso é uma loucura. É absolutamente uma loucura.
“É o que temos com o Paris Saint-Germain, mais ou menos, com [João] Neves, Vitinha, [Ousmane] Dembélé, [Desire] Doue, [Bradley] Barcola, [Khvicha] Kvaratskhelia. Há um número absurdo desses jogadores que podem jogar juntos com todo o talento que possuem. Mas se Cherki puder estar no meio, como um camisa 10, cercado por esses jogadores, seria de loucos.”
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Contrato de Cherki: O Manchester City entra em uma nova era sem precisar vender jogadores
O Manchester City, gigante da Premier League, está entrando em um verão de mudanças, com o lendário técnico Pep Guardiola encerrando seu brilhante reinado de 10 anos no Etihad Stadium. Ao longo de uma década memorável em Manchester, o ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique conquistou 20 títulos — incluindo um histórico triplo em 2022-23.
Cherki ajudou os Blues a conquistarem a FA Cup e a Carabao Cup durante a última temporada de Guardiola no comando e estará de volta para mais conquistas sob o comando de um novo técnico em 2026-27, já que ainda tem contrato válido por mais quatro anos.
Ele deve estar no auge quando o contrato chegar ao fim e, potencialmente, pronto para um novo começo. Nesse momento, ou um pouco antes, já que o City vai querer obter uma receita com qualquer venda, pode ser que ele aceite o desafio de seguir os passos de Ronaldinho e Messi — se seu desempenho individual tiver se mantido em um nível que mantenha o interesse do Barcelona e companhia.