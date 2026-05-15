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Rayan Cherki, considerado “especial”, é apontado como favorito ao Ballon d’Or, já que o meia do Manchester City lembra a Bacary Sagna um “showman” brasileiro
Sagna elogia o talento e a criatividade de Cherki
Sagna elogiou Cherki como um dos jovens talentos mais promissores do futebol europeu, destacando a capacidade do francês de entreter os torcedores com sua habilidade natural e criatividade. Em entrevista ao Oddschecker, o ex-zagueiro da seleção francesa e do Manchester City descreveu o jogador formado na base do Lyon como um talento ofensivo raro, capaz de desmontar as defesas adversárias com técnica e imaginação.
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Sagna compara Cherki aos jogadores de futebol de rua brasileiros
Sagna acredita que o estilo de jogo de Cherki o diferencia de muitos jogadores formados nas academias atuais, principalmente devido ao talento e à liberdade que demonstra em campo.
“Cherki é especial”, admitiu Sagna. “Dá para perceber pela maneira como ele joga que é um showman. Ele entretém toda a torcida! É o tipo de jogador que a gente vai ao estádio para assistir, para poder testemunhar esse nível de talento. É uma alegria vê-lo jogar. Ele é criativo, muito natural, e gosto que esteja sempre jogando com um sorriso. É o tipo de jogador técnico capaz de resolver situações, algo que poucos jogadores conseguem fazer.”
"Dá para ver que ele vem da rua pela maneira como joga. Ele me lembra os jogadores brasileiros com a habilidade de driblar, jogar e ter um bom toque de bola. Sou apaixonado por jogadores de futebol de rua porque é habilidade pura e natural. Acho que ele pode definitivamente ganhar a Bola de Ouro no futuro e ainda tem o tempo a seu favor, pois é muito jovem."
Kompany é apontado como o sucessor a longo prazo de Guardiola
Sagna também falou sobre o futuro do City e o eventual plano de sucessão do atual técnico Pep Guardiola. O ex-lateral acredita que o ex-capitão do City, Vincent Kompany, que agora treina o Bayern de Munique, seria o candidato ideal para assumir o cargo.
“Acho que Vincent Kompany”, disse ele. “Ele é um ex-capitão, um apaixonado pelo Manchester City e foi um dos primeiros grandes jogadores a chegar ao City depois de Robinho. Acho que Kompany seria a pessoa perfeita para o City. Faz sentido trazê-lo de volta para o seu clube.”
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O City está focado na acirrada disputa pelo título
Enquanto as discussões sobre futuras estrelas e planos de gestão de longo prazo continuam, o City mantém o foco na temporada atual. A equipe de Guardiola está atualmente em uma disputa acirrada pelo título da Premier League com o Arsenal, que lidera a tabela com dois pontos de vantagem. No entanto, antes de enfrentar o Bournemouth no campeonato, os Cityzens enfrentarão primeiro o Chelsea na final da FA Cup, no sábado.