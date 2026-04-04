Rayan Cherki, o que você estava pensando?! Estrela do Manchester City é obrigada a pedir desculpas por usar camisa do Liverpool no banco após trocar de camisa com Hugo Ekitike

Cherki arriscou a ira de seus próprios torcedores ao trocar de camisa com o atacante do Liverpool Ekitike antes do apito final no confronto da FA Cup deste sábado — e, em seguida, surpreendentemente, vestiu-a no banco. O incidente ocorreu durante o confronto decisivo no Etihad Stadium, no qual o City dominou seus rivais em campo, vencendo por 4 a 0 e garantindo uma vaga nas semifinais.

Cherki e Ekitike, que são companheiros de equipe na seleção francesa, foram substituídos com poucos minutos de diferença um do outro durante o segundo tempo. Aparentemente alheios à imagem que a situação transmitia, eles aproveitaram a oportunidade para trocar de camisa quando ainda faltavam 20 minutos para o fim da partida e o jogo ainda estava em andamento. O ato de trocar de camisa antes do término da partida costuma ser mal visto, mas Cherki foi além.