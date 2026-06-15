Rayan Cherki x Lamine Yamal? Especula-se sobre um ataque “insano” do Barcelona, enquanto a estrela do Manchester City ouve que pode seguir os passos de Ronaldinho e Lionel Messi no Camp Nou

Apesar de ter que lidar com dificuldades financeiras amplamente divulgadas, o Barça, atual campeão espanhol, continua a conseguir os recursos necessários para concretizar transferências de grande destaque. O jogador da seleção inglesa Anthony Gordon foi contratado pelo clube no verão de 2026.

O clube está sempre em busca dos melhores jogadores do mundo, e aqueles que possuem qualidades capazes de mudar o rumo de uma partida exercem um apelo óbvio para uma das maiores instituições esportivas do planeta.

As propostas da Catalunha são difíceis de ignorar para qualquer jogador, já que as oportunidades de vestir a icônica camisa blaugrana costumam ser raras. Apenas alguns poucos são considerados dignos de tal honra.