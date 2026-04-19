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Rayan Cherki Man City Arsenal GFXGOAL
Richard Martin

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Rayan Cherki está de olho no Arsenal! O habilidoso meia é a maior arma do Manchester City contra a estratégia defensiva de Mikel Arteta na decisão pelo título

Opinion
Manchester City
R. Cherki
Premier League
Arsenal
Manchester City x Arsenal
Especiais e Opinião

A Premier League nunca foi tão popular e, no entanto, nesta temporada tem havido um aumento notável no número de pessoas — desde torcedores comuns até comentaristas respeitados e até mesmo treinadores de elite — que afirmam estar perdendo o interesse. Quando Arne Slot disse que a primeira divisão inglesa “não era um prazer de assistir”, muitos concordaram com o técnico do Liverpool, e os dados corroboraram seu argumento.

Nesta temporada, tem havido menos gols por partida em comparação com a anterior, enquanto a média de passes por jogo diminuiu, assim como o número de ataques diretos. Por outro lado, o número de gols marcados em jogadas ensaiadas aumentou e o número de lançamentos longos por jogo mais que dobrou. O tempo em que a bola fica em jogo também diminuiu.

O Arsenal, líder da Premier League, é o time que a maioria das pessoas culpa por essas tendências indesejadas, com Mikel Arteta priorizando a força em detrimento do estilo em sua busca pelo primeiro título do clube em 22 anos.

Isso significa que muitos torcedores neutros estão torcendo pelo Manchester City no confronto decisivo pelo título no domingo, já que o time ainda representa o futebol de ataque e a emoção. E um jogador, mais do que qualquer outro, personifica o motivo pelo qual as pessoas estão se apaixonando pelo City novamente, apesar de seu domínio absoluto e das contínuas questões sobre suas 115 acusações. Entra em cena, Rayan Cherki…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Liderando a reação

    Com seus malabarismos em campo, assistências de rabona, o hábito de vestir camisas dos adversários enquanto está no banco e a capacidade de criar momentos mágicos do nada, Cherki lidera a resistência contra o futebol mecanizado que o Arsenal vem promovendo.

    O francês vem encantando as torcidas e o público da TV com suas jogadas desde seus dias na base do Lyon e ganhou destaque entre os fãs de futebol aos 16 anos, ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube.

    No entanto, o caminho até o topo não foi nada fácil, já que ele conseguiu entrar em conflito, pelo menos uma vez, com todos os treinadores sob cujo comando jogou, devido ao seu estilo arrogante.

    Suas tendências individualistas fizeram dele uma contratação fascinante para Guardiola, e é preciso lembrar que havia muito ceticismo quanto à sua capacidade de prosperar sob o comando de um técnico que esgotou toda a criatividade de Jack Grealish e se tornou inimigo jurado de Zlatan Ibrahimovic.

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  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Conquistar Guardiola

    E vale ressaltar que até mesmo Guardiola admitiu e demonstrou seu desconforto com algumas das jogadas mais ousadas de Cherki.

    Ele balançou a cabeça quando Cherki fez malabarismos com a bola durante a final da Carabao Cup contra o Arsenal, o ato máximo de exibicionismo, e pediu ao jogador que seguisse o exemplo de Lionel Messi e mantivesse as coisas simples após sua esplêndida assistência de rabona contra o Sunderland.

    Mas, recentemente, o meia tem sido tão bom e tão crucial na perseguição do City ao Arsenal que Guardiola concluiu que é melhor deixar Cherki ser Cherki.

    Antes de enfrentar o Chelsea na semana passada, o técnico disse: “Rayan é um jogador muito, muito especial. Ele é um pouco rebelde. Sou um técnico que gosta de controle, sabemos disso. Então, às vezes, na linha lateral, é muito, muito difícil de assistir. Meu coração... pff.

    “Ele pega a bola, começa os dribles, e meu instinto é gritar: ‘Rayan, por favor, joga de forma simples!’ Mas se eu disser a ele contra o Chelsea: ‘Pára com isso’, eu destruo o jogador. Eu tiro dele sua qualidade incrível. O que ele fez contra o Arsenal, contra o Liverpool… excepcional. Inacreditável.

    "Então, quero ver isso de novo. Se ele sentir, ele faz. Vai lá, expressa-te, diverte-te e mostra ao mundo o quão bom tu és."

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty

    "Nós vamos passar a bola para você"

    Cherki fez exatamente isso contra o Chelsea, ajudando o City a superar um primeiro tempo monótono ao abrir a defesa do adversário com um cruzamento preciso para Nico O’Reilly, antes de selar a vitória com um drible e um passe incríveis que deixaram Marc Guehi livre para marcar.

