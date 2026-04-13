Rayan Cherki revelou o que precisa conquistar antes de tornar os malabarismos com a bola durante a partida um hábito - com o ex-jogador do Manchester City prevendo a mensagem de Pep Guardiola

Nem todos compartilham dessa opinião, e muitos ficam felizes em ver Cherki se afastando do padrão dos profissionais robóticos da era moderna. O ex-meio-campista do City, Barry, é um grande fã de Cherki, mas compreende por que alguns — incluindo Guardiola — vão recomendar cautela.

Em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM, Barry disse, quando questionado sobre sua opinião a respeito das excentricidades de Cherki e o que Guardiola dirá a portas fechadas: “É uma discussão muito difícil. Como torcedores assistindo ao jogo, é ótimo ver jogadores fazendo jogadas diferentes, nos emocionando. Eu não ficaria aqui dizendo: ‘não, você não pode fazer isso’, porque é ótimo de assistir. Adoro ver a extravagância e a habilidade desses jogadores que conseguem fazer coisas assim em campo.

“O Pep obviamente já viu isso em certos jogadores ao longo dos anos. Se ele estiver produzindo os números apresentados por certos jogadores com quem o Pep trabalhou ao longo dos anos, então tenho certeza de que ele vai permitir que ele faça isso.

“Acho que o Pep vai deixar claro: ‘você ainda não está pronto para fazer isso no momento’. É assim que vejo a situação. Acho que continue marcando gols, continue jogando como tem jogado, ganhe mais alguns troféus aqui, e depois os malabarismos com a bola, você pode fazer quantas vezes quiser. Tenho certeza de que é isso que ele está tentando dizer, em vez de dizer: ‘não faça isso’.”