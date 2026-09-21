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Yosua Arya
Traduzido por

Rayan Cherki se diz 'honrado' com nomeação de Zinedine Zidane enquanto estrela do Manchester City se prepara para nova era com a França

R. Cherki
Z. Zidane
França
Manchester City
Premier League

O meia-armador do Manchester City, Rayan Cherki, expressou sua empolgação antes da tão aguardada estreia de Zinedine Zidane como técnico da França. O jogador de 23 anos está ansioso pela oportunidade de trabalhar com o lendário treinador durante a pausa internacional.

  • Uma nova era para a França

    Zidane está oficialmente se preparando para fazer sua tão aguardada estreia como técnico da seleção francesa. O lendário ex-treinador do Real Madrid finalmente comandará seu país durante a atual pausa internacional.

    O meia-atacante do City, Cherki, está entre os jogadores selecionados na primeiríssima convocação de Zidane. O jogador de 23 anos se firmou na seleção e atualmente soma 14 partidas e dois gols pela França.

    • Publicidade
  • Zinedine ZidaneGetty

    Cherki aproveita a oportunidade com Zidane

    A perspectiva de jogar sob o comando de um dos maiores ícones da história do futebol francês naturalmente empolgou a atual geração de astros da seleção. Cherki certamente não é exceção, com o ex-jogador do Lyon ansioso para ir a campo nos treinamentos.

    "Será uma honra trabalhar com um novo treinador, especialmente Zidane", explicou Cherki durante entrevista à Canal+. "Estamos ansiosos para começar a trabalhar com ele e realmente aproveitar a experiência."

  • Cherki brilhou no fim de semana

    Cherki chega à pausa internacional cheio de confiança após um fim de semana bem-sucedido de ação doméstica. Ele marcou um gol na vitória do Manchester City por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League, chegando à marca de três gols em cinco partidas da liga até agora. Enquanto isso, no total, o jogador de 23 anos soma quatro gols e duas assistências em oito jogos em todas as competições.

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  • Rayan CherkiGetty

    Chegando ao cenário internacional

    Agora, todas as atenções se voltarão para Zidane, enquanto ele finaliza os preparativos para sua estreia à beira do campo no cenário internacional. O elenco se reunirá nesta semana para começar o trabalho tático e se adaptar à filosofia do novo treinador.

    Para Cherki, os próximos compromissos representam uma oportunidade de ouro para assegurar um lugar regular nos planos de Zidane. O talentoso meio-campista espera transferir sua impressionante forma no clube diretamente para o cenário internacional e impressionar imediatamente seu novo técnico.

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