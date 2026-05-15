Rayan Cherki, considerado “especial”, é apontado como favorito ao Ballon d’Or, já que o meia do Manchester City lembra a Bacary Sagna um “showman” brasileiro

Sagna acredita que o estilo de jogo de Cherki o diferencia de muitos jogadores formados nas academias atuais, principalmente devido ao talento e à liberdade que demonstra em campo.

“Cherki é especial”, admitiu Sagna. “Dá para perceber pela maneira como ele joga que é um showman. Ele entretém toda a torcida! É o tipo de jogador que a gente vai ao estádio para assistir, para poder testemunhar esse nível de talento. É uma alegria vê-lo jogar. Ele é criativo, muito natural, e gosto que esteja sempre jogando com um sorriso. É o tipo de jogador técnico capaz de resolver situações, algo que poucos jogadores conseguem fazer.”

"Dá para ver que ele vem da rua pela maneira como joga. Ele me lembra os jogadores brasileiros com a habilidade de driblar, jogar e ter um bom toque de bola. Sou apaixonado por jogadores de futebol de rua porque é habilidade pura e natural. Acho que ele pode definitivamente ganhar a Bola de Ouro no futuro e ainda tem o tempo a seu favor, pois é muito jovem."