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Rayan Cherki reage com irritação a pergunta sobre Lucas Digne depois que seu companheiro de seleção francesa passou por uma noite terrível na derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo
Cherki defende o erro de Digne
A equipe de Didier Deschamps viu seus sonhos de chegar à final se extinguirem, já que a Espanha se mostrou muito forte em uma exibição impecável na semifinal. O placar foi aberto logo no início do primeiro tempo, quando Digne cometeu uma falta grave em Lamine Yamal dentro da área, resultando em um pênalti que foi convertido com segurança por Mikel Oyarzabal, definindo o tom do confronto; Pedro Porro fechou o placar com uma vitória dominante por 2 a 0 no segundo tempo. Na zona mista, Cherki foi questionado sobre o estado de espírito de seu companheiro de equipe no intervalo, uma pergunta que provocou uma reação visceral do jogador do Manchester City.
“O que você acha que eu vou te dizer? Que ele estava chorando, que a gente empurrou a cabeça dele? Não”, retrucou Cherki. “Essas coisas acontecem no jogo, é futebol. Temos que apoiá-lo, e ele tem que estar conosco. Estávamos todos juntos. No intervalo, estávamos todos juntos.”
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O momento decisivo da partida
Cherki destacou a importância do segundo gol da Espanha, que selou definitivamente o destino da partida. “Sabíamos que o segundo gol seria crucial, porque em uma partida como essa, com o placar em 1 a 1, é incrivelmente difícil defender. Com 2 a 0, a história é completamente diferente. Hoje, a decepção é enorme”, acrescentou.
Cherki, que entrou aos 72 minutos, quando o placar já estava definido, também demonstrou sinais de frustração ao ser questionado sobre seu tempo de jogo. Quando perguntado se gostaria de ter entrado mais cedo, ele simplesmente respondeu: “O que você acha?”, antes de encerrar a entrevista.
"Perdemos para nós mesmos"
Cherki fez uma avaliação extremamente crítica do desempenho geral da seleção francesa. “É uma decepção enorme, enorme… porque hoje perdemos para nós mesmos”, afirmou sem rodeios à imprensa. “Não perdemos para o árbitro, não perdemos para a Espanha, perdemos para nós mesmos. Aqui, todos vocês sabem disso, todos sabemos que éramos uma força a ser levada a sério. A única seleção capaz de nos eliminar éramos nós mesmos. E hoje foi exatamente isso que aconteceu. Fomos derrotados tecnicamente, fomos derrotados taticamente, fomos derrotados nos duelos. É uma decepção muito grande hoje.”
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A disputa pelo terceiro lugar se aproxima
Apesar da dor causada por essa eliminação, a França terá que se recompor para a etapa final do torneio. No sábado, em Miami, ela enfrentará o perdedor da outra semifinal entre Inglaterra e Argentina pela chance de conquistar a medalha de bronze — um confronto que oferece pouco consolo para uma equipe que tinha como meta o troféu. No entanto, para Cherki e seus companheiros, o objetivo será encerrar a participação com uma nota positiva.
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