Rayan Cherki reage com irritação a pergunta sobre Lucas Digne depois que seu companheiro de seleção francesa passou por uma noite terrível na derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo

A equipe de Didier Deschamps viu seus sonhos de chegar à final se extinguirem, já que a Espanha se mostrou muito forte em uma exibição impecável na semifinal. O placar foi aberto logo no início do primeiro tempo, quando Digne cometeu uma falta grave em Lamine Yamal dentro da área, resultando em um pênalti que foi convertido com segurança por Mikel Oyarzabal, definindo o tom do confronto; Pedro Porro fechou o placar com uma vitória dominante por 2 a 0 no segundo tempo. Na zona mista, Cherki foi questionado sobre o estado de espírito de seu companheiro de equipe no intervalo, uma pergunta que provocou uma reação visceral do jogador do Manchester City.

“O que você acha que eu vou te dizer? Que ele estava chorando, que a gente empurrou a cabeça dele? Não”, retrucou Cherki. “Essas coisas acontecem no jogo, é futebol. Temos que apoiá-lo, e ele tem que estar conosco. Estávamos todos juntos. No intervalo, estávamos todos juntos.”