Getty Images Sport
Traduzido por
Rayan Cherki se diz 'honrado' com nomeação de Zinedine Zidane enquanto estrela do Manchester City se prepara para nova era com a França
Uma nova era para a França
Zidane está oficialmente se preparando para fazer sua tão aguardada estreia como técnico da seleção francesa. O lendário ex-treinador do Real Madrid finalmente comandará seu país durante a atual pausa internacional.
O meia-atacante do City, Cherki, está entre os jogadores selecionados na primeiríssima convocação de Zidane. O jogador de 23 anos se firmou na seleção e atualmente soma 14 partidas e dois gols pela França.
- Getty
Cherki aproveita a oportunidade com Zidane
A perspectiva de jogar sob o comando de um dos maiores ícones da história do futebol francês naturalmente empolgou a atual geração de astros da seleção. Cherki certamente não é exceção, com o ex-jogador do Lyon ansioso para ir a campo nos treinamentos.
"Será uma honra trabalhar com um novo treinador, especialmente Zidane", explicou Cherki durante entrevista à Canal+. "Estamos ansiosos para começar a trabalhar com ele e realmente aproveitar a experiência."
Cherki brilhou no fim de semana
Cherki chega à pausa internacional cheio de confiança após um fim de semana bem-sucedido de ação doméstica. Ele marcou um gol na vitória do Manchester City por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League, chegando à marca de três gols em cinco partidas da liga até agora. Enquanto isso, no total, o jogador de 23 anos soma quatro gols e duas assistências em oito jogos em todas as competições.
- Getty
Chegando ao cenário internacional
Agora, todas as atenções se voltarão para Zidane, enquanto ele finaliza os preparativos para sua estreia à beira do campo no cenário internacional. O elenco se reunirá nesta semana para começar o trabalho tático e se adaptar à filosofia do novo treinador.
Para Cherki, os próximos compromissos representam uma oportunidade de ouro para assegurar um lugar regular nos planos de Zidane. O talentoso meio-campista espera transferir sua impressionante forma no clube diretamente para o cenário internacional e impressionar imediatamente seu novo técnico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.