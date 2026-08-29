O ex-meia do Lyon foi rápido em criticar sua atuação no início, apesar de ter saído como o autor do gol da vitória do Manchester City. Falando à Sky Sports após a partida, Cherki explicou: "Minha atuação foi mais ou menos. No primeiro tempo, não encontramos espaço, eu joguei uma m***.

"Preciso mostrar a eles que quero jogar, quero marcar. Da próxima vez, quero distribuir mais a bola. Olhei para Enzo [Maresca] e sabia que precisava mudar isso para o segundo tempo."

Refletindo sobre o resultado final, ele acrescentou: "Estou muito feliz pela vitória."