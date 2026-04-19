Rayan Cherki está de olho no Arsenal! O habilidoso meia é a maior arma do Manchester City contra a estratégia defensiva de Mikel Arteta na decisão pelo título

Nesta temporada, tem havido menos gols por partida em comparação com a anterior, enquanto a média de passes por jogo diminuiu, assim como o número de ataques diretos. Por outro lado, o número de gols marcados em jogadas ensaiadas aumentou e o número de lançamentos longos por jogo mais que dobrou. O tempo em que a bola fica em jogo também diminuiu.

O Arsenal, líder da Premier League, é o time que a maioria das pessoas culpa por essas tendências indesejadas, com Mikel Arteta priorizando a força em detrimento do estilo em sua busca pelo primeiro título do clube em 22 anos.

Isso significa que muitos torcedores neutros estão torcendo pelo Manchester City no confronto decisivo pelo título no domingo, já que o time ainda representa o futebol de ataque e a emoção. E um jogador, mais do que qualquer outro, personifica o motivo pelo qual as pessoas estão se apaixonando pelo City novamente, apesar de seu domínio absoluto e das contínuas questões sobre suas 115 acusações. Entra em cena, Rayan Cherki…