Zidane está oficialmente se preparando para fazer sua tão aguardada estreia como técnico da seleção francesa. O lendário ex-treinador do Real Madrid finalmente comandará seu país durante a atual pausa internacional.

O meia-atacante do City, Cherki, está entre os jogadores selecionados na primeiríssima convocação de Zidane. O jogador de 23 anos se firmou na seleção e atualmente soma 14 partidas e dois gols pela França.