    Cherki foi tão bem em Stamford Bridge que Guardiola concluiu que ele merece um tratamento especial e não precisa se sujar as mãos com trabalho defensivo.

    “Seus pais nos deram um talento para jogar perto de Haaland, mas às vezes ele joga perto de [Gianluigi] Donnarumma e isso é inútil”, disse ele após uma vitória que colocou o City a um passo do Arsenal.

    “No primeiro tempo, ele jogou perto de mim. Jogue perto de [Erling] Haaland, dos alas e dos meias-atacantes e use o talento que seus pais lhe deram. Quando ele começar a fazer isso, se tornará um jogador extraordinário com sua mentalidade e atitude. Nós vamos levar a bola até você. Não é necessário descer.”


  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Pode atingir os números de De Bruyne"

    Houve certa decepção entre os torcedores do City quando Cherki foi contratado em vez de Florian Wirtz, mas o ex-zagueiro do City Gaël Clichy, que treinou o jogador na seleção sub-21 da França como assistente técnico de Thierry Henry, estava convencido de que ele teria sucesso no City.

    “Se falarmos da qualidade do jogador, não vi ninguém tão bom assim”, disse Clichy aoGOAL em setembro. “É uma afirmação ousada, mas sinto que, se ele conseguir elevar seu jogo sem a bola a um certo nível, acho que poderíamos estar falando de um jogador capaz de atingir os números de Kevin De Bruyne, porque em espaços apertados, em áreas-chave do campo, ele consegue criar perigo.”

    Cherki tem criado mais do que apenas perigo. Apenas Bruno Fernandes tem mais assistências do que ele na temporada da Premier League, enquanto Cherki detém o maior número de jogadas que resultaram em gols em jogadas abertas, com apenas uma de suas assistências vindo de uma jogada ensaiada.


  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Devia ter jogado mais

    O City poderia estar numa posição ainda melhor nesta fase da temporada do que está agora se Guardiola tivesse utilizado mais Cherki. Ele começou a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid no banco e, quando foi chamado para entrar, faltando 21 minutos para o fim, o City já perdia por 3 a 0.

    Apenas alguns dias depois, ele voltou ao banco para enfrentar o West Ham, uma decisão muito difícil de entender, já que Nuno Espírito Santo é conhecido por seu estilo cauteloso e defensivo, e Cherki teria sido a arma perfeita contra isso.

    Guardiola o colocou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, com o jogo empatado em 1 a 1, e Cherki injetou a criatividade tão necessária na equipe. Mas foi muito pouco, muito tarde, e o City ficou nove pontos atrás do Arsenal. Guardiola admitiu depois que Cherki deveria ter começado como titular.

    “Agora vocês podem me criticar bastante pela escalação, agora eu mereço isso”, disse ele. “Às vezes é uma questão de equilíbrio. Aprendemos no início que, quando colocamos Erling com Jeremy [Doku] ou Cherki, ficamos incrivelmente desequilibrados, não temos a estabilidade que as equipes da Premier League precisam ter.”


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Nunca fiquei nervoso

    Quase parecia que Guardiola havia deixado Cherki de fora desses dois jogos porque havia aderido à filosofia de Arteta e priorizado o equilíbrio e o controle em detrimento do talento e da elegância. Desde então, porém, ele tem escalado Cherki como titular em todos os jogos, e o jogador excêntrico do Man City não o decepcionou.

    O francês foi brilhante na final da Carabao Cup e na goleada de 4 a 0 sobre o Liverpool, antes de sua aula magistral contra o Chelsea. E agora não há dúvida de que ele será titular no domingo.

    Os Gunners conseguiram um empate sem graça por 0 a 0 contra o Sporting CP na quarta-feira para chegar às semifinais da Liga dos Campeões e vão tentar fazer exatamente a mesma coisa no Etihad Stadium. Guardiola alertou que “se perdermos, está tudo acabado”, mas o mesmo provavelmente vale se o jogo terminar empatado, já que o Arsenal terá uma vantagem de seis pontos com seis partidas restantes.

    Na realidade, é vencer ou morrer, e Guardiola precisa que sua equipe esteja otimista. “Se fosse possível comprar confiança em um supermercado, nós a compraríamos imediatamente”, disse ele.

    Ele não precisa comprar confiança, no entanto. Tudo o que ele precisa é soltar Cherki, um jogador que parece nunca ter ficado nervoso na vida.


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