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Rayan Cherki, o que você estava pensando?! Estrela do Manchester City é obrigada a pedir desculpas por usar camisa do Liverpool no banco após trocar de camisa com Hugo Ekitike
Um momento de loucura no Etihad
Cherki arriscou a ira de seus próprios torcedores ao trocar de camisa com o atacante do Liverpool Ekitike antes do apito final no confronto da FA Cup deste sábado — e, em seguida, surpreendentemente, vestiu-a no banco. O incidente ocorreu durante o confronto decisivo no Etihad Stadium, no qual o City dominou seus rivais em campo, vencendo por 4 a 0 e garantindo uma vaga nas semifinais.
Cherki e Ekitike, que são companheiros de equipe na seleção francesa, foram substituídos com poucos minutos de diferença um do outro durante o segundo tempo. Aparentemente alheios à imagem que a situação transmitia, eles aproveitaram a oportunidade para trocar de camisa quando ainda faltavam 20 minutos para o fim da partida e o jogo ainda estava em andamento. O ato de trocar de camisa antes do término da partida costuma ser mal visto, mas Cherki foi além.
Flagrado pela câmera vestindo as cores do time rival
As câmeras de TV logo captaram uma cena bizarra: Cherki pegando a camisa do Liverpool de Ekitike e realmente vestindo-a enquanto estava sentado entre seus companheiros do Manchester City. O atacante parecia à vontade com a camisa vermelha até ouvir uma voz fora de cena, provavelmente de um membro da equipe técnica ou de um colega surpreso. Ao perceber o erro, ele rapidamente tirou a camisa e ergueu a mão em um gesto claro de desculpas para aqueles ao seu redor.
Enquanto Cherki se apressava para disfarçar seu deslize, as câmeras focaram no banco do Liverpool. Lá, Ekitike foi visto sentado imóvel, vestindo um agasalho de treino preto neutro, já tendo guardado a camisa do City de Cherki.
Fletcher alerta para uma reação negativa da torcida
O incidente não passou despercebido pela equipe de comentaristas, que rapidamente destacou como os torcedores do City poderiam reagir ao ver um dos seus vestindo as cores de um rival direto. O comentarista da TNT Sports, Darren Fletcher, observou a gravidade da situação durante a transmissão, sugerindo: “Isso vai cair como uma bomba em muitos setores.”
Resta saber se haverá alguma repercussão formal por parte da diretoria do clube, mas a imagem certamente foi ruim durante uma partida notável que, de resto, foi uma festa para o time da casa. Apesar do drama à beira do campo, o City garantiu sua vaga nas semifinais da FA Cup com uma atuação implacável que deixou os visitantes sem respostas.
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O histórico de travessuras sensacionais de Cherki
O Liverpool foi goleado por 4 a 0 graças ao hat-trick de Erling Haaland e a um gol de Antoine Semenyo, que contou com assistência do próprio Cherki. Nem mesmo Mohamed Salah conseguiu reduzir a diferença para os Reds, vendo seu pênalti ser defendido por James Trafford. No entanto, a troca de camisa de Cherki é apenas o mais recente de uma série de momentos em que o francês chamou a atenção por seu comportamento excêntrico.
Cherki também ganhou as manchetes antes da pausa para os jogos internacionais, durante a vitória do City por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup, em Wembley. Durante aquela partida, ele se exibiu fazendo malabarismos com a bola no meio do jogo e depois piscou para a torcida enquanto estava no chão, após sofrer uma falta de Ben White. Embora seu talento seja inegável, sua propensão para o teatralismo continua a mantê-lo sob os holofotes por motivos que vão além de sua habilidade técnica.