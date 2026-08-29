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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Rayan Cherki detona atuação de "m***" no primeiro tempo, apesar do inspirado doblete na vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace

R. Cherki
Crystal Palace x Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League

O meia do Manchester City Rayan Cherki fez uma autoavaliação brutalmente honesta apesar de ter marcado duas vezes na vitória por 4 a 1 de sábado sobre o Crystal Palace. O internacional francês comandou uma arrancada dominante no segundo tempo em Selhurst Park ao lado de Erling Haaland, mas insistiu que sua atuação geral antes do intervalo ficou muito abaixo das expectativas.

  • Meia comanda vitória contundente

    O internacional francês inspirou os visitantes em uma vitória decisiva com dois gols cruciais no segundo tempo em Selhurst Park. O placar de 4 a 1 foi sacramentado por um doblete de Erling Haaland e duas assistências de Phil Foden, mantendo um início perfeito na nova campanha da Premier League. O próprio Cherki já soma dois gols e duas assistências em seus dois primeiros jogos pelo campeonato.

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  • imago-sport-1082089012.jpgCraig Mercer

    Cherki faz avaliação sincera

    O ex-meia do Lyon foi rápido em criticar sua atuação no início, apesar de ter saído como o autor do gol da vitória do Manchester City. Falando à Sky Sports após a partida, Cherki explicou: "Minha atuação foi mais ou menos. No primeiro tempo, não encontramos espaço, eu joguei uma m***.

    "Preciso mostrar a eles que quero jogar, quero marcar. Da próxima vez, quero distribuir mais a bola. Olhei para Enzo [Maresca] e sabia que precisava mudar isso para o segundo tempo."

    Refletindo sobre o resultado final, ele acrescentou: "Estou muito feliz pela vitória."

  • Francês anuncia novo capítulo

    Cherki ressaltou a determinação do elenco em construir uma nova era de sucesso sob o comando de Maresca após uma grande reformulação no verão. Ao abordar a nova direção do clube sob o comando do treinador italiano, Cherki afirmou: "Pep [Guardiola] foi uma grande história, nós vamos começar outra história. Queremos provar isso e estamos aqui para isso."

    Seu início eletrizante também o fez igualar Thierry Henry e Didier Drogba, tornando-se apenas o terceiro jogador na história da Premier League a registrar uma atuação com múltiplos gols e múltiplas assistências nos dois primeiros jogos de uma equipe.

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  • imago-sport-1082077374.jpgCrystal Pix

    Maresca quer embalar

    O City estará determinado a manter sua sequência de vitórias em meio a um calendário doméstico cheio antes da pausa internacional de outono. A boa fase de Cherki dá a Maresca um trunfo inestimável enquanto ele busca ajustar seu setor ofensivo antes da exigente fase de liga da Champions League. Manter essa eficiência no terço final será o teste decisivo para as ambições de títulos do gigante de Manchester.

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