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Rayan Cherki revelou o que precisa conquistar antes de tornar os malabarismos com a bola durante a partida um hábito - com o ex-jogador do Manchester City prevendo a mensagem de Pep Guardiola
Pó mágico: Cherki é do mesmo tipo que Ronaldinho
Guardiola sabia exatamente o que estava contratando quando tirou Cherki do Lyon por 34 milhões de libras (46 milhões de dólares) no verão de 2025. O carismático jogador de 22 anos já havia conquistado reputação em seu país natal por querer espalhar um toque mágico em todas as partidas que disputa.
Ele é tão competitivo quanto qualquer outro jogador, com um desejo de vencer partidas e conquistar títulos importantes. Cherki, no entanto, é do mesmo tipo de superestrelas brasileiras como Ronaldinho e Neymar.
Para ele, é importante não apenas vencer, mas fazê-lo com estilo. O futebol é um negócio de entretenimento, cabendo aos que estão em campo fazer com que os torcedores na arquibancada se levantem. Cherki, com dribles extravagantes e cruzamentos de rabona em seu repertório, quer jogar com um sorriso e que treinadores e torcedores compartilhem de sua alegria.
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Críticas às manobras de malabarismo com a bola durante a final da Carabao Cup
Ele causou certo alvoroço durante a vitória do City sobre o Arsenal na final da Carabao Cup, ao se entregar a algumas jogadas de malabarismo com a bola enquanto os Blues caminhavam tranquilamente rumo ao seu primeiro troféu da temporada. O ex-zagueiro do Manchester United, Gary Neville, comentou durante a transmissão: “Para ser sincero, acho que é um pouco cedo para isso. Foi um pouco arrogante.”
O ex-técnico da Premier League, Alan Pardew, acrescentou sobre o incidente em questão: “Fazer malabarismos com a bola dessa forma é um insulto no futebol profissional. Se você é um jogador de futebol profissional, isso é inaceitável.”
Qual será a mensagem de Guardiola para Cherki, que gosta de se exibir
Nem todos compartilham dessa opinião, e muitos ficam felizes em ver Cherki se afastando do padrão dos profissionais robóticos da era moderna. O ex-meio-campista do City, Barry, é um grande fã de Cherki, mas compreende por que alguns — incluindo Guardiola — vão recomendar cautela.
Em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM, Barry disse, quando questionado sobre sua opinião a respeito das excentricidades de Cherki e o que Guardiola dirá a portas fechadas: “É uma discussão muito difícil. Como torcedores assistindo ao jogo, é ótimo ver jogadores fazendo jogadas diferentes, nos emocionando. Eu não ficaria aqui dizendo: ‘não, você não pode fazer isso’, porque é ótimo de assistir. Adoro ver a extravagância e a habilidade desses jogadores que conseguem fazer coisas assim em campo.
“O Pep obviamente já viu isso em certos jogadores ao longo dos anos. Se ele estiver produzindo os números apresentados por certos jogadores com quem o Pep trabalhou ao longo dos anos, então tenho certeza de que ele vai permitir que ele faça isso.
“Acho que o Pep vai deixar claro: ‘você ainda não está pronto para fazer isso no momento’. É assim que vejo a situação. Acho que continue marcando gols, continue jogando como tem jogado, ganhe mais alguns troféus aqui, e depois os malabarismos com a bola, você pode fazer quantas vezes quiser. Tenho certeza de que é isso que ele está tentando dizer, em vez de dizer: ‘não faça isso’.”
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Guardiola já trabalhou com vários talentos imprevisíveis
Thierry Henry, que trabalhou com Cherki quando assumiu o comando da seleção olímpica da França em 2024, manifestou-se posteriormente e apoiou seu compatriota, afirmando que ele “alcançará feitos excepcionais”, enquanto seu companheiro de clube, Erling Haaland, considera que seu imprevisível companheiro de equipe possui uma “habilidade especial” que poderia ser comparada às qualidades do lendário jogador do City, Kevin De Bruyne.
Guardiola foi acusado de reprimir Jack Grealish a ponto de extinguir a centelha criativa no jogo do ponta inglês, mas o técnico catalão conta atualmente com jogadores como Jeremy Doku e Savinho à sua disposição — tendo trabalhado anteriormente com Lionel Messi e Franck Ribéry —, portanto, claramente não é avesso a conceder a jogadores como Cherki a liberdade necessária para se expressarem.