Getty Images Sport
Traduzido por
Rayan Cherki detona atuação de "m***" no primeiro tempo, apesar do inspirado doblete na vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace
Meia comanda vitória contundente
O internacional francês inspirou os visitantes em uma vitória decisiva com dois gols cruciais no segundo tempo em Selhurst Park. O placar de 4 a 1 foi sacramentado por um doblete de Erling Haaland e duas assistências de Phil Foden, mantendo um início perfeito na nova campanha da Premier League. O próprio Cherki já soma dois gols e duas assistências em seus dois primeiros jogos pelo campeonato.
- Craig Mercer
Cherki faz avaliação sincera
O ex-meia do Lyon foi rápido em criticar sua atuação no início, apesar de ter saído como o autor do gol da vitória do Manchester City. Falando à Sky Sports após a partida, Cherki explicou: "Minha atuação foi mais ou menos. No primeiro tempo, não encontramos espaço, eu joguei uma m***.
"Preciso mostrar a eles que quero jogar, quero marcar. Da próxima vez, quero distribuir mais a bola. Olhei para Enzo [Maresca] e sabia que precisava mudar isso para o segundo tempo."
Refletindo sobre o resultado final, ele acrescentou: "Estou muito feliz pela vitória."
Francês anuncia novo capítulo
Cherki ressaltou a determinação do elenco em construir uma nova era de sucesso sob o comando de Maresca após uma grande reformulação no verão. Ao abordar a nova direção do clube sob o comando do treinador italiano, Cherki afirmou: "Pep [Guardiola] foi uma grande história, nós vamos começar outra história. Queremos provar isso e estamos aqui para isso."
Seu início eletrizante também o fez igualar Thierry Henry e Didier Drogba, tornando-se apenas o terceiro jogador na história da Premier League a registrar uma atuação com múltiplos gols e múltiplas assistências nos dois primeiros jogos de uma equipe.
- Crystal Pix
Maresca quer embalar
O City estará determinado a manter sua sequência de vitórias em meio a um calendário doméstico cheio antes da pausa internacional de outono. A boa fase de Cherki dá a Maresca um trunfo inestimável enquanto ele busca ajustar seu setor ofensivo antes da exigente fase de liga da Champions League. Manter essa eficiência no terço final será o teste decisivo para as ambições de títulos do gigante de Manchester.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